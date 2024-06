Wie Creon Solutions den Kunstmarkt revolutionieren will

Von Kleve aus in die digitale Welt: wie ein IT-Unternehmer die Kunstszene verändern will

Phillip Creon, Geschäftsführer von Creon Solutions, erweitert den Aktionsradius seines Unternehmens um den Niederrhein.

Der IT-Unternehmer hat eine Vision: die Kunstwelt ein Stück digitaler gestalten und nebenbei den Kunstmarkt revolutionieren.

In der Vergangenheit konnte Creon mit seinem Unternehmen einen festen Kundenstamm aufbauen in den Großregionen Aachen und Düsseldorf. Seine Kunden stammen aus Bereichen wie Handwerk und Pflege, aber auch Architektur und der Kunstszene.

Besonders letztere inspirierten ihn dabei, selbst kreativ zu werden in Form von Code.

„Die Kunstwelt fasziniert mich“, so Creon. „Ich fragte mich: wie könnte man die Kunst in den digitalen Raum holen und dabei die Künstler unterstützen?“. Auf die Frage, was sich konkret hinter seiner Idee verbirgt, verweist der Jackett tragende Jungunternehmer auf die Vorfreude als schönste Freude im Leben.

Die Software für seine Revolution habe Creon mit seinem Team im vergangenen Jahr programmiert. Veröffentlichen für die Allgemeinheit will er Anfang August 2024. Bis dahin stehe er im engen Austausch mit Künstlern, die für erste Projekte in Frage kämen.

Der glücklich verheiratete Geschäftsmann zog übrigens im Frühjahr nach Kleve. „Gebürtig komme ich aus Goch und habe neben dem Großteil meines Lebens auch meine Ausbildung hier abgeschlossen“, so Creon. „Ich vermisste in Aachen die unbeschwerte Lebensart vom Niederrhein. Außerdem bin ich so meiner Familie näher.“ Neben seinen Tätigkeiten als Unternehmer engagiert Creon sich in einem gemeinnützigen Verein als Vorstandsvorsitzender.

Mit seinem Umzug plante Creon ebenfalls einen Neuanstrich seines Unternehmens, der sich nicht zuletzt im Namen wiederspiegelt. „Die Zeit mit MTC.network hat mich die Vorzüge von ganzheitlich geplanten Projektstrategien lieben gelehrt“, erklärt Creon. „Um diesen Ansatz auch im Unternehmensauftritt wiederzuspiegeln, habe ich mit meinem persönlichen Ortswechsel ebenfalls einen Image-Wechsel vollführt.“ Künftig möchte Creons Team sich nicht zuletzt auch als Marketing-Experten ausweisen.

Für sein eigenes Business hat der Jungunternehmer ebenfalls große Visionen. Aachen und Düsseldorf sind nur der Anfang: den Aktionsradius seiner Unternehmungen möchte Creon regional erweitern – so auch um den Niederrhein. „Als junges, dynamisches und digital arbeitendes Team können wir ortsunabhängig agieren“, so Creon. „Das erlaubt uns, überregional spannende Aufträge für die unterschiedlichsten Kunden zu übernehmen.“

Die Creon Solutions GmbH ist ein IT-Unternehmen mit Fokus auf ganzheitlichem Projektmanagement. Software, Marketing & IT auf den Punkt gebracht.

