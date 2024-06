Westcon-Comstor erzielt dank datengestützter Strategie und Umstellung auf wiederkehrende Umsatzerlöse starkes Geschäftsergebnis

Robuste Performance mit zweistelligem Wachstum bei Umsatz und bereinigtem EBITDA im Geschäftsjahr 2024. Starke Zuwächse in den Segmenten Cybersecurity und Networking

London, Großbritannien – 5. Juni 2024 Westcon-Comstor, ein weltweit führender Technologieanbieter und Spezialdistributor, gibt das Geschäftsergebnis für das am 29. Februar 2024 abgeschlossene Geschäftsjahr 2024 bekannt.

Wirtschaftliche Highlights

– Umsatzsteigerung von 8 % auf 3,69 Mrd. USD (GJ23: 3,42 Mrd. USD), maßgeblich zurückzuführen auf das starke Software-Geschäft

– Steigerung des Bruttoumsatzes mit strategischen Herstellerpartnern von 10 %, mit einer jährlichen Wachstumsrate von 10 % über die vergangenen fünf Jahre

– Anstieg des Rohertrags um 23 % auf 403 Mio. USD (GJ23: 329 Mio. USD), mit zweistelligen Zuwachsraten über alle Regionen hinweg

– Klarer Fokus auf wiederkehrende Umsatzerlöse, mit einem Anstieg von 24 % auf 1,63 Mrd. USD, was 44 % (GJ23: 38 %) des Gesamtumsatzes entspricht

– Anstieg des bereinigten EBITDA* um 26 % auf 120,2 Mio. USD (GJ23: 95,1 Mio. USD)

– Jährliches Wachstum des Ertrags um 8 % über fünf Jahre – ein Beleg für den Erfolg der im Geschäftsjahr 2018 angekündigten strategischen Neuausrichtung

– Stabile Nettoverschuldung trotz starkem Wachstum und Herausforderungen bei der Produktlieferzeit

Operative Highlights

– Start des innovativen Amazon Web Services (AWS) Marketplace Programms

– Übernahme von Rebura als wichtiger Meilenstein bei der Umsetzung der weitergefassten Wachstumsstrategie in der Cloud

– Beschleunigte Implementierung eines datengestützten Ansatzes mit dem Launch des Partner-Insights-Tools

David Grant, CEO von Westcon-Comstor, erklärt: „Westcon-Comstor blickt auf ein weiteres Jahr des erfolgreichen Wachstums und der operativen Exzellenz zurück. Das starke Ergebnis ist ein Beleg dafür, wie resilient und effizient wir unter dynamischen Marktbedingungen agieren. Es zeigt aber auch, wie gut es uns gelungen ist, unsere Vision umzusetzen – und Westcon-Comstor als führenden, datengestützten Technologieanbieter und globalen Spezialdistributor für Lösungen und Services in den Bereichen Cybersecurity und Networking zu positionieren.

Was die weitere Entwicklung betrifft, sehen wir optimistisch auf das kommende Jahr: Wir werden unseren Partnern auch weiterhin mit neuen Innovationen eine herausragende Experience bieten. Um die Weichen für unser weiteres Wachstum zu stellen, werden wir neue Möglichkeiten identifizieren, um unsere Marktstellung mit weiteren strategischen Akquisitionen und anderen zukunftsorientierten Initiativen weiter zu festigen – ähnlich wie bei der Rebura-Akquisition oder dem AWS Marketplace Programm.

Ausschlaggebend für unsere starke Performance im vergangenen Geschäftsjahr war unser datengestützter Ansatz, unser klarer Fokus auf den Erfolg unserer Partner und unser Engagement für mehr Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit. Mit all dem haben wir dokumentiert, dass wir in der Lage sind, Mehrwert und exzellenten Service zu liefern, und wir sind zuversichtlich, dass unser Unternehmen auch im kommenden Jahr weiter wachsen wird.“

Umsetzung der Strategie

Westcon-Comstor bringt die weltweit führenden IT-Hersteller mit Technologie-Resellern, Systemintegratoren und Service-Providern im Channel zusammen und setzt dabei auf einen in dieser Form einzigartigen datengestützten Ansatz, der über alle Regionen hinweg ein nachhaltiges Wachstum ermöglicht hat. Dies schlägt sich in einem außergewöhnlich erfolgreichen Jahr nieder: Der Gesamtumsatz des Unternehmens stieg dank der starken Performance in den Segmenten Cybersecurity und Networking um 7,7 % auf 3,69 Mrd. USD (GJ23: 3,42 Mrd. USD). Der Rohertrag stieg um 22,7 % auf 403 Mio. USD (GJ23: 329 Mio. USD), mit zweistelligen Wachstumsraten über alle Regionen hinweg.

