Westcon-Comstor und XM Cyber zeichnen Distributionspartnerschaft

Neue Vereinbarung erschließt Channelpartnern den Zugang zu den Continuous-Threat-Exposure-Management-Lösungen von XM Cyber

Paderborn, München – 2. Juli 2024 Westcon-Comstor, ein weltweit führender Technologieanbieter und Spezialdistributor, übernimmt ab sofort die Vermarktung der Hybrid-Cloud-Security-Lösungen von XM Cyber im deutschsprachigen Raum. Channelpartner des VADs erhalten damit Zugang zu den marktführenden Continuous-Threat-Exposure-Management-Lösungen des zur Schwarz Group gehörenden Herstellers – und können ihre Kunden proaktiv vor gefährlichen Schwachstellen in On-Prem- und Cloud-Netzwerken schützen.

Die 2016 in Israel gegründete und 2021 von Unternehmen der Schwarz Gruppe übernommene XM Cyber gehört weltweit zu den führenden Anbietern im Bereich Continuous Threat Exposure Management (CTEM). Die CTEM-Plattform von XM Cyber ermöglicht es Unternehmen, Schwachstellen und davon ausgehende Angriffspfade proaktiv zu identifizieren und zu visualisieren, Risiken zu priorisieren und die über die Angriffspfade erreichbaren kritischen Assets gezielt mit angemessenen Maßnahmen zu schützen. Dabei setzt XM Cyber auf einen Ansatz der kontinuierlichen Verbesserung, bei dem die Entwicklung eines konsistenten, umsetzbaren Plans zur Korrektur und Optimierung der Sicherheitslage im Mittelpunkt steht.

„In den Cloud-nativen, konvergenten Enterprise-Architekturen von heute tun sich die Security-Verantwortlichen zunehmend schwer damit, den Überblick über ihre weltweit verteilten Assets und deren bekannte und unbekannte Schwachstellen zu behalten“, erklärt Robert Jung, Managing Director DACH & EE bei Westcon-Comstor. „Systemintegratoren und MSPs sollten diese Chance nutzen, um sich in diesem kritischen Bereich aktiv als Trusted Advisor ihrer Kunden zu positionieren. Die Plattform von XM Cyber ist dabei ein hervorragender Türöffner für diesen Markt. Sie liefert in Echtzeit einen umfassenden Überblick über Angriffspunkte und Angriffspfade und macht es den Verantwortlichen leicht, die Wirksamkeit ihrer Maßnahmen zu validieren. Wir freuen uns sehr darauf, unsere Partner bei der Vermarktung dieser spannenden Next-Generation-Lösung zu unterstützen.“

Torsten Koch, Area Vice President bei XM Cyber, ergänzt: „Der Markt für das Continuous Threat Exposure Management entwickelt sich rasant und bietet dem IT-Channel viele attraktive Wachstumspotenziale. Als erfahrener Value-Added Distributor und hervorragend vernetzter Security-Spezialist war Westcon-Comstor für uns als Distributionspartner die erste Wahl, um in DACH weiter zu wachsen. Wir freuen uns sehr darauf, gemeinsam bei der Vermarktung unserer Lösungen im deutschsprachigen Raum durchzustarten und den Auf- und Ausbau unseres Partnernetzes voranzutreiben.“

XM Cyber auf der Westcon-Comstor Partnerkonferenz

Erstmals gemeinsam präsentierten sich Westcon-Comstor und XM Cyber auf der diesjährigen Westcon-Comstor Partnerkonferenz am 15. Mai in Berlin. Interessierte Reseller können jederzeit unter ngs.de@westcon.com mit dem NGS-Team von Westcon Kontakt aufnehmen.

Über XM Cyber

Als führender Anbieter für Hybrid Cloud Exposure Management entwickelt XM Cyber neue Ansätze zur Minimierung von Cyber-Risiken in Unternehmen. Unsere Lösung zeigt, wie Angreifer Fehlkonfigurationen, Identitäten, deren Berechtigungen und andere Schwachstellen ausnutzen können, um Zugriff auf wichtige Ressourcen und Systeme zu erlangen – in AWS genauso wie in Azure-, GCP- und On-Prem-Umgebungen. Mit XM Cyber kennen Sie alle Wege, die ein Angreifer nehmen könnte – und wissen auch, wie sie die Angreifer am effizientesten aufhalten und Angriffspfade konsequent abschneiden. Viele der weltweit größten und komplexesten Organisationen haben die Leistungsfähigkeit von XM Cyber bereits für sich entdeckt und nutzen die Lösung, um ihr Risikomanagement zu transformieren. XM Cyber wurde von Top-Führungskräften der israelischen Community für Cyber-Intelligence gegründet und unterhält Niederlassungen in Nordamerika, Europa, der Region Asien-Pazifik und Israel. Inzwischen gehört das Unternehmen zur Schwarz Gruppe, der viertgrößten Handelsgruppe der Welt.

Über Westcon-Comstor

Westcon-Comstor ist ein weltweit führender Anbieter von Business-Technologien. Mit Niederlassungen in mehr als 70 Ländern bietet der Value-Added Distributor seinen Kunden greifbaren Mehrwert und erschließt ihnen den Zugang zu attraktiven Wachstumsmärkten. Dafür vernetzt Westcon-Comstor weltweit führende Hersteller aus allen Bereichen der IT mit renommierten Technologie-Resellern, Systemintegratoren und Service Providern. Der VAD vereint tiefe Branchenkenntnis mit umfassendem technischem Know-how und jahrzehntelanger Erfahrung in der Distribution, und stellt so gemeinsam mit seinen Herstellern und Partnern die Weichen für ein nachhaltig erfolgreiches Business.

