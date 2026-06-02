WetterOnline vereinfacht HR-Prozesse mit humera

Integrierte HRSuiteHR Suite ersetzt fragmentierte Prozesse, reduziert Komplexität und manuellen Abstimmungsaufwand und schafft transparente, automatisierte Abläufe für Mitarbeitende und HR-Teams.

München, 2.6.2026 – humera, Anbieter einer integrierten HR Suite für Personal-, Ressourcen- und Dokumentenmanagement, gibt bekannt, dass der Wetterdienstleister WetterOnline seine HR-Prozesse mit der humera HR Suite modernisiert hat. Damit setzt WetterOnline auf eine integrierte Lösung, die Komplexität reduziert, Prozesse in einer gemeinsamen Umgebung bündelt und den manuellen Abstimmungsaufwand reduziert.

Standardsoftware passte nicht zum Arbeitsalltag

WetterOnline gehört zu den führenden Anbietern meteorologischer Dienstleistungen in Deutschland. Das Unternehmen entwickelt digitale Wetterprodukte für Millionen täglicher Nutzerinnen und Nutzer und stellt deshalb auch bei internen Systemen hohe Anforderungen an Bedienbarkeit und Nutzererlebnis.

Die in der Vergangenheit eingesetzten HR-Lösungen passten jedoch immer weniger zu den Anforderungen des Unternehmens. Historisch gewachsene Abläufe in Zeiterfassung und Abwesenheitsverwaltung hatten zu hohem manuellen Aufwand, zahlreichen Rückfragen und fehleranfälligen Prozessen geführt. Viele Prozesse liefen isoliert voneinander ab, Informationen mussten manuell weitergegeben werden und Rückfragen gehörten zum Alltag. Häufig wurden Themen per E-Mail oder auf Zuruf abgestimmt. Gleichzeitig fehlte Transparenz darüber, welche Informationen bereits vorlagen und welche Schritte noch offen waren.

Der Anspruch bei WetterOnline war deshalb klar: Die neue Lösung sollte nicht nur Prozesse digitalisieren, sondern im Alltag tatsächlich akzeptiert und genutzt werden. „Erst wenn ein Tool Spaß macht, wird es auch wirklich eingesetzt“, erklärt Frank Müntinga, Director People & Services bei WetterOnline.

Mit der humera HR Suite entschied sich WetterOnline bewusst gegen klassische Standardsoftware und für eine Plattform, die sich flexibel an bestehende Prozesse anpassen lässt. Die Lösung verbindet HR-Prozesse, Dokumentenmanagement und Ressourcenmanagement in einer gemeinsamen Umgebung. Fachbereiche können Abläufe eigenständig weiterentwickeln – ohne lange IT-Projekte oder externe Unterstützung.

Damit folgt humera einem Grundprinzip, das auch für WetterOnline entscheidend war: Nicht Mitarbeitende und Organisationen sollen sich an starre Software anpassen müssen, sondern die Software an die tatsächlichen Arbeitsweisen im Unternehmen.

„Viele Softwarelösungen funktionieren nach dem One-size-fits-all-Prinzip – Anpassungen sind kaum vorgesehen“, sagt Müntinga. „Die Möglichkeit, Prozesse flexibel zu gestalten und langfristig unabhängig weiterzuentwickeln, überzeugte früh.“

Von manueller Abstimmung zu klaren Prozessen

Bereits während der Implementierung zeigten sich deutliche Veränderungen im Arbeitsalltag. Mitarbeitende finden sich ohne umfangreiche Schulungen im System zurecht und erledigen viele Anliegen eigenständig. Informationen wie Resturlaub oder Antragsstatus sind direkt einsehbar, Rückfragen an HR nehmen spürbar ab.

Auch Prozesse wie Elternzeit oder Nebenjob-Anträge laufen strukturiert über definierte digitale Workflows statt über einzelne E-Mails und manuelle Abstimmungen. Alle relevanten Beteiligten werden automatisch eingebunden und Informationen zuverlässig weitergegeben.

Spürbare Entlastung im Alltag

WetterOnline rechnet dadurch mit einer deutlichen Entlastung im Alltag: „Die Prognose liegt bei mehreren Stunden Zeitersparnis pro Mitarbeitenden pro Woche. Bei uns im People-Bereich kann sich die Entlastung sogar auf bis zu ein bis anderthalb Tage pro Woche summieren“, schätzt Müntinga.

Neben der technischen Lösung hebt WetterOnline insbesondere die Zusammenarbeit im Projekt hervor. Anforderungen wurden demnach nicht einfach abgearbeitet, sondern gemeinsam weiterentwickelt und an die tatsächlichen Abläufe im Unternehmen angepasst.

Die vollständige Case Study mit WetterOnline steht hier bereit:

https://humera.de/insights/?kategorie=success-story

Mehr Informationen zur integrierten humera HR Suite für den gesamten Employee Lifecycle:

https://humera.de/hr-suite

Über humera

Die Humera Group mit Sitz in München bietet unter dem Leitbild „Weniger Komplexität. Mehr HR.“ die integrierte HR-Suite humera für den Mittelstand an. Die humera HR-Suite deckt den gesamten Employee Lifecycle ab – von Recruiting und Personalmanagement über digitale Personalakten und Zeiterfassung bis zu Analytics und KI-gestützten Workflows. Dabei ist sie mehr als nur HR-Software: eine integrierte Suite für Personal-, Ressourcen- und Dokumentenmanagement. Das Unternehmen ist mit über 250 Mitarbeitenden an sieben Standorten, rund EUR 30 Mio. Umsatz und mehr als 5.000 Kunden ein führender Anbieter für HR-Tech-Lösungen in Deutschland. www.humera.de

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