Die starken Ergebnisse des Geschäftsjahres 2024, das am 29. Februar 2024 zu Ende ging, sind ein Beleg dafür, dass Westcon-Comstor die Umstellung auf software-, service- und subskriptionsbasierte Umsatzmodelle erfolgreich vorantreiben konnte. Wiederkehrende Umsatzerlöse machen jetzt 44 % des Gesamtumsatzes aus – im GJ23 waren es noch 38 %.

Der Anstieg des bereinigten EBITDA – um 26,4 % von 95,1 Mio. USD auf 120,2 Mio. USD – spiegelt das anhaltende Umsatzwachstum sowie die Effizienzsteigerungen des vergangenen Jahres wider.

Im Geschäftsjahr 2024 entspannten sich die im vorherigen Jahr unter hohem Druck stehenden Lieferketten, da sich die Hardware-Supply-Chains und die Produktverfügbarkeit kontinuierlich stabilisierten. Der Gesamt-Backlog auf Basis des Nettoumsatzes ging von 768 Mio. USD auf 446 Mio. USD zurück.

Konsequent datengestützter Ansatz

Intelligent Demand ist ein von Westcon-Comstor entwickeltes, datengestütztes Lead-Generierungsprogramm, das die Customer-Insights-Plattform des Distributors mit leistungsstarker Analytik kombiniert und seine Stärken im vergangenen Geschäftsjahr immer besser ausspielen konnte. Das anhaltende Wachstum in diesem Bereich zeigt, wie gut das Unternehmen heute in der Lage ist, seine Channel-Partner dabei zu unterstützen, Daten in den Fokus ihrer Wachstumsstrategie zu stellen.

Ebenfalls im GJ24 erfolgte der Launch von Partner Insights, einem neuen Tool, das nahtlos in den digitalen Westcon-Comstor-Marktplatz PartnerCentral integriert ist, und den Partnern dabei hilft, Key-Performance-Indikatoren zu überwachen und datengestützte Performance-Analysen durchzuführen.

Wachstum über alle Regionen hinweg

Die hervorragende operative Performance des Unternehmens hat über das Jahr hinweg zu einem zweistelligen Wachstum des Bruttogewinns in allen Regionen geführt, was das Umsatzwachstum in jeder Region widerspiegelt.

Umsatzentwicklung in den verschiedenen Regionen (in Millionen USD):

– Europa: +6,7 %

– Asien-Pazifik: +12,9 %

– Nahost und Afrika: +3,4 %

Schlüsseltechnologien und Software-Vermarktung als Wachstumstreiber

Das Wachstum des Geschäftsjahres 2024 geht maßgeblich auf die starke Performance in den Märkten für Cybersecurity und Networking zurück. Diese machen inzwischen 89 % des Gesamtumsatzes aus. Der kontinuierliche Ausbau des Lösungsangebots für Hersteller und Channel-Partner hat überdies den Weg für eine Reihe marktführender Innovationsprojekte bereitet.

So gab Westcon-Comstor im GJ24 bekannt, dass bereits mehr als 1.500 Anwender das 3D Lab nutzen, um herstellerübergreifende Cybersecurity-Lösungen in konkreten Use Cases in einer dynamischen virtuellen Demoumgebung zu testen. Seit dem Launch im vergangenen Geschäftsjahr wurde für die Partner auf diese Weise bereits über 25 Mio. USD an Umsatz im Neugeschäft generiert.

Das 3D Lab wurde entwickelt, um den dynamischen Anforderungen und dem veränderten Einkaufsverhalten der Endanwender Rechnung zu tragen. Heute ermöglicht es die Lösung den Partnern von Westcon-Comstor, vor dem Kauf und vor der Implementierung unterschiedliche, herstellerübergreifende Lösungskombinationen zu testen.

Software und Services machen jetzt über alle Technologiebereiche hinweg 46 % des Umsatzes (GJ23: 40 %) von Westcon-Comstor aus – ein Beleg für die erfolgreiche Umstellung auf wiederkehrende Umsatzerlöse.

