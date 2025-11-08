Whirlpool Wasserpflege: PH Wert bei Whirlpools

der häufigste Fehler bei der Whirlpool Wasserpflege

Whirlpool Guru Whirlpool Wasserpflege Tipps: Whirlpool PH Wert

Der Whirlpool PH Wert ist einer der wichtigsten Messwerte für eine richtige Whirlpool Wasserpflege. Er sollte in einem Whirlpool immer zwischen 6,8 und 7,2 sein.

Warum muss der Whirlpool PH Wert passen?

Der Whirlpool PH Wert ist im Poolwasser entscheidend für die Wirksamkeit von Desinfektionsmitteln, den Komfort der Badegäste (Haut- und Augenverträglichkeit) und den Schutz der Poolmaterialien vor Korrosion oder Ablagerungen.

Der optimale pH-Wert liegt in einem engen Bereich zwischen 6,8 und 7,2 (ein Wert von 7,0 wird oft als ideal angesehen).

Warum der Whirlpool pH-Wert so wichtig ist für die Whirlpool Wasserpflege:

Optimale Desinfektion: Chlor, das am häufigsten verwendete Desinfektionsmittel, wirkt nur in diesem optimalen pH-Bereich effizient. Steigt der pH-Wert über 7,4, nimmt die Wirksamkeit des Chlors rapide ab, was zu unzureichender Hygiene und Algenwachstum führen kann. Selbiges gilt auch für andere Desinfektionsmittel die zur Whirlpool Wasserpflege verwendet werden.

Haut- und Augenverträglichkeit: Ein gut eingestellter pH-Wert (nahe dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Tränenflüssigkeit und Haut) verhindert Reizungen von Haut und Augen bei den Badegästen.

Schutz der Poolanlage: Ist das Wasser zu sauer (pH-Wert unter 6,5), kann es Korrosion an Metall- und Kunststoffteilen verursachen. Ist es zu basisch (pH-Wert über 7,6), kann es zu Kalkablagerungen kommen.

Klares Wasser: Ein ausgewogener pH-Wert trägt zur Klarheit des Poolwassers bei. Falsche Werte können zu Trübungen führen. Ab 7,4 bekommt das Wasser breits einen leicht bläulichen Stich, ab 7,6 beginnt das Wasser milchig zu werden. Das kann nicht gefiltert werden, weil es eine Verfärbung und nicht eine Verschmutzung ist. Auch der beste Whirlpool Filter kann das nicht ändern.

Die regelmäßige Kontrolle und Einstellung des pH-Wertes ist daher die Grundlage für eine effektive Whirlpool Wasserpflege und sicheres, sauberes Badevergnügen.

Und nun zum EGo3 Whirlpool Guru Tipp, weil das der häufigste Fehler bei der PH Wert Einstellung ist!

DIE MEISTEN MESSMITTEL MESSEN DEN PH WERT IM WHIRLPOOL FALSCH.

Warum ist das so? Fast alle Messmittel sind ursprünglich für Pools und nicht für Whirlpools entwickelt worden. Und bei diesen beiden Produkten gibt es einen entscheidenden Unterschied bei der Whirlpool Wasserpflege – die ALKALINITÄT. Bei Pools ist diese annähernd stabil, bei Whirlpools fast immer zu niedrig. Eine zu niedrige Alkalinität verfälscht aber das PH Wert Messergebnis und zwar um 0,1 wird zu niedrig angezeigt pro 10 unter der richtigen Alaklinität von 120. Sie messen also mit Messtreifen einen Whirlpool PH Wert von 7,2, die Alkalinität ist aber nur 40. Dann ist ihr tatsächlicher PH Wert 8,0 und damit im komplett falschen Bereich. Desinfektionmittel wirken kaum mehr, das Wasser wird grün und trüb. Das Wasser wird außerdem milchig, obwohl der PH Wert laut Messtreifen passt. Es wird mehr desinfiziert, der Whirlpool Filter muss viel mehr Stunden laufen und es hilft trotzdem nichts.

Warum ändern das die Hersteller der Messmittel nicht? Weil es teurer und aufwändiger ist, richtig zu messen und es bei der überwiegenden Mehrzahl der Kunden (jenen mit Swimmingpools) keine Rolle spielt.

Warum erfährt man das nicht bei der Whirlpool Lieferung und der Whirlpool Wasserpflege Einschulung? Weil Sie viel mehr Chemie und Whirlpool Filter kaufen müssen, wenn Sie es nicht wissen und wohl auch oft aus reiner Unwissenheit des Whirlpool Händlers.

Was muss ich tun? Entweder ein Messmittel wie den Pool Lab verwenden, dass die Abweichung berücksichtigt, oder mit der oben genannten Formel rechnen, um die perfekte und richtige Whirlpool Wasserpflege zu haben.

INSIDER: Ist das Wasser milchig, ist IMMER der PH Wert zu hoch. Sie verwenden einfach ein falsches Messmittel, dass den Whirlpool PH Wert für die optimale Whirlpool Wasserpflege nicht richtig misst.

The best hot tub filter in the world developed and produced by EGo3.

Firmenkontakt

EG Spa Solutions GmbH

Egon Gruber

Markusgasse 36a

8055 Graz

+436601667373



https://www.ego3-filter.com

Pressekontakt

EGO3 Spa Water Care Solutions

Egon Gruber

Markusgasse 36a

8055 Graz

+436601667373



https://www.hot-tub-filter.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.