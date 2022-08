Wicket Gaming + Wegesrand gestalten gemeinsam die Zukunft

(Mönchengladbach, Stockholm 23. August 2022) Wie bereits von der börsennotierten Wicket Gaming AB (publ) kommuniziert, ist der Zusammenschluss zwischen Wicket Gaming AB und der Wegesrand Group abgeschlossen.

Wegesrand agiert zusammen mit dem Grafik- und Designstudio Unger & Fiedler Transmedia Studio, dem Beratungsunternehmen IndieAdvisor & Company und dem Gamesentwickler Linked Dimensions zukünftig unter dem Dach von Wicket Gaming. Das gesamte Management-Team von Wegesrand wird dem Unternehmen in leitender Funktion erhalten bleiben.

Als fusioniertes Unternehmen werden Wegesrand und Wicket Gaming weiterhin kreative Projekte und Produkte für spielbasiertes Lernen entwickeln und die vielen Synergien nutzen, die zwischen den beiden Unternehmen bestehen.

Eric De Basso, CEO von Wicket Gaming, sagt: „Der Zusammenschluss der Wegesrand-Firmen mit Wicket Gaming ist ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen. Wir haben die gemeinsame Vision, Wicket Gaming zu einem führenden Anbieter von spielbasiertem Lernen auszubauen. Durch die Akquisition profitieren wir von der hohen Expertise, Erfahrung und Netzwerk in den Bereichen Games, Medien und auch im Bildungsbereich, was für uns sehr spannend ist.“

Thorsten Unger, CEO von Wegesrand, sagt: „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit unseren schwedischen Partnern. Wir haben eine gemeinsame Vision für die zukünftige Entwicklung von Wicket. Hier wird etwas Außergewöhnliches geschaffen und wir wollten von Anfang an dabei sein.“

Wegesrand engagiert sich in den Bereichen Bildung, Games und Film. Mit einem umfangreichen Expertennetzwerk erschließt das Unternehmen insbesondere vor dem Hintergrund der Digitalisierung Innovationspotentiale. Interdisziplinäre Teams aus dem unterschiedlichen Gewerken der digitalen Medienproduktionen schaffen einzigartige Lösungen, u.a. interaktive Erlebnisse für Museen. Zur Wegesrand-Gruppe gehört ein Verbund an Beteiligungen, der unterschiedliche Gewerke innerhalb der digitalen Medienerstellung abdeckt, unter anderem die Trainingsentwicklung, Serious Games, Gamification, Games und IP-Development. Wegesrand hat zahlreiche Projekte und Anwendungen entwickelt, bei denen Instrumente wie Gamification oder Serious Games eine zeitgemäße und effiziente Wissensvermittlung ermöglichen.

