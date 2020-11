Wie Firmen in Bottrop von SEO Agentur profitieren

BOTTROP. Bottrop hat im Laufe der vergangenen Jahrzehnte einen radikalen Strukturwandel durchlaufen. Die einstmals vom Bergbau geprägte Stadt hat sich zu einem modernen Standort mit einem zukunftsfähigen Branchenmix entwickelt. Der Handel- und Dienstleistungssektor stellt heute den größten Teil der Wirtschaftskraft. Eine gut aufgebaute Internetpräsenz gehört branchenübergreifend zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren für Unternehmen in Bottrop. Hier spielt die Suchmaschinenoptimierung und insbesondere Local SEO eine herausragende Rolle.

Welchen Nutzen hat Local SEO in Bottrop für Unternehmen?

Unternehmen dabei, in den Suchergebnissen auf einem gut sichtbaren vorderen Platz zu landen. Längst haben Google und andere Suchmaschinen die Suchergebnisse lokalisiert.

Das bedeutet: Bei den Suchanfragen entscheidet der Standort des Suchenden mit über die angezeigten Ergebnisse. Entsprechend muss auch die Optimierung der Webseite lokal ausgerichtet sein. Wer das vernachlässigt, landet in seinem Zielgebiet niemals auf den vorderen Plätzen und ist damit im Netz nur eingeschränkt präsent.

Suchmaschinenoptimierung, nach der englischen Bezeichnung Search Engine Optimization als SEO abgekürzt, hilft

Wer übernimmt eine professionelle lokale Optimierung in Bottrop?

Erfolgreiche Unternehmen übertragen die komplexe lokale Optimierung an spezialisierte SEO Agenturen. Hier ist das nötige Fachwissen dafür vorhanden. Die Agentur übernimmt alle Aspekte der SEO. Dazu gehören die Optimierung des Contents und das Linkbuilding ebenso wie der Eintrag in Branchenverzeichnisse oder die Präsenz in sozialen Medien. Nur ein stimmiges Gesamtkonzept führt zu einer verbesserten Auffindbarkeit, die steigende Umsätze nach sich zieht.

PrimSEO setzt auf Content Marketing durch Online Pressemitteilungen. Die Zukunft der Suchmaschinenoptimierung (SEO) liegt im inhaltlichen Bereich. Nur wer hochwertige und einzigartige Inhalte zu bieten hat, wird auch in Zukunft eine Rolle in der organischen Suche bei Google & Co. spielen.

