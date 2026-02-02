Whirlpool Wasserpflege Tipp: Desinfektion

Desinfektion gegen trübes Wasser

Whirlpool Wasserpflege: Desinfektion und Lösungen für trübes Whirlpool Wasser

Die richtige Whirlpool Wasserpflege ist entscheidend für kristallklares Wasser und hygienischen Badespaß. Ein zentraler Aspekt dabei ist die Desinfektion, die zusammen mit der richtigen Filterung dafür sorgt, dass Ihr Whirlpool Wasser niemals trüb wird.

Die vier Säulen der Whirlpool Wasserpflege

Bei der professionellen Whirlpool Wasserpflege stehen uns vier grundlegende Aufgabenbereiche gegenüber: hartes/weiches Wasser, pH-Wert, Desinfektion und Filtrierung. Haben Sie diese vier Aspekte im Griff, haben Sie auch Ihre Whirlpool Wasserpflege im Griff. Besonders wichtig ist dabei das Prinzip „Weniger ist mehr“, denn ein Whirlpool ist aus zwei Gründen empfindlich: Die Wassermenge ist mit 700-2000 Litern relativ gering und damit leicht chemisch beeinflussbar, und die hohe Wassertemperatur über 35 Grad macht das Wasser besonders anfällig für Bakterienwachstum.

Desinfektion: Der Schlüssel gegen trübes Whirlpool Wasser

Die Desinfektion ist einer der wichtigsten Faktoren, um Whirlpool Wasser trüb zu vermeiden. Wenn die Desinfektion unzureichend ist oder die Belastung durch Biofilm zu hoch wird, färbt sich das Wasser grünlich oder bräunlich und wird trüb. In diesem Fall filtert der Whirlpool Filter zwar permanent, aber es entsteht auch permanent neuer Schmutz durch Bakterien und Algen. Chemische Desinfektionsmittel für Whirlpools umfassen Chlor, Brom und Aktivsauerstoff.

Der richtige Whirlpool Filter gegen trübes Wasser

Der Whirlpool Filter spielt die entscheidende Rolle bei der Vermeidung von trübem Wasser durch ungefilterte Schwebstoffe. EGO3 Filter arbeiten nach dem Verwirbelungsprinzip entlang freier Strömungskanäle und können praktisch nicht verstopfen. Sie filtern bis zu 1 Mikrometer alles heraus, da der komplette dreidimensionale Raum der Filterbälle als Filterraum zur Verfügung steht. Diese Filter sind viel leichter zu reinigen, und man sieht sofort, ob sie sauber sind.

Ursachen für trübes Whirlpool Wasser

Es gibt drei Hauptursachen für Whirlpool Wasser trüb:

Milchige Trübung: Wenn der pH-Wert zu hoch oder die Alkalinität zu niedrig ist, wird das Wasser milchig. Das ist eine Verfärbung des Wassers und kann nicht gefiltert werden. Abhilfe: pH-Wert und TA-Wert einstellen.

Grünlich/bräunliche Trübung: Die Desinfektion ist zu gering. Der Filter arbeitet zwar permanent, aber es entsteht auch permanent neuer Schmutz.

Leitungsreinigungseffekt: Zu Beginn der Benutzung des EGO3 Filters kann das Wasser eintrüben, da feinste Schwebteile aus den Rohrleitungen gelöst werden. Dieser Prozess kann Tage oder Wochen dauern, danach sind die Leitungen sauber. Der Ego3 reinigt Ihre Leitungen. Das kann der Kartuschenfilter nicht!

Fazit

Wenn die Desinfektion in Ordnung ist, der pH-Wert passt und Sie Ego3 Filter verwenden, ist Whirlpool Wasser glasklar. Mit der richtigen Whirlpool Wasserpflege und dem Ego3 Whirlpool Filter genießen Sie dauerhaft kristallklares, hygienisches Wasser.

The best hot tub filter in the world developed and produced by EGo3.

