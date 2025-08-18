Westcon-Comstor ist erster europäischer Authorised Training Partner von Proofpoint

VAD bietet breites Angebot akkreditierter Schulungen und Zertifizierungen zum Produkt- und Lösungsportfolio von Proofpoint

Paderborn – 14. August 2025 – Westcon-Comstor, ein weltweit führender Technologieanbieter und Spezialdistributor, wurde von Proofpoint, einem der führenden Unternehmen im Bereich Cybersecurity und Compliance, als erster Authorised Training Partner (ATP) in Europa akkreditiert.

Die Akkreditierung ermöglicht es dem VAD, für Channelpartner und Endkunden europaweit Schulungs- und Enablement-Services rund um das Proofpoint-Portfolio zu erbringen. Durchgeführt werden die Schulungen im Rahmen der Westcon-Comstor Academy, die herstellerübergreifende, technisch fundierte Trainingsangebote bereitstellt, die passgenau auf die Anforderungen der Partner zugeschnitten sind.

Die Qualifizierung als erster externer ATP von Proofpoint in Europa markiert für Westcon-Comstor einen wichtigen Meilenstein im Trainings- und Enablement-Programm und vertieft die strategische Partnerschaft der beiden Unternehmen. Der VAD wird das breite Kursangebot rund um die Produkte und Lösungen von Proofpoint in das kontinuierlich wachsende Programm der Academy integrieren – und so gezielt die Weiterbildung und Zertifizierung von Channelpartnern in ganz Europa vorantreiben.

„Es freut uns sehr, dass wir unsere langjährige Partnerschaft mit Proofpoint auf einen neuen Level heben konnten“, berichtet Martin Flensburg, Vice President of Service Delivery und Go to Market bei Westcon-Comstor. „Der neue Status als Authorised Training Partner unterstreicht den hohen Mehrwert, den die Westcon-Comstor-Academy unseren Partnern bietet – und ist ein schönes Zeichen der Wertschätzung für die Qualität unseres Schulungs- und Trainingsangebots. Wir werden unseren Vertriebspartnern und deren Endkunden künftig über das gesamte Proofpoint-Portfolio hinweg Trainings auf höchstem Niveau bieten, und so dem Vertrauen, das unser Partner Proofpoint in uns setzt, Rechnung tragen.“

Westcon-Comstor hat in der Academy seit 2017 weltweit mehr als 3.000 Channelpartner-Unternehmen und 30.000 Anwender in den Bereichen Presales, Technik und Enablement geschult. Der VAD vermittelt seinen Vertriebspartnern dort neben umfassendem Produktwissen auch praxisnahes vertriebliches und technisches Know-how – und gibt ihnen so alle Werkzeuge an die Hand, um ihren Kunden langfristig echten Mehrwert zu bieten.

Neben den Schulungen zu Proofpoint bietet die Westcon-Comstor Academy aktuell weltweit akkreditierte Schulungen und Trainings zu Palo Alto Networks und Check Point Software und betreibt das EMEA-weit größte Authorised Training Center (ATC) für F5. Darüber hinaus veranstaltet der VAD dort eine breite Palette akkreditierter Kurse für weitere internationale Cybersecurity- und Networking-Herstellerpartner wie Infoblox und Extreme Networks.

„Wir freuen uns darauf, mit Westcon-Comstor als erstem akkreditierten Trainingspartner in Europa zusammenzuarbeiten“, betont Kent Breaux, Senior Vice President, EMEA bei Proofpoint. „Mit seiner umfassenden Erfahrung beim Enablement neuer Partner, seiner großen Reichweite in der Region und seiner ausgeprägten technischen Kompetenz ist der VAD der perfekte Partner, um Resellerpartnern in ganz Europa den Zugang zu akkreditierten Schulungen und Trainings zu Proofpoint zu erschließen.“

Westcon-Comstor und Proofpoint arbeiten aktuell in einer Reihe wichtiger europäischer Märkte zusammen, darunter Großbritannien, Deutschland, Spanien, Portugal, Frankreich, Belgien, die Niederlande, die skandinavischen Länder, Italien und Griechenland.

Mehr Informationen zu den Proofpoint Cybersecurity-Zertifizierungen erhalten interessierte Leser unter:

https://www.proofpoint.com/uk/cybersecurityacademy/certifications

