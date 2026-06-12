Wie datasolut Presales zum Wachstumstreiber machte

Mehr Effizienz, besserer Vertrieb, erhöhte Sichtbarkeit

Presales ist für viele IT Partner ein Dauerproblem – für datasolut ein strategischer Hebel. Der auf Analytics und Cloud spezialisierte Microsoft Partner erkannte früh, dass hohe Vorleistung, lange Entscheidungszyklen und geringe Planbarkeit Wachstum verhindern. Deshalb setzte datasolut gezielt auf die Microsoft-Spezialisierungen, um Presales zu strukturieren, über Microsoft Funding zu refinanzieren und eng mit dem Vertrieb zu verzahnen. Mit Unterstützung des How to Specialize-Programms von ADN gelang dieser Schritt schnell und effizient – und zeigt heute, wie Spezialisierungen messbar mehr Effizienz, mehr Deals und mehr Sichtbarkeit im Microsoft Ökosystem schaffen.

Ausgangslage: Viel Potenzial, hohe Komplexität

Die datasolut GmbH gehört zu einer neuen Generation spezialisierter Analytics Beratungen. Das junge Team unterstützt den gehobenen Mittelstand dabei, Daten nicht nur technisch, sondern auch organisatorisch wirksam zu nutzen – mit klarem Fokus auf Analytics, Data Platforms und Cloud im Microsoft Umfeld. Da Microsoft für viele Kunden die zentrale Plattform ist, stand für datasolut früh fest: Die eigene Expertise sollte nicht nur wachsen, sondern auch sichtbar und belastbar belegt werden. Eine Microsoft Spezialisierung war deshalb der logische nächste Schritt. In der Praxis zeigte sich jedoch schnell, wie hoch die Hürden sind: komplexe Audit Anforderungen, englischsprachige Nachweise und detaillierte Prozess und Projektbelege erfordern Struktur, Erfahrung und Zeit. „Gerade beim ersten Mal fühlt sich das an wie böhmische Dörfer“, erinnert sich datasolut Geschäftsführer Vinzent Wuttke an die Ausgangslage.

Die Lösung: How to Specialize mit ADN als Navigator und Beschleuniger

Auf Empfehlung von Thomas Sigmund, Partner Development Manager bei Microsoft Deutschland, entschied sich datasolut für das How to Specialize Programm von ADN. Ziel war es, den Weg zur Microsoft-Spezialisierung nicht experimentell, sondern strukturiert und mit hoher Erfolgsquote zu gehen. ADN übernahm dabei die Rolle des strategischen Übersetzers zwischen den komplexen Microsoft Anforderungen und dem operativen Alltag bei datasolut. Besonders wertvoll für datasolut war der Zeitgewinn. Statt langwieriger Eigenrecherche arbeitete das Team mit klar priorisierten Anforderungen, praxiserprobten Vorlagen und konkreten Aufgabenpaketen. Regelmäßige Reviews, gezieltes Feedback und klare Qualitätschecks sorgten dafür, dass datasolut den gesamten Spezialisierungsprozess effizient steuern – und sicher zum erfolgreichen Audit führen konnte.

„Wir haben datasolut nicht einfach nur beraten, sondern durch den gesamten Prozess geführt – Schritt für Schritt, entlang der Microsoft-Logik und immer mit Blick auf das konkrete Ziel“, so Damian Bieniek, Cloud & Partner Solution Architect bei ADN.

Das Ergebnis: ein souverän absolviertes Audit im ersten Anlauf. Für Vinzent Wuttke liegt der ROI auf der Hand: „Wenn ich gegenüberstelle, wie viele interne Stunden wir gespart haben und welch hohe Sicherheit für das Audit uns How to Specialize bei der ADN gebracht hat, ist das eine sehr einfache Rechnung.“

Nach der Spezialisierung: Mehr Vertrauen, mehr Vertrieb, mehr Wirkung

Mit der Microsoft-Zertifizierung hat datasolut heute deutlich bessere Marktchancen – sowohl technisch als auch vertrieblich. Hoch relevant auch: der Zugang zu Microsoft-Funding. Das Unternehmen nutzt die Spezialisierung aktiv, um gemeinsam mit Kunden geförderte Workshops, Ideation Sessions und erste Testprojekte anzubieten. Presales ist damit nicht länger ein Kostenfaktor, sondern ein effizienter Hebel für Wachstum. Für Kunden sinkt die Einstiegshürde, für datasolut entstehen neue, qualifizierte Geschäftschancen.

