Whisky & Tobacco Days 2025

Lebensfreude durch kultivierten Genuss

Im Oktober 2007 fand erstmalig die jährlich stattfindende Endverbrauchermesse Whisky & Tobacco Days statt. Die Veranstalter Thorsten Herold, MacMalt Whisky Home und Jens Tausch, Cigar & Spirits Consultant, freuen sich auch dieses Jahr wieder auf ein genussvolles Wochenende in gemeinsamer Wohnzimmeratmosphäre mit großem Unterhaltungswert. Termin: 25.10.2025 bis 26.10.2025 in der Hofheimer Stadthalle.

Die Besucher erwartet wie immer eine enorme Bandbreite an Whisk(e)ys primär aus Irland und Schottland. Den Schwerpunkt bilden dabei edle Tropfen überwiegend unabhängiger Abfüller. Aussteller wie die Rum Company und die Brennerei Henrich komplettieren das flüssige Portfolio mit außerordentlichen Produkten. Lesungen, Tastings runden das Rahmenprogramm ab. Für das leibliche Wohl ist durch ein Catering inkl. Original Haggis gesorgt.

Ein Trennwand- und Entlüftungssystem vermeidet Beeinträchtigungen im rauchfreien Bereich der „Whisky Days“ und allen anderen Räumen außerhalb der Halle der „Tobacco Days“. In der separaten Halle der „Tobacco Days“ wird zusätzlich das etablierte Luftreinigungssystem Activair 100 von Airbutler International eingesetzt.

Dalay Cigars ist dieses Jahr erstmalig exklusiver Aussteller innerhalb der Tobacco Days und bietet als Importeur und Fachhändler für Marken wie Crowned Heads, Luciano Cigars, seine eigenen umfangreichen Linien Dalay Cigars, die unvergleichliche Dalay Istanbul, auch ein breites Portfolio von anderen Zigarrenmarken sowie eine eigene Range von Whiskys, Rum und Gin an.

Weitere Informationen unter www.whisky-tobacco.de

Öffnungszeiten

Wann

Samstag, den 25.10.2025, 12.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Sonntag, den 26.10.2025, 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Wo

65719 Hofheim am Taunus, Stadthalle Hofheim

Eintritt

Tageskarte inkl. Nosingglas: 12,00 EUR

Wochenendkarte inkl. Nosingglas: 16,00 EUR

Kinder in Begleitung Erwachsener haben freien Eintritt

Die große Leidenschaft von Jens Tausch ist bereits seit Jahren die Sensorik in ihrer kompletten Bandbreite; beginnend mit der Analyse von Parfüm-Düften und der Passion für das Kochen in seiner Jugend, entdeckte er bereits mit 18 Jahren die Vielfalt des schottisches Wasser des Lebens, den Whisky. Daraus entstand eine grundsätzliche Faszination für hochwertige Produkte aus der Welt des Genusses. Die Begegnung mit der Zigarre war also unumgänglich.

Jens Tausch arbeitet unter anderem seit 2003 als freier Redakteur für das Magazin Cigar Journal, ehemals European Cigar Cult Journal. Das bilinguale Magazin für Fine Smoke und Savoir Vivre erscheint Europaweit, in Kanada und den USA.

Aufgrund der grenzüberschreitenden Fachkompetenz wurde Jens Tausch durch den renommierten Whiskygroßhändler Ian MacLeod Destillers Ltd. in eine Expertengruppe berufen, die alljährlich in Broxburn/Schottland den speziellen, streng limitierten Cigar Malt für das jeweilige Jahr auswählte.

Zudem leitet Jens Tausch deutschlandweit zahlreiche Seminare und Verkostungen rund um das Thema Spirituosen und Zigarre.

Kontakt

Cigar & Spirits Consultant

Jens Tausch

Beethovenstraße 4

35287 Amöneburg

0172-9470462



http://www.whisky-tobacco.de

