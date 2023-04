Wharfedale Pro WLA-1 und GPL bringen Rockschicht Viersen zum zehnjährigen Jubiläum neue Klangqualität

Wharfedale Pro versorgt den Musikclub Rockschicht in Viersen zum zehnjährigen Jubiläum mit neuer PA bestehend aus dem WLA-1 System und der GPL Serie. Das abwechslungsreiche Programm der Rockschicht aus Live-Musik, Partys und Kabarett erfordert eine flexible und leistungsfähige Beschallungslösung. Das umfassende Upgrade besteht aus zwei geflogenen WLA-112 Topteilen pro Seite und zwei WLA-121SUB Systembässen. Zusätzlich sind die Punktschallquellen GPL-5 und GPL-8 als In- und Outfills im Einsatz. Das Team der Rockschicht freut sich damit über eine langfristige, hochwertige Beschallungslösung und die Besucher über exzellenten Club-Sound.

Korschenbroich, 18. April 2023 – Im Musikclub Rockschicht in Viersen tanzen die Fans mittlerweile seit einer Dekade zu Klängen von Rock über Techno bis Jazz oder lauschen Stand-up-Comedy und Kabarett. Zum zehnjährigen Jubiläum wurde der Club im großen Stil renoviert und mit einem neuen, potenteren Beschallungssystem ausgestattet: dem WLA-1 System und der GPL Serie von Wharfedale Pro.

Zehn Jahre Rockschicht Viersen: PA-Upgrade mit Wharfedale Pro

Nach ihrer Gründung Ende 2012 etablierte sich die Rockschicht in kurzer Zeit als angesagte Live-Location am linken Niederrhein. Der 350 Besucher fassende Club veranstaltet regelmäßig Disko- und Party-Nächte und bietet ein umfangreiches Live-Programm. Neben lokalen Künstlern und Tribute-Bands geben sich zahlreiche überregionale Acts und Künstler aus dem europäischen Ausland auf der Rockschicht-Bühne die Klinkenstecker in die Hand. Die festinstallierte Haus-PA muss entsprechend in diversen Genres überzeugen. Eine exzellente Sprachverständlichkeit neben Koppelfestigkeit ist bei Stand-up-Comedy und Kabarett gefragt, während Veranstaltungen wie die Viersener Jazz Challenge einen möglichst natürlichen Klang und hohe Impulstreue verlangen. Musikrichtungen wie Heavy Metal oder EDM- und Techno-Veranstaltungen bis in den frühen Morgen stellen zudem hohe Ansprüche an Headroom und allgemeine Standfestigkeit der PA. Christian Boche, tontechnischer Leiter der Rockschicht, fand die ideale Beschallungslösung in der WLA-1 von Wharfedale Pro: „Wenn eine Point Source Lösung nicht potent genug ist und ein großes Line Array sich als zu aufwendig für den Job erweist, ist WLA-1 von Wharfedale Pro genau das Richtige.“

Bester Sound für die Tanzfläche: WLA-1 und GPL von Wharfedale Pro

Das WLA-1 System in der Rockschicht besteht aus je zwei WLA-112 Topteilen pro Seite, geflogen mit je einem WLA Common Fly Frame. Zwei WLA-121SUBs dienen als Systembässe. Als In- und Outfills komplettieren die kompakten Punktschallquellen GPL-5 und GPL-8 aus der Wharfedale GPL Serie die Installation. Wie bei dem WLA-1 System, so kommen auch in der GPL Serie ausschließlich die hochwertigen Treiber des spanischen Lautsprecherherstellers Beyma zum Einsatz. Kontrolliert und limitiert wird das System über das Wharfedale Versadrive SC48FIR Speaker Management. Dazu stellt Christian Boche fest: „Die Tatsache, dass bei Wharfedale alles über 500 Hz mit FIR gefiltert wird, ist klanglich ein großer Schritt nach vorne, vor allem im Vergleich zur alten Anlage. Der Sound der WLA-1 ist deutlich transparenter und verfügt über eine Dreidimensionalität, die ich in dieser Preisklasse noch nicht gehört habe. Wir betreiben die Anlange aus Budget-Gründen noch mit den alten Endstufen, werden diese aber nach und nach mit der Wharfedale DP Serie ersetzen.“

Wharfedale Pro: hochwertige Beschallung erschwinglich und langlebig

WLA-1 und GPL sind nur zwei Serien der attraktiven Beschallungslösungen von Wharfedale Pro. Das in Großbritannien gegründete Unternehmen greift bei der Herstellung seiner Produkte auf einen über 80-jährigen Erfahrungsschatz im Lautsprecherbau zurück und entwickelt seit Mitte der 90er Jahre hochwertige Lösungen für den Beschallungs- und Installationsbereich. Diese zeichnen sich durch eine außergewöhnliche Klangqualität und Langlebigkeit zu erschwinglichen Kursen aus. So können auch kleinere Clubs wie die Rockschicht Viersen ihr Publikum mit exzellentem Bühnenklang versorgen und sich auf eine langfristige Investition verlassen.

Die Produkte der WLA-1 und GPL Serie von Wharfedale Pro werden in Deutschland exklusiv von IAD Pro vertrieben und sind ab sofort verfügbar. Preise werden auf Anfrage bekannt gegeben.

Wharfedale Pro blickt auf eine lange Geschichte in der Herstellung von außergewöhnlichen Lautsprechern für Profis zurück. Hervorgegangen aus einer in den 1930ern gegründeten britischen Lautsprechermanufaktur hat sich Wharfedale Pro zu einem führenden Hersteller von professionellen Beschallungsprodukten und Elektronik für Rental, Touring, Installationen und für Musiker entwickelt. Jedes Produkt von Wharfedale Pro steht dabei in der Tradition der weltweit geschätzten Expertise im Pro Audio Bereich und dem berühmten britischen Understatement. Ob bei Festinstallationen wie in Kirchen, Stadthallen, Theatern, Clubs und Bars, oder bei wechselnden Umgebungen für das Touring, Live-Events, Outdoor-Festivals und DJing, Wharfedale Pro überzeugt mit hochwertigen, erschwinglichen und langlebigen Beschallungslösungen.

Die IAD – Internationale Audio Distribution – ist ein führender Vertrieb für professionelle Beschallungsanlagen und High End HiFi. Als deutscher Vertrieb namhafter Hersteller aus der Audio-Branche bündelt das Unternehmen Kompetenz und Produktvielfalt. 2001 gründete Joachim Kluten die IAG (Deutschland) GmbH, eine hundertprozentige Tochterfirma des International Audio Group Konzerns. Seit 2008 firmiert das Unternehmen unter dem Namen IAD. Begonnen als Vertrieb für professionelle PA-Beschallungssysteme und traditionellen Edel Hifi-Marken, wurde im Laufe der Zeit das Portfolio und der Fokus um eine Vielzahl von marktführenden Marken im Bereich Custom Installation & Multiroom erweitert. Mit Firmensitz, Logistik, Verkauf und Service in Korschenbroich (bei Mönchengladbach) operiert die IAD GmbH über ein bundesweit angelegtes Fachhandelsnetz.

