Wie findet man einen guten Gebrauchtwagen?

Wie finde ich ein gutes gebrauchtes Auto? Sollten Sie sich diese Frage stellen, dann hilft Ihnen dieser Artikel vielleicht weiter. Eines ist klar, die Auswahl an Gebrauchtwagen ist riesig. Da kann man schnell man den Überblick verlieren. Damit man dies aber nicht tut, muss man sich vor dem Kauf eines Gebrauchten Autos schlau machen.

Wie bereits erwähnt ist das Angebot an Autos aus zweiter Hand unüberschaubar groß. Deshalb fällt es vielen Menschen schwer, den richtigen gebrauchten Wagen zwischen überteuerten Rostlauben und unseriösen Schnäppchen zu finden. Seien Sie sich über Folgendes im klaren: Die besten Angebote sind meist gar nicht weit weg. Fangen wir also an Ihre Frage, wie finde ich ein gutes gebrauchtes Auto, zu beantworten.

Grün, rot, silber oder blau? Leider ist die Entscheidung für den richtigen Wagen nicht so einfach wie die Farbauswahl. Bei der Suche spielen nämlich viele weitere Faktoren eine wichtige Rolle – das reicht vom Preis, dem Komfort bis zur Umweltfreundlichkeit des Autos. Am Anfang Ihrer Suche und Ihrer Entscheidung stehen vor allem die eigenen Bedürfnisse. Über diese sollten Sie sich im klaren werden. Stellen Sie sich also Fragen wie: Wofür wird der Wagen gebraucht? Reicht ein kleines Stadtauto oder ist ein Geländewagen nötig? Wie viele Personen fahren regelmäßig mit dem Auto? Und wie viel darf der Wagen kosten?

Je klarer Ihnen das Bild vom gesuchten Auto wird, desto leichter fällt im Endeffekt die Suche aus. Um sich einen Überblick zu verschaffen empfiehlt sich eine Recherche im Internet. Hierbei wird sich auch schnell zeigen, ob die Vorstellung von Preis und Wagen zusammenpassen. Sollten Sie auf der Suche nach Schnäppchen sein, sollten Sie vorsichtig sein. Denn Betrugsfälle bei Verkäufern von gebrauchten Wagen im Internet sind keine Seltenheit.

Auch wenn Sie Ihre Suche hauptsächlich Online durchführen, kann sich der Besuch eines Automarkts lohnen. Denn dort verkaufen sowohl private als auch professionelle Anbieter ihre Wagen. Vor Ort können Sie sich einen guten Überblick verschaffen. Bei Händlern von Gebrauchtwagen gibt es im Vergleich zu Automärkten meistens nur eine kleine Auswahl an Fahrzeugen, welche in der Regel auch teurer sind als bei Privatanbietern. Dafür haben Sie hier aber folgende Sicherheit: Händler haften mindestens ein Jahr lang für Sachmängel und bieten meist fachmännisch überprüfte Autos an. Das Risiko eines Reinfalls ist somit geringer, sollte der gebrauchte Wagen bei einem seriösen Händler gekauft werden.

Als fast neuwertig sind die Jahreswagen von Werksangehörigen, da die Erstzulassung weniger als zwölf Monate zurückliegt. Die Mitarbeiter von Herstellern können einen Wagen oft mit erheblichem Rabatt erwerben. Für Sie bieten also Verkäufe von Werksangehörigen eine gute Chance, um an Autos in sehr gutem Zustand zu kommen. Dafür kann aber der Preis auch dementsprechend hoch sein.

Ihnen sollte auch klar sein, dass ein Auto auch versteckte Kosten mit sich trägt.

Zum Kaufpreis hinzu kommen also unter anderem Kfz-Steuer, Versicherung, Betriebsstoffe, Inspektionen, Reparaturen, Kraftstoffverbrauch und Instandhaltung. Je nach Modell sind die Kosten unterschiedlich hoch. Wenn Sie also ein gutes gebrauchtes Auto finden wollen, mit dem Sie lange glücklich sein können, kalkulieren Sie möglichst genau und realistisch. Das Bundesfinanzministerium bietet beispielsweise einen KFZ-Steuer-Rechner.

