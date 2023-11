WHS und VfB Friedrichshafen schließen Kooperation

Umfangreiches Sponsorenpaket über drei Jahre

Egal ob kleine Gemeinde oder Großstadt – Vereine sind ein wichtiger Pfeiler zur Förderung des Gemeinwesens. Die Unterstützung von Vereinen spielt daher beim sozialen Engagement der Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH (WHS) eine wichtige Rolle. Neuestes Beispiel: Die WHS und der Sportverein VfB Friedrichshafen haben eine Kooperation im Rahmen eines Sponsorenpakets geschlossen.

Die Partnerschaft geht zunächst über drei Jahre und gilt als richtungsweisend für die Ambitionen der WHS in der Bodenseeregion. Das Sponsoring umfasst Präsenzen auf den Vereinsgeländen in der Teuringer Straße mit Stadion, Kunstrasenplatz und Sporthalle sowie dem Seemooser Horn. Dort wird die WHS künftig als Förderer des Kanusports im VfB auftreten. Darüber hinaus unterstützt sie die VfB-Kindersportschule (KiSS).

Über 70 Jahre Erfahrung

Die WHS agiert deutschlandweit mit Geschäftsstellen in den Ballungsräumen Dresden, Frankfurt am Main, Hannover, Karlsruhe, Köln, Bad Homburg v. d. Höhe und München. Mit schlüssig aufeinander aufbauenden Geschäftsbereichen decken die Ludwigsburger den gesamten Immobilienprozess ab. Auch beim Stichwort Erfahrung punktet die WHS: Seit 1949 hat die Immobilienexpertin der Wüstenrot & Württembergische-Gruppe bundesweit mehr als 24.750 Häuser und Wohnungen erstellt, etwa 460 Sanierungsgebiete in mehr als 265 Städten und Gemeinden betreut und verwaltet derzeit circa 7.500 Wohn- und Gewerbeeinheiten. Für den reibungslosen Ablauf der Projekte sorgen rund 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

