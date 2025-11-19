Westcon-Comstor übernimmt UiPath-Distribution – und erschließt attraktive Wachstumschancen in der Automatisierung

Neue Partnerschaft ermöglicht es deutschen Channelpartnern, die steigende Nachfrage nach Lösungen für KI-Automatisierung und robotergestützte Prozessautomatisierung (RPA) zu bedienen

Paderborn – 18. November 2025 – Westcon-Comstor, ein weltweit führender Technologieanbieter und Spezialdistributor, erweitert die strategische Zusammenarbeit mit UiPath, einem Pionier im Bereich Unternehmensautomatisierung und künstliche Intelligenz, auf den deutschen Markt. Die beiden Partner, die bereits erfolgreich in Großbritannien, Frankreich, Spanien und Portugal zusammenarbeiten, wollen mit dem Ausbau der Partnerschaft die Einführung innovativer Automatisierungslösungen in Europa weiter beschleunigen.

Im Rahmen der Vereinbarung übernimmt Westcon-Comstor deutschlandweit die Vermarktung der UiPath-Plattform und der zugehörigen Technologien. Ziel ist es, aufsetzend auf die innovative Analyseplattform „Partner Insights“ und das Intelligent Demand-Programm des VADs eine datengestützte Strategie zur Markteinführung zu entwickeln. Anschließend sollen die deutschen Resellerpartner mit flankierenden Enablement-Services – etwa Schulungen, Weiterbildungen und Partner-Support – beim Einstieg in den rasch wachsenden Markt für KI-gestützte Automation und robotergestützte Prozessautomatisierung (RPA) unterstützt werden.

UiPath wurde ursprünglich in Rumänien gegründet und hat seinen Hauptsitz heute in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen unterstützt Business-Kunden in über 100 Ländern dabei, Prozesse nachhaltig zu automatisieren, um die Weichen für Innovationen zu stellen und ihre betriebliche Effizienz zu steigern. Im September 2025 verkündete das Unternehmen auf der UiPath Fusion in Las Vegas neue Partnerschaften mit Nvidia, OpenAI, Microsoft Azure AI und Google Gemini. Auf diese Weise konnte die UiPath-Plattform um modernste generative KI- und Data-Intelligence-Features verbessert werden – Funktionalitäten, die nun auch Kunden und Partnern in Deutschland zur Verfügung stehen.

„Die Ausweitung der Zusammenarbeit auf den deutschen Markt ist ein entscheidender Meilenstein in unserer Zusammenarbeit mit UiPath“, betont Robert Jung, Managing Director DACH & EE bei Westcon. „Wir freuen uns darauf, die innovativen Automatisierungslösungen von UiPath in unser deutsches Partner-Ökosystem zu integrieren. Mit unserer tiefen Kenntnis der lokalen Märkte und unserem datengestützten Ansatz sind wir hervorragend aufgestellt, um unseren Partnern als Türöffner neue Einnahmequellen zu erschließen – und ihren Kunden greifbaren Mehrwert zu bieten.“

Tom Plewniak, Regional Vice President of Partnerships Central Europe bei UiPath, ergänzt: „Westcon-Comstor hat sich schon vielfach als zuverlässiger Partner bewährt und so maßgeblich zu unserem Erfolg im Channel beigetragen. Gemeinsam geben wir den deutschen Partnern alle Tools und Daten an die Hand, die sie brauchen, um die Automatisierungsrevolution voranzutreiben. Mit Schwung unseres erfolgreichen Starts in Großbritannien im Rücken und den auf der UiPath Fusion vorgestellten Innovationen im Gepäck ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, unser Business auf Deutschland auszuweiten.“

Im Fokus der Partnerschaft steht es für beide Unternehmen, ihre Partner und Kunden dabei zu unterstützen, die digitale Transformation voranzutreiben, ihre Agilität zu steigern und das volle Potenzial KI-gestützter Automatisierung zu erschließen.

Über Westcon-Comstor

Westcon-Comstor ist ein weltweit führender Anbieter von Business-Technologien. Mit Niederlassungen in mehr als 50 Ländern bietet der Value-Added Distributor seinen Kunden greifbaren Mehrwert und erschließt ihnen den Zugang zu attraktiven Wachstumsmärkten. Dafür vernetzt Westcon-Comstor weltweit führende Hersteller aus allen Bereichen der IT mit renommierten Technologie-Resellern, Systemintegratoren und Service Providern. Der VAD vereint tiefe Branchenkenntnis mit umfassendem technischem Know-how und 40 Jahren Erfahrung in der Distribution, und stellt so gemeinsam mit seinen Herstellern und Partnern die Weichen für ein nachhaltig erfolgreiches Business.