Im Geschäftsjahr erreichte Meilensteine

Im Januar 2024 gab Westcon-Comstor den Launch des AWS Marketplace Programms bekannt, das es Partnern und Herstellern einfacher machen soll, Transaktionen im AWS Marketplace abzuwickeln. Auf diese Weise erschließt das Programm attraktive Wachstumschancen und hilft den Partnern, die Rolle des Channels in der Cloud-Marketplace-Ökonomie zu festigen.

Die Übernahme von Rebura durch Westcon-Comstor im Januar 2024 markiert einen weiteren wichtigen Schritt zum Ausbau des Angebots an Cloud-Lösungen und Channel-fokussierten Services. Die strategische Akquisition ermöglicht es Partnern, ihren Kunden ein vollumfängliches Portfolio von AWS-Lösungen anzubieten. Das umfassende Know-how von Rebura und die Cybersecurity-Expertise von Westcon-Comstor bilden das Fundament einer übergreifenden Cloud-Strategie, mit der Channel-Partnern ein überaus robustes Angebot von Cloud-Lösungen zur Verfügung steht.

Dynamische Märkte

Die Marktentwicklung war über das gesamte Jahr hinweg von zahlreichen makroökonomischen Faktoren geprägt, darunter etwa die anhaltend hohe Inflation und das hohe Zinsniveau, die geopolitischen Spannungen, die vielen weltweit stattfindenden Wahlen, die Herausforderungen der Klimaerwärmung und die steigende Zahl von Cyberangriffen. Viele dieser Verwerfungen unterstreichen den hohen Stellenwert einer robusten Cybersecurity und der entsprechenden Lösungen. Investitionen in Technologien zur Stärkung der Cyberabwehr und der Cyberresilienz haben für viele Unternehmen somit höchste Priorität. Trotz der anhaltenden Unsicherheit und der begrenzten IT-Budgets konnte der weltweite Cybersecurity-Markt daher signifikant wachsen, was Westcon-Comstor und den Partnern neue Wachstumsmöglichkeiten erschloss.

Ausblick

Auch wenn die Zukunft nicht ohne Herausforderungen ist, geht das Unternehmen im GJ25 ebenfalls von einer robusten Performance und anhaltendem Wachstum aus. Westcon-Comstor rechnet damit, dass der im kommenden Jahr noch stärkere Fokus auf Security und Networking die positive Geschäftsentwicklung zusätzlich beflügeln wird – und die ganzheitliche Cloud-Strategie des Unternehmens das Momentum weiter verstärkt.

Der datengestützte Ansatz, der klare Fokus auf den Erfolg der Partner und das Bewusstsein für Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung werden zur starken Performance von Westcon-Comstor beitragen und das Unternehmen als einen Marktführer positionieren, der herausragenden Mehrwert und exzellenten Service bietet.

Der Distributor ist somit optimistisch, dass man mit der Umsetzung der Strategie auch im Geschäftsjahr 2025 eine starke Performance und anhaltendes Wachstum erreichen wird.

*Das bereinigte EBITDA schließt Restrukturierungskosten, aktienbasierte Vergütungen und einmalige Steuerpositionen, die das EBITDA beeinflussen, aus.

Über Westcon-Comstor

Westcon-Comstor ist ein weltweit führender Anbieter von Business-Technologien. Mit Niederlassungen in mehr als 70 Ländern bietet der Value-Added Distributor seinen Kunden greifbaren Mehrwert und erschließt ihnen den Zugang zu attraktiven Wachstumsmärkten. Dafür vernetzt Westcon-Comstor weltweit führende Hersteller aus allen Bereichen der IT mit renommierten Technologie-Resellern, Systemintegratoren und Service Providern. Der VAD vereint tiefe Branchenkenntnis mit umfassendem technischem Know-how und jahrzehntelanger Erfahrung in der Distribution, und stellt so gemeinsam mit seinen Herstellern und Partnern die Weichen für ein nachhaltig erfolgreiches Business.

Firmenkontakt

Westcon Group Germany GmbH

Isabel Navarra

Heidturmweg 70

33100 Paderborn

+49 (0) 5251 1456 176



https://www.westconcomstor.com

Pressekontakt

H zwo B Kommunikations GmbH

Michal Vitkovsky

Nürnberger Str. 17-19

91052 Erlangen

09131 / 812 81-25



http://www.h-zwo-b.de