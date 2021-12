Werte, Visionen und Führungsqualitäten für die Zukunft

Sinn & Gewinn verbinden – das ist die Aufgabe von Führungskräften der Zukunft. Bereits in den Stellenanzeigen von heute ist zu erkennen, dass ein Generationenwechsel stattgefunden hat. Dieser Veränderung reicht bis in die Führungsebene und nimmt im besten Fall dort ihren Anfang. Wie es gelingt, eine erfolgreiche Führungskraft zu werden, um ein Unternehmen in die Zukunft zu führen, erklärt Expertin und Unternehmensberaterin Stefanie Brings. Sie unterstützt Führungskräfte bei Transformationsprozessen und visionärem Management.

Die neue Führungskultur

Führungskräfte und MitarbeiterInnen legen heute mehr Wert auf Lebensqualität verbunden mit einer sinnvollen Tätigkeit. Diese steigern die Leistungsfähigkeit und die Kreativität von Menschen erheblich. Führung von heute kennzeichnet die Ausstrahlung einer natürlichen Autorität, die Persönlichkeitseigenschaften, wie beispielsweise Empathie, mitbringt und Wert darauf legt, dass alle im Unternehmen mit Freude und Spaß an die Arbeit gehen. Dabei hilft ein gemeinsamer Fixpunkt, der den Sinn des Unternehmens darstellt – eine Unternehmensvision.

Eine Vision, gemeinsame Werte und die Vorbildfunktion von Führungskräften tragen dazu bei, dass der Unternehmenserfolg nicht mehr durch lähmende und hemmende Probleme gebremst wird. Die Aufgabe einer Führungskraft ist unter anderem eine Unternehmensvision zu kreieren, die Werte beinhaltet, mit denen sich alle MitarbeiterInnen identifizieren können. Dann ist es möglich als starke Persönlichkeit voranzugehen und als Vorbild zu wirken. Führungskräfte werden gerne als MentorInnen gesehen. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, ist die eigene Persönlichkeitsentwicklung entscheidend.

Über die Expertin Stefanie Brings

Die Arbeitswelt verändert sich stark. Die Digitalisierung und gesellschaftliche Veränderungen machen es für Führungskräfte schwer, den richtigen Weg zu finden. Stefanie Brings ist Unternehmensberaterin und Mentaltrainerin. Sie ist auf die Unterstützung von Führungskräften, ManagerInnen und der Geschäftsleitung spezialisiert. Mit ihrer Tätigkeit werden unternehmerische Transformationsprozesse genutzt, um Sinn und Gewinn zu verbinden. Ihr Ziel ist es, schlummernde Potenziale von Menschen aufzudecken, hemmende Blockaden ausfindig zu machen und somit den Weg für eine Unternehmensvision frei zu machen. Neue Werte, die Unternehmensvision und Führungsqualitäten sind in Kombination der Garant für Erfolg. Mehr Informationen zu Stefanie Brings finden Sie auf ihrer Webseite www.visionaeres-management.com.

Stefanie Brings ist Managementberaterin und verhilft Führungskräften und GeschäftsführerInnen durch tiefgreifende Transformationsprozesse zum Unternehmenserfolg.

