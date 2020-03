Wie Führungskräfte Mitarbeiter für Veränderung begeistern

Warum eine vertrauensvolle Atmosphäre im Unternehmen wichtig ist und Veränderungen erleichtert, erklärt Thorsten Ebeling

Im Zuge der Digitalisierung bedarf es neuer Prozesse im Unternehmen. Sie in die tägliche Arbeit zu integrieren, obliege dann in den meisten Fällen den Abteilungsleitern, weiß Thorsten Ebeling. Diese haben nun die Aufgabe ihren Mitarbeitern zu erklären, warum alte, funktionierende Standards über Bord geworfen werden müssen, um neue Arbeitsweisen einzuleiten. Die Abteilungsleitung fühle sich in einer solchen Situation oftmals allein gelassen, da sich Berater und Geschäftsleitung zunehmend herausnehmen und Mitarbeiter sich gegen die bevorstehende Veränderung sträuben.

Was ist also zu tun, wenn sich die Mitarbeiter nicht verändern wollen? Um zu verhindern, dass Wettbewerbsvorteile verloren gehen und Führungskräfte wertvolle Zeit und Energie einbüßen, empfiehlt Thorsten Ebeling, Experte für Veränderung: “Schaffen Sie eine vertrauensvolle Atmosphäre und Transparenz. Das sorgt für ein gutes Betriebsklima und eine offene Haltung gegenüber Veränderungen.”

Ebeling ist sich sicher: “Sie werden schon bald merken, wie sich Ihre Mitarbeiter einbringen und selbst für notwendige Veränderungen sorgen. Agieren Sie als Moderator für Ihren Veränderungsprozess und erleben Sie, dass der Change durchaus Spaß machen kann und darüber hinaus für persönliche Erfolge sorgt.”

Handele eine Führungskraft nach diesem Schema wandele sich Anstrengung schon bald in Leichtigkeit, anfängliche Verzweiflung löse sich in Vertrauen auf und aus Zukunftsängsten werde Sicherheit.

Ebeling, Coach, Mentor und Enabler, bekräftigt abschließend: “Sie als Führungskraft und Orientierungsperson im Unternehmen müssen in der Lage sein, stets diese vertrauensvolle Atmosphäre zu halten, dann hilft Ihr Team auch bei schwierigen Aufgaben mit.”

Nähere Informationen und Kontakt zu Thorsten Ebeling – Entwicklung.Veränderung.Führung.

Thorsten Ebeling – Entwicklung.Veränderung.Führung.

Er selbst ist durch viele Veränderungen gegangen, bevor er dort angekommen ist, wo er heute steht. Auf seinem Weg in der Begleitung von über 1.000 Führungskräften hat er viel praktische Erfahrung gesammelt, die er gerne als persönlicher Mentor weitergeben möchte. Als Enabler deckt er dabei tiefe Persönlichkeitsschichten auf, um Haltungen, Werte und Einstellungen nachhaltig zu ändern und ins Tun zu bringen – denn eines steht fest: Kern der Veränderung ist immer die Persönlichkeit.

Mit der eigens entwickelten stepsup-Methode, mit zahlreichen Workshops und Mastