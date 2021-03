Wie finde ich die richtige Digitalagentur?

Die 80/20 – Regel beim Suchen einer Digitalagentur

Digitalagenturen gibt es wie Sand am Meer, doch die richtige Digitalagentur zu finden ist nicht so einfach. In der Regel besteht eine 20%ige Chance, dass Du bei der ersten Suche eine Digitalagentur findest, die perfekt zu Dir passt und das nötige Knowhow für Dein Unternehmen mitbringt. Doch wovon ist dies abhängig und warum finden die meisten Unternehmen nicht beim ersten Versuch die passende Digitalagentur? Wir zeigen Dir, worauf Du achten musst und erklären, wie Du die passende Digitalagenturür Dich findest. Dabei betrachten wir das Thema aus Kundensicht als auch aus Sicht einer Digitalagentur.

Warum müssen Digitalagenturen akquirieren?

Derzeit gibt es sehr viele selbsternannte Berater im Onlinemarketing, die Hardcore-Akquise betreiben und so lange telefonieren, bis sie endlich ein Opfer gefunden haben. Wir raten Dir deshalb, bei Agentur- oder Berateranrufen vorsichtig zu sein. Eigentlich sollte eine Digital-Agentur so gut aufgestellt sein, dass sie entweder aufgrund Ihrer Arbeit empfohlen oder durch ihr eigenes Onlinemarketing gefunden wird. Dann ist auch eine Telefon-Akquise nicht mehr nötig. Recherchiere lieber selbst oder frage andere Unternehmer/innen in Deinem Netzwerk, ob sie gute Erfahrungen mit einer Digitalagentur im näheren Umfeld gemacht haben.

Suche Dir eine Digital-Agentur auf Augenhöhe

Achte immer darauf, wie groß eine Digitalagentur ist. Denn je größer die Agentur, desto höher die Fixkosten, die durch viele Kunden gedeckt werden müssen. Deshalb müssen größere Agenturen höhere Preise aufrufen und immer wieder Neukunden akquirieren. Je nachdem, wie hoch Dein Budget ist, wirst Du dann als A, B, C, oder D-Kunde geführt, denn die Zeit pro Kunde ist hart getaktet. Je größer Dein Unternehmen ist, desto mehr wirst Du auch zu einer größeren Agentur tendieren. Eine Notwendigkeit besteht allerdings nicht.

Im Gegenzug solltest Du auch bei Freelancern vorsichtig sein, denn diese verfügen nicht immer über das gesamte Leistungsspektrum, das Du im digitalen Marketing für Dein Unternehmen benötigst, bieten dies aber trotzdem an, um keine Kunden zu verlieren. Und kommt es zu einem Ausfall der einen Person, steht auch Dein Business still. Deshalb sollte nach unseren Erfahrungen eine perfekte Digitalagentur 2-5 Mitarbeiter haben. Diese decken das gesamte Leitungsportfolio ab und begegnen Dir auf Augenhöhe. Natürlich gibt es hier auch schwarze Schafe, aber Deine anfängliche 80/20 Regel sinkt hier schon mal auf 40/60 ab. Da kleine Digitalagenturen jedoch nur eine begrenze Kapazität haben und in der Regel keine Kunden-Akquise betreiben, sind Sie schwerer am Markt zu finden.

Geschäfte werden durch gute Beziehungen gemacht

Hast Du eine Empfehlung bekommen oder verschiede Agenturen mit der richtigen Größe in die nähere Auswahl genommen, solltest Du Dir ein paar Case-Studies der Agentur anschauen und danach ein telefonisches Erstgespräch vereinbaren. Im Gespräch findest Du sehr schnell heraus, ob die Digitalagentur zu Dir passt. Achte darauf, dass die Digitalagentur ein Interesse an Dir und Deinem Business hat, ohne gleich an einen Abschluss zu denken. Überprüfe während des Erstgesprächs folgende Punkte:

-Bist Du mit dem Gesprächspartner auf einer Wellenlänge?

-Vermittelt die Digitalagentur Kompetenz in allen relevanten Bereichen?

-Hat die Digitalagentur Case Studies und nicht nur Logos, die Du sehen kannst?

-Geht die Agentur auf Deine Fragen ein und liefert einfache Erklärungen?

-Bietet die Digitalagentur eine kostenlose Analyse Deines Unternehmens an?

-Prüft die Agentur eine Zusammenarbeit auch von Ihrer Seite?

Wenn all diese Punkte erfüllt sind und Du ein gutes Gefühl hast, kannst Du davon ausgehen, dass Du die richtige Digitalagentur gefunden hast. Die Richtige ist die, die am besten zu Dir und Deinem Unternehmen passt, Dein Business ernst nimmt und Dich als Partner auf Augenhöhe sieht.

Wenn darüber hinaus die Sympathie auf beiden Seiten stimmt, wird die Zusammenarbeit zu großer Wahrscheinlichkeit erfolgreich verlaufen. Denke immer daran: Eine Kundenbeziehung beginnt mit dem Erstgespräch, unabhängig davon, ob ein Auftrag zustande kommt oder nicht.

Verfügbarkeit, Transparenz und der Blick in die Zukunft

Zwei weitere Aspekte, die Du klären solltest, sind die Verfügbarkeit der Digitalagentur und der Blick oder das Gespür für zukünftige Trends. Eine gute Digitalagentur zeichnet sich dadurch aus, dass sie einen perfekten Workflow hat und innerhalb einer angemessenen Zeit Projekte realisieren kann. Eine 10-seitige Webseite sollte innerhalb von 4 Wochen umzusetzen sein. Deshalb solltest Du im Vorfeld realistische Deadlines vereinbaren. Schiebt eine Agentur Projekte auf die lange Bank, solltest Du die Geschäftsbeziehung beenden.

Weiterhin ist es von großem Vorteil, wenn die Digitalagentur bei einer langfristigen Zusammenarbeit den Fokus auf Content-Marketing legen kann, autonom arbeitet, Transparenz zeigt und Dich in regelmäßigen Abständen über die Aufgaben und Ergebnisse informiert. Du solltest hier weitgehend entlastet werden, damit Du Dich auf Dein Business konzentrieren kannst. Deine Digitalagentur sollte über eine ganzheitliche Digital-Strategie verfügen, kontinuierlich Leads generieren, schnelle Reaktionszeit bezüglich Marktveränderungen haben und Trends erkennen, um Dein Unternehmen gegenüber der Wettbewerb perfekt zu positionieren.

Fazit:

Es gibt sehr gute Agenturen am Markt, doch leider treten viele, aufgrund von Empfehlungen, werblich nicht in Erscheinung. Meide vor allem Unternehmen die Dich penetrieren, denn diese hinterlassen meistens nur verbrannte Erde. Lass Dir Zeit, informiere Dich in Deinem näheren Umfeld, schaue Dir Case-Studies an und führe intensive Erstgespräche mit den Agenturen. Dann wirst Du die passenden Digitalagentur für Dein Unternehmen finden.

Unsere Mission ist es, Onlinemarketing und Leadgenerierung für Unternehmen und Selbstständige so einfach und gewinnbringend

wie möglich zu machen. Das bedeutet, unsere Kunden erfolgreich im Markt zu positionieren und durch individuelle Strategien den Wettbewerbern immer einen Sprung voraus zu sein.

