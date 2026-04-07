Zodiac Gold (TSXV: ZAU / WKN A3EKSC) rückt mit seinen Projekten in Liberia immer stärker in den Fokus: starke Bohrergebnisse, eine riesige Landposition an der Todi-Scherzone und das klare Ziel, 2026 eine erste Ressource von mehr als 1 Mio. Unzen Gold nachzuweisen.

Besonders spannend ist, dass Liberia im Vergleich zu anderen Goldregionen Westafrikas noch deutlich weniger erkundet ist. Genau darin könnte für Zodiac Gold eine große Chance liegen. Hinzu kommen gute Infrastruktur, erfahrenes Management und zusätzliche Fantasie durch Eisenerzpotenzial im Portfolio.

Kann Zodiac Gold 2026 den entscheidenden Schritt machen? Und entsteht hier womöglich eine der spannendsten Goldstorys Westafrikas?

Jetzt den ganzen Artikel lesen:

Westafrika im Fokus: Dieser Explorer könnte 2026 für Aufsehen im Goldsektor sorgen

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Zodiac Gold halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien der Zodiac Gold zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Zodiac Gold und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da Zodiac Gold die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung entlohnt.

Goldinvest Consulting GmbH

Kellinghusenstr. 15

20249 Hamburg

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

https://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE0000000009

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

GOLDINVEST.de ist ein Angebot der

GOLDINVEST Consulting GmbH (Anbieter i.S.d. §§ 5 TMG, 55 RStV)

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

Firmenkontakt

GOLDiNVEST.de

Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

040 – 44 195 195



https://goldinvest.de/

Pressekontakt

GOLDiNVEST.de

Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

040 – 44 195 195



https://goldinvest.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.