Beim Kauf wird eine Barzahlung meistens bevorzugt. Seien sie sichschon vor der konkreten Suche nach einem Auto sicher, wie der Preisrahmen aussehen sollte. Wie viel Geld können, beziehungsweise wollen Sie für das Fahrzeug aufbringen? Die meisten Käufer von Wagen aus zweiter Hand bevorzugen die Barzahlung. Dadurch sind Sie sofort Eigentümer des Fahrzeugs. Bisher wird nur jedes vierte Auto aus zweiter Hand mit Kredit oder Leasing finanziert. Bei Neuwagen hingegen sind es um die 42 Prozent. Die Ausgaben für Ihr zukünftiges Fahrzeug sollten auf jeden Fall immer im Verhältnis zu Ihrem Einkommen gesehen werden und finanziell natürlich tragbar sein. Auch wenn Sie sich ein Autos kaufen, sollte noch Geld für unerwartete Kosten zurück gelegt werden können. Zum Beispiel für einen kaputten Kühlschrank aber auch für unvorhersehbare Schäden am Auto selbst.

Bei der Auswahl des richtigen Wagens können Sie zudem Kosten sparen. Ein umweltfreundliches Auto schützt nicht nur die Natur, sondern spart auch Geld. Wusste Sie dass eine bessere Schadstoff-Schlüsselnummer sich positiv auf die Bemessung der Kfz-Steuer auswirken kann ?Und dies wiederum für eine höhere Wiederverkaufs-Chance sorgt? Sollten Sie sich für einen klimabewussten Autokauf interessieren so bietet unter anderem der ökologische Verkehrsclub (VCD) interessante Informationen. Zudem sollten Sie immer ein Auge auf die Feinstaub-Fahrverbote werfen. Informieren Sie sich darüber, welche regionalen Fahrverbote es bei Ihnen gibt und ob Ihr Wunschauto die passende Feinstaubplakette bekommen würde. Auf der Suche nach einem guten gebrauchten Wagen sollten Sie zudem wissen, dass manche Automodelle sich besser als Gebrauchtwagen eignen als andere. Im Netz gibt es Informationen darüber, welche Modelle aus zweiter Hand sich bisher bewährt haben und die Dekra veröffentlich in regelmäßigen Abständen auch einen Gebrauchtwagenreport.

Wie können Sie sich richtig informieren?

Ob Sie sich nun die Gebrauchtwagenbörsen im Internet angucken, Apps nutzen oder den klassischen Weg der Inserate in der Zeitungen wählen, ist ganz Ihnen überlassen und ist wohl Geschmackssache. Die meisten Gebrauchtwagenkäufer werden sicherlich so viele Kanäle wie möglich für ihre Suche nutzen. Online-Portale bieten aber meistens ein riesiges Angebot. Hierbei ist der Vorteil, dass Sie mittels Such- und Filterfunktionen wie Preis, Modellwunsch oder Kilometerleistung, Ihr gebrauchtes Auto ganz einfach finden können. Ein Blick in die Zeitung kann sich aber ebenfalls lohnen, denn nicht jeder Verkäufer mag im Internet inserieren.

Es kann aber durchaus günstiger sein, eine Auto Abo abzuschließen, anstatt ein Auto zu kaufen. Neben dem Kauf eines gebrauchten Autos kann deshab auch das Auto-Abo sehr interessant. Hierzu hat sich vor nicht allzu langer Zeit ein neuer Anbieter auf dem Markt platziert: Der chinesische Anbieter YesAuto. Auf diesem Online-Marktplatz für Wagen kann man sich Fahrzeuge in einer 360-Grad-Ansicht betrachten. Damit kann man sich das Wunschfahrzeug aus allen Perspektiven angucken und Modell-Highlights aus der Nähe betrachten. Zudem kann man über einen Konfigurator sein Fahrzeug nach seinen Wünschen zusammenstellen. Man kann Extras wie Felgen, Sitze oder Lackierung individuell auswählen. Fahrzeuge aller Hersteller kann man somit konfigurieren und vergleichen und aktuelle Angebote von geprüften Händlern erhalten. Darüber hinaus sind auf der Website Wort- und Video-Beiträge von Experten zu finden, als auch die Bewertungen anderer Autofahrer oder aber Details zu Kundenbewertungen und interessante Nachrichtenartikel.

Wir sind die Experten für Marketing auf der Google Plattform. Seit 15 Jahren sorgen wir für mehr Sichtbarkeit von Webseiten und setzen spannende Kundenprojekte um. Als kompetenter Partner für SEO setzen wir auf Professionalität und Performance. Ein internationales Kundenportfolio und eine hohe Branchenvielfalt halten jeden Tag neue Herausforderungen bereit, denen wir uns mit Begeisterung stellen.

Kontakt

UnitedAds GmbH

Alex Sperber

Schwaige 13

82319 Starnberg

08151-476232432

info@unitedads.com

https://unitedads.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.