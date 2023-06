Westcon-Comstor lädt am 20. Juni 2023 zur Partnerkonferenz in Paderborn

Value Added Distributor bringt den Channel mit führenden Herstellern zusammen und präsentiert die Top-Trends und Entwicklungen des Jahres

Paderborn – 2. Juni 2023 Westcon-Comstor, einer der weltweit führenden Technologieanbieter und Value-Added Distributoren (VAD), lädt am 20. Juni 2023 zur Partnerkonferenz ins Paderborner Heinz Nixdorf MuseumsForum (HNF). Ziel der Veranstaltung, die nach drei Jahren wieder in Präsenz stattfindet, ist es, die Resellerpartner in Sachen Westcon-Comstor auf den neuesten Stand zu bringen und gemeinsam mit führenden Herstellern die Weichen für eine erfolgreiche zweite Jahreshälfte zu stellen.

„Das Heinz Nixdorf MuseumsForum hat für uns als Veranstaltungsort eine ganz besondere Bedeutung – immerhin sind wir seit über 20 Jahren fest in der Region verwurzelt und durften hier schon mehr als einmal die Branche begrüßen“, erklärt Robert Jung, Managing Director DACH & EE bei Westcon. „Es passt also perfekt, dass auch die erste Neuauflage nach der Pandemie direkt hier vor unserer Haustür stattfindet. Wir freuen uns sehr darauf, im Juni alte Bekannte und neue Freunde zu treffen – und gemeinsam die Roadmap der kommenden Monate zu gestalten.“

„Als VAD agieren wir unmittelbar an der Schnittstelle zwischen den Herstellern und den Channelpartnern – und es ist unsere Kernaufgabe, diese Gruppen zusammenzubringen und optimal bei ihrem Business zu unterstützen“, erklärt Jens Tamm, Managing Director bei Comstor DACH. „Die Partnerkonferenz bildet dafür den perfekten Rahmen: Als wertvolle und etablierte Plattform bringt sie die Branche zusammen und hilft uns, im offenen Austausch das Fundament für ein erfolgreiches Business zu legen. Für uns ist das ganz klar der wichtigste Fixtermin im Kalender, und wir freuen uns sehr darauf, unsere Gäste in Paderborn willkommen zu heißen.“

Keynotes renommierter Speaker

Zu den Highlights der diesjährigen Veranstaltung gehören wie in den Vorjahren zwei Keynotes renommierter Speaker:

– Zum Auftakt des Events gibt Matthias Zacher, Senior Consulting Manager bei IDC Germany, den Teilnehmern einen Ausblick auf den Status Quo der Digitalisierung in Deutschland – und beleuchtet die neuesten Security-Trends sowie die wichtigsten Entwicklungen, die heute die Channel- und Partnerlandschaften prägen.

– Den Abschluss des Vortragsprogramms bildet ein spannendes Live-Hacking mit Marco Di Filippo: Der bekannte White-Hat-Hacker zeigt den Teilnehmer Schritt für Schritt, wie Cyberkriminelle bei ihren Angriffen bestehende Security-Systeme überwinden – und wie man sie erfolgreich stoppt.

Partnerausstellung und über 20 Break-out-Sessions

Wie in den vergangenen Jahren wird die Veranstaltung von zahlreichen Herstellerpartnern von Westcon-Comstor gesponsert und begleitet. Diesmal zeigen die Platinum-Partner Check Point, Cisco Systems, Extreme Networks, Nokia und Ruckus sowie die Partner CrowdStrike, EfficientIP, F5, Infoblox, Juniper Networks, Palo Alto Networks, Spectralink, Skybox, Symantec und Trend Micro auf der Partnerkonferenz Flagge und präsentieren in kompakten Break-out-Sessions ihre neuen Lösungen.

Exklusive Führungen durch das Heinz Nixdorf MuseumsForum

In den Vortragspausen bleibt den Gästen viel Gelegenheit, um die Themen der Sessions zu vertiefen und eigene Projekte zu besprechen. Darüber hinaus bekommen die Besucher im Rahmen der Partnerkonferenz die Möglichkeit, an einer kostenfreien Führung durch die Ausstellung des Heinz Nixdorf MuseumsForums teilzunehmen. Das über die Grenzen von Deutschland hinaus bekannte Museum ist mit einer Ausstellungsfläche von rund 6.000qm und über 2.000 ausgestellten Exponaten das größte Computermuseum der Welt.

Abends lädt Westcon-Comstor die Besucher dann gemeinsam mit Sponsor Trend Micro zum Barbecue – die perfekte Gelegenheit, um das exklusive Event mit geselligem Networking und spannenden Diskussionen ausklingen zu lassen.

Mehr Infos zur Veranstaltung sowie ein Online-Anmeldeformular finden interessierte Reseller unter https://p.westconcomstor.com/de_corp_partner-conference-2023.html.

Über Westcon-Comstor

Westcon-Comstor ist ein weltweit führender Anbieter von Business-Technologien. Mit Niederlassungen in mehr als 70 Ländern bietet der Value-Added Distributor seinen Kunden greifbaren Mehrwert und erschließt ihnen den Zugang zu attraktiven Wachstumsmärkten. Dafür vernetzt Westcon-Comstor weltweit führende Hersteller aus allen Bereichen der IT mit renommierten Technologie-Resellern, Systemintegratoren und Service Providern. Der VAD vereint tiefe Branchenkenntnis mit umfassendem technischem Know-how und jahrzehntelanger Erfahrung in der Distribution, und stellt so gemeinsam mit seinen Herstellern und Partnern die Weichen für ein nachhaltig erfolgreiches Business.

