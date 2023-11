Whirlcare Industries GmbH auf der Aquanale in Köln

Die Whirlpools der Zukunft sind da!

Köln, [27.10.2023] – Die Whirlcare Industries GmbH beeindruckte auf der diesjährigen Aquanale in Köln mit ihrer neuen Generation Whirlpools. XE (Exchange Efficiency) sind die beiden Buchstaben, die über allem stehen. Diese Whirlpools und Swim-Spas, Made in Germany, setzen Maßstäbe in Sachen Smarte Technologie, Nachhaltigkeit und gesundheitsfördernde Eigenschaften.

Die XE-Modelle: Eine Revolution in der Whirlpool-Welt

Die XE-Modelle repräsentieren die Zukunft der Whirlpools. Mit einem klaren Fokus auf Energieeffizienz, Wellness und Gesundheit haben sie die Herzen der Messebesucher im Sturm erobert. Die insgesamt zehn neuen XE- und XE-S-Modelle bieten ein Whirlpool-Erlebnis der Extraklasse. Die Whirlpools sind mit den neuen, bahnbrechenden Various Hydrojets ausgestattet, die individuell eine Vielzahl an anpassbaren Massagen ermöglichen – und das im Handumdrehen. Die brandneue Smart-Spa-Control Steuerung macht die Bedienung der Whirlpools spielend einfach. Benutzer können ihre Einstellungen bequem anpassen und das Spa-Erlebnis nach ihren Wünschen gestalten. Energie-Spar-Module natürlich automatisch mit integriert. Da strahlen die Augen der zukünftigen Whirlpool-Besitzer.

Neues Filtersystem kommt sehr gut an

Ein weiteres Highlight ist das Filtersystem Whirlclear – reines Wasser, welches für kristallklares und hygienisches Wasser sorgt. Dies gewährleistet nicht nur die Entspannung, sondern auch die Gesundheit der Nutzer. Wie kinderleicht und nachhaltig die neue Technologie funktioniert erfahren Sie unter: www.whirlclear.com

Die neuen Whirlpool Düfte der „Aromakur“ sind eine weitere Bereicherung für das Whirlpool-Erlebnis. Larose, Citronge, Lacalypt und Gingerette sind die verlockenden Düfte, die zur Auswahl stehen. Jeder Duft bietet eine einzigartige Sinnesreise. Ab sofort exklusiv bei Whirlcare erhältlich. www.whirlcare.com/aromakur

Luxus, Wellness und Technik vereint – erfolgreich Zukunft gestaltet

Die neue Zielgruppe „Luxus“ spiegelte sich auf dem gesamten Messestand wider. Die XE-Modelle vereinen Luxus, Wellness und modernste Technologie auf eine beispiellose Art und Weise. Die Zukunft der Wellness-Branche hat begonnen. Whirlcare plant, sein Händlernetzwerk weiter auszubauen, um noch mehr Kunden zu erreichen. Um die Messeeindrücke zu vertiefen und die neuen Whirlpools, Düfte und Steuerungsmöglichkeiten genauer vorzustellen, lädt Whirlcare interessierte Händler zur Händlertagung am 23. und 24. November ein. Die Aquanale in Köln war ein großer Erfolg und eines ist sicher: Whirlcare Industries GmbH ist nicht nur bereit für die Zukunft der Wellness-Branche. Sie schreibt sie mit ihrer neuen Generation Whirlpools & Swim-Spas einfach selbst.

Whirlcare vereint Gesundheit, Technologie und Ökologie in Verbindung mit Wellness und Luxus. Und das vollumfänglich unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit, des Umweltschutzes und der CO2-Einsparung. Wellness ist heute vor allem eine gesundheitsbewusste Lebensweise im Alltag, in der die Regeneration des Körpers und der Psyche zum allgemeinem Wohlbefinden führen – Medical Wellness by Whirlcare®.

Die Hydrotherapie, sowie die heilende Kraft des Wassers tragen Ihren Teil dazu bei, jedoch unterstützen wir diesen Prozess noch weiter mit technisch anspruchsvollen und hochwertigen Features, wie zum Beispiel die Hydro-Oxygen-Therapie Skinoxyform® oder auch durch die anatomisch korrekt platzierten Düsen, die ihre Wirkung direkt am muskulären Reaktionspunkt entfalten. Ausgezeichnet mit mehreren German Innovation und Brand Awards legen wir aus Eigenverantwortung großen Wert auf eine ressourcenschonende, nachhaltige Produktion und langlebige Materialien, die frei von Schadstoffen und recyclingfähig sind. Ein Unternehmen mit Nachhaltigkeitsstrategie für die Zukunft