„Die Spezialisierung signalisiert unseren Kunden, dass wir nicht nur technisches Know-how mitbringen, sondern auch konkreten finanziellen Mehrwert schaffen – und sie sicher durch das Microsoft-Ökosystem führen“, so Wuttke.

Auch aus Microsoft-Sicht zahlt sich dieser Weg aus. „Partner wie datasolut zeigen klar, wie Spezialisierungen wirken sollen: als Qualitätsnachweis, als Türöffner für gemeinsame Projekte und als Grundlage für nachhaltiges Wachstum mit Microsoft“, so Sigmund.

Ein Modell mit Signalwirkung für andere IT-Dienstleister

Das Beispiel datasolut zeigt: Microsoft Spezialisierungen sind kein Privileg großer Beratungshäuser, sondern ein strategischer Hebel für ambitionierte, fokussierte Partner. Entscheidend ist nicht die Zertifizierung an sich, sondern ihre Wirkung im Tagesgeschäft – etwa, um den gesamten Sales-Zyklus effizienter, planbarer und wirtschaftlich wirksamer zu gestalten. Mit einem klaren Anspruch und dem richtigen Begleiter lassen sich Spezialisierungen nahtlos in Geschäftsprozessen verankern und in wiederkehrende Umsätze überführen.

Auch aus Sicht von ADN ist das ein zentraler Punkt: „Spezialisierungen sind kein Selbstzweck. Sie entfalten ihren Wert dann, wenn sie strategisch eingesetzt werden – und genau dabei unterstützen wir unsere Partner“, betont Bieniek.

Über das How to Specialize-Programm

Mit „How to Specialize“ hat ADN ein Enablement- und Wachstumsprogramm entwickelt, das IT-Partner strukturiert zur Microsoft-Azure-Spezialisierung führt und ihren Reifegrad entlang der Cloud Journey gezielt weiterentwickelt. Dazu kombiniert ADN ein initiales Scoring, individuelle Beratung sowie zwei zentrale Module (Cloud Foundation und praxisnahe Projektumsetzung). Ziel ist es, Partner innerhalb kurzer Zeit audit- und zertifizierungsfähig zu machen. Mit der Spezialisierung profitieren sie unter anderem von höherer Sichtbarkeit im Microsoft-Ökosystem, besseren Co-Selling-Chancen sowie zusätzlichen Incentives. Mehr unter: https://page.adn.de/how-to-specialize-in-microsoft-business

Die Vorteile des How to Specialize-Programmes der ADN für datasolut auf einen Blick:

 Erfolgreich bestandene erste Analytics-Spezialisierung mit Bestnoten im Audit

 Deutlich reduzierter interner Zeitaufwand durch strukturierte ADN-Begleitung

 Höhere Audit-Erfolgssicherheit beim ersten Durchlauf

 Zugang zu Microsoft-Funding für Workshops und Vorprojekte

 Stärkere vertriebliche Positionierung im Microsoft-Ökosystem

 Bereits rund 20 Kundenprojekte, die von der Spezialisierung profitieren

 Offizielle Bestätigung von Kompetenz und Prozessqualität durch Microsoft

Über ADN

ADN Distribution GmbH ist als IT-Distributor, Service Provider, Technologieanbieter und Dienstleister der zuverlässige Partner an der Seite von mehr als 7.000 Fachhändlern, Systemhäusern sowie Managed Service Providern (MSP) im DACH-Raum. Das inhabergeführte Unternehmen vereint ein zukunftssicheres Portfolio an modernen IT-Lösungen aus den Bereichen Cloud Services, Cyber-Security, Data Center Infrastructure, UCC, Modern Workplace, Fullstack-Services für Multi-Cloud IT-Landschaften und KI-Technologien. Im autorisierten Trainingscenter, der ADN Tech Cloud Academy, bereiten praxiserfahrene Trainer die Teilnehmenden überdies auf Herstellerzertifizierungen vor und vermitteln hands-on das technische sowie vertriebliche Know-how. Mit der erfolgreichen Zertifizierung nach ISO/IEC 27001:2022 im September 2025 setzt das Unternehmen ein weiteres starkes Zeichen für Informationssicherheit, Vertrauen und Zukunftsfähigkeit. 2024 lag der Unternehmensumsatz bei rund 840 Millionen Euro. Mehr unter adn.de

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