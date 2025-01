Westcon-Comstor erweitert AWS Marketplace-Programm

Enge Zusammenarbeit des VADs mit AWS ermöglicht Millionen-Deals in über zehn Ländern

Paderborn, 22. Januar 2025 – Westcon-Comstor, ein weltweit führender Technologieanbieter und Spezialdistributor, baut sein AWS Marketplace-Programm weiter aus: Ab sofort steht der VAD seinen Channel- und Resellerpartnern mit einem dedizierten, deutschsprachigen Experten-Team und einem breiten Beratungsportfolio bei ihren über den AWS Marketplace abgewickelten Projekten zur Seite.

Mit dem Ausbau des Programms trägt Westcon-Comstor der zunehmenden Bedeutung des AWS Marketplace in der EMEA-Region Rechnung: Insgesamt realisierten die Westcon-Comstor-Partner im Zuge der AWS-Partnerschaft bereits in über zehn Ländern Projekte in Millionenhöhe. Viele dieser Vorhaben wurden dabei von Partnern umgesetzt, die bis dato keine Berührpunkte mit dem AWS Marketplace hatten und erst im Rahmen des Programms mit Unterstützung des Distributors in die Vermarktung über den AWS Marketplace gestartet waren.

„Mit einem erfahrenen Distributor wie Westcon-Comstor an der Seite steht Channelpartnern im AWS Marketplace heute ein spannender neuer Marktzugang mit attraktiven Wachstumspotenzialen offen“, erklärt Rebecca Bachsleitner, Project Manager bei Westcon Deutschland. „Unser erfahrenes AWS-Experten-Team hat inzwischen ein breites Set von Best Practices entwickelt, mit denen auch Reseller, die sich noch nie mit den Cloud-Marketplaces auseinandergesetzt haben, in kürzester Zeit erfolgreich durchstarten können. Dabei nehmen wir die Partner in allen Phasen an die Hand und begleiten sie Schritt für Schritt durch das Onboarding und die gesamte Projektabwicklung im AWS Marketplace.“

Integration des Herstellerportfolios schreitet voran

Ein zentraler Aspekt des Anfang 2024 gelaunchten AWS Marketplace-Programms ist es auch, das Herstellerportfolio von Westcon-Comstor zeitnah und möglichst vollumfänglich über den AWS Marketplace bereitzustellen. In den letzten Monaten integrierte der VAD sukzessive die Lösungen der Herstellerpartner Check Point Software, Cisco, CrowdStrike, F5, Infoblox, Palo Alto Networks, Skybox Security, Vectra AI und Zscaler in sein AWS-Angebot, im Dezember wurden auch die Lösungen des Netzwerkausrüsters Juniper Networks in das Portfolio eingebunden.

„Juniper freut sich sehr darauf, mit Westcon-Comstor das Angebot im AWS Marketplace auszubauen“, erklärt Bert Zeleken, Head of Partner and Distribution Sales EMEA bei Juniper Networks. „Im Rahmen der Partnerschaft stellen wir unsere KI-basierten Netzwerk-Lösungen über AWS bereit und ermöglichen es unseren Partnern im Channel, den Anwendern noch effizienter eine hochwertige Network-Experience zu liefern.“

Neue Value-Added Services in 2025

Auch 2025 soll das AWS-Programm in Deutschland und EMEA weiter ausgebaut und um neue Value-Adds ergänzt werden: Ein wichtiger Meilenstein war dabei die zum Jahreswechsel abgeschlossene Integration der Westcon-Comstor 3D Labs in das AWS-Portfolio. Die virtuelle Demoumgebung ermöglicht es Channelpartnern und Endkunden nun, herstellerübergreifende Lösungen vor dem Kauf mit den AWS-Services des Distributors zu kombinieren und in konkreten Use Cases zu testen – und sich so von deren Mehrwert zu überzeugen.

Flankierend dazu hat Westcon-Comstor zudem neue Advisory- und Consulting-Services vorgestellt, die Channelpartner beim Einstieg in den AWS Marketplace, bei der Schulung ihrer Mitarbeiter und bei der Abwicklung der ersten Projekte unterstützen. Ziel ist es, die Reseller bei der Autorisierung als Channel Partner Private Officer (CPPO) zu begleiten und beim Ausbau ihres Geschäfts zu unterstützen.

Interne Daten von Westcon-Comstor dokumentieren, dass die Nachfrage nach dem AWS Marketplace-Programm rasant und kontinuierlich zunimmt. Diese Erkenntnis stützen auch die Ergebnisse des jüngst veröffentlichen Forrester Reports, der zeigte, dass Partner mit dem Verkauf über den AWS Marketplace deutlich schnellere Abschlüsse und höhere Projektvolumen erzielen – und auch die Abschlussrate nachhaltig steigern können.

Zu einem ähnlichen Schluss kommen auch die Analysten von Canalys, die jüngst prognostizierten, dass der Umsatz mit Business-Software über die Hyperscaler-Cloud-Marktplätze – allen voran dem AWS Marketplace – bis 2028 auf rund 85 Billionen US-Dollar steigen wird. Rund die Hälfte der Deals auf Hyperscaler-Marktplätzen soll bis 2027 über den ITK-Channel angestoßen werden.

Mehr Informationen zu Westcon-Comstor und dem AWS-Programm erfahren interessierte Leser unter https://www.westconcomstor.com/de/de/services/aws-marketplace.html

Über Westcon-Comstor

Westcon-Comstor ist ein weltweit führender Anbieter von Business-Technologien. Mit Niederlassungen in mehr als 70 Ländern bietet der Value-Added Distributor seinen Kunden greifbaren Mehrwert und erschließt ihnen den Zugang zu attraktiven Wachstumsmärkten. Dafür vernetzt Westcon-Comstor weltweit führende Hersteller aus allen Bereichen der IT mit renommierten Technologie-Resellern, Systemintegratoren und Service Providern. Der VAD vereint tiefe Branchenkenntnis mit umfassendem technischem Know-how und jahrzehntelanger Erfahrung in der Distribution, und stellt so gemeinsam mit seinen Herstellern und Partnern die Weichen für ein nachhaltig erfolgreiches Business.

