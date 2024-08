Westcon-Comstor lädt zum „3. Networking Day 2024“ nach Köln

Value-Added Distributor informiert den IT-Channel gemeinsam mit ausgewählten Technologie-Herstellern rund um die Top-Trends im Netzwerk-Bereich

Paderborn – 01. August 2024 Westcon-Comstor, ein weltweit führender Technologieanbieter und Spezialdistributor, lädt seine Channelpartner am 27. August 2024 zum „3. Networking Day“ im KOMED Center des Mediaparks in Köln. Unter dem Motto „Finest Art of Network Infrastructure – Sicherheit schmieden, Trends erkunden, Zukunft gestalten“ informiert der Distributor die Teilnehmer zusammen mit führenden Herstellern über die neuesten Trends und Entwicklungen im Netzwerkmarkt.

„Zu unseren liebsten Aufgaben als VAD gehört es, unsere Hersteller und unsere Resellerpartner regelmäßig zum persönlichen Austausch zusammenzubringen – und der Networking Day in Köln hat sich als überaus wertvolle Plattform für diese Treffen etabliert“, erklärt Robert Jung, Managing Director DACH & EE bei Westcon. „Wir freuen uns sehr darauf, unsere Channelpartner im August über die neuesten Trends und Technologien im Netzwerkmarkt zu informieren – und so die Weichen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit und das weitere Wachstum zu stellen.“

Die Experten übernehmen das Podium

Im Mittelpunkt des „3. Networking Days“ steht auch diesmal ein breites, ganztägiges Vortragsprogramm. Die Highlights im Überblick:

– Zum Start des Events geben Robert Jung, Managing Director DACH & EE bei Westcon, und Jens Tamm, Managing Director bei Comstor, den Besuchern einen kompakten Überblick über die wichtigsten neuen Entwicklungen bei Westcon-Comstor und die weitere Roadmap 2024.

– Anschließend übernehmen Check Point, Comstor, als Cisco Distributor, Extreme Networks, Juniper Networks und Ruckus Networks das Podium und präsentieren bei kompakten Breakout-Sessions ihre wichtigsten Netzwerk-Innovationen des Jahres 2024.

– Die Experten des VADs werden in diesem Jahr im Rahmen einer eigenen Keynote die Value-Added Services von Westcon und Comstor vorstellen und deren Mehrwert für den Channel aufzeigen.

– Im Anschluss an das Vortragsprogramm findet darüber hinaus eine Podiumsdiskussion statt, bei der Experten von Westcon-Comstor und den Herstellerpartnern den Besuchern Rede und Antwort stehen und live alle Fragen beantworten werden.

Atemberaubender Ausblick auf die Domstadt

Abgerundet wird das Netzwerk-Event durch ein Dinner im renommierten Restaurant Osman 30 im Köln Tower. Bei gutem Essen und einem atemberaubenden 360°-Ausblick bleibt den Gästen viel Zeit zum Networking und zum Austausch mit den anwesenden Experten.

Weitere Infos zur Veranstaltung sowie ein Online-Anmeldeformular finden interessierte Reseller unter https://p.westconcomstor.com/DE_MULTI_NetworkingDay2024.html

Über Westcon-Comstor

Westcon-Comstor ist ein weltweit führender Anbieter von Business-Technologien. Mit Niederlassungen in mehr als 70 Ländern bietet der Value-Added Distributor seinen Kunden greifbaren Mehrwert und erschließt ihnen den Zugang zu attraktiven Wachstumsmärkten. Dafür vernetzt Westcon-Comstor weltweit führende Hersteller aus allen Bereichen der IT mit renommierten Technologie-Resellern, Systemintegratoren und Service Providern. Der VAD vereint tiefe Branchenkenntnis mit umfassendem technischem Know-how und jahrzehntelanger Erfahrung in der Distribution, und stellt so gemeinsam mit seinen Herstellern und Partnern die Weichen für ein nachhaltig erfolgreiches Business.

