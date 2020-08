Wickelquick – die Wickelunterlage wird wieder produziert!

August 2020. Der beliebte Wickelquick ist wieder im Handel erhältlich. Er hilft vielen Eltern bei einem altbekannten Problem.

Fehlt unterwegs beim Wickeln die 3. Hand?

Jeder, der schon einmal versucht hat, ein Kind auf der Toilette eines Restaurants, in der Bahn oder auf dem Rücksitz des Autos zu wickeln, kennt die Situation: Der Raum ist eng, die “Arbeitsfläche” klein und selten sauber. Das Baby hat häufig gar keine Lust. Einhändig, mittlerweile schon leicht genervt und nahezu blind – man will ja das Kind nicht aus den Augen lassen – versucht er/sie all die Dinge, die man so braucht, aus der Tasche zu fischen: Wickelunterlage, Tücher, neuen Body, Windel, Creme etc.

Der Wickelquick bringt die Lösung.

Der Wickelquick ist Wickelunterlage und -tasche in einem. Die weich gepolsterte Unterlage bietet in vier Seitentaschen genügend Platz für die üblichen Wickelutensilien. Die Seitentaschen sind gleichzeitig ein seitlicher Abrollschutz. Die Unterlage kann bequem mit nur einer Hand ausgebreitet und wieder zusammengefaltet werden.

Wickel einfach wo Du willst!

Eltern können ihr Kind mit der mobilen Wickelunterlage so überall auf der Restauranttoilette oder in der Bahn sicher, bequem und hygienisch wickeln. Dank seines schlanken Falt-Designs passt er dennoch locker in jede normale Handtasche.

Der besondere Clou!

Mit sechs leichtgängigen Druckknöpfen können alle handelsüblichen Einmal-Wickelunterlagen in den Wickelquick eingesetzt und nach Bedarf ausgetauscht werden. So bleibt die Wickelfläche, auch nach einem kleinen Malheur, immer sauber und hygienisch.

Die 6 Vorteile des Wickelquick im Überblick:

-PRAKTISCH: Der in hochwertiger Handarbeit gefertigte Wickelquick vereinigt Wickeltasche und Wickelunterlage und passt zusammengefaltet mit seiner Größe von 24 x 28 cm in nahezu jede Tasche, ausgebreitet hat er eine komfortable Größe von ca. 60 x 60 cm. Mit dem Klettverschluss kann er einfach am Kinderwagen befestigt werden.

-SAUBER: Auswechselbare Einweg-Wickelunterlagen (in jeder Drogerie erhältlich) werden fest mit Knöpfen montiert und können dadurch nicht verrutschen. Sind sie beschmutzt werden sie einfach ausgetauscht. Die mobile Wickelunterlage ist zusätzlich natürlich abwaschbar und in der Maschine waschbar bis 30°.

-GRIFFBEREIT: Die 4 Seitentaschen bieten ausreichend Stauraum für alle wichtigen Utensilien (Unterlage, Windeln, Cremes, Feuchttücher, Ersatzkleidung).

-SICHER: Die befüllten Seitentaschen bilden einen sicheren Abrollschutz, so dass Ihr Baby sicher auf dem Mittelteil liegt und nicht von der Baby Wickelunterlage rollen kann.

-WEICH: Der Mittelteil ist weich gepolstert.

-EINFACH: Die Wickelunterlage für unterwegs ist vom Transport bis zum Entfalten problemlos einhändig bedienbar, so dass immer eine Hand fürs Baby frei bleibt.

Ein kurzer Film unter www.wickelquick.de/WQ_D%20Kleiner.mov veranschaulicht die Vorteile unserer tragbaren Wickelunterlage.

Der Wickelquick ist exklusiv nur bei uns online auf www.wickelquick.de erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beläuft sich auf 34,95 Euro.

Wir sind seit März 2020 neuer Markeninhaber. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Rainbowpalace – Kirsten Welling, info@babyundkinderbekleidung.de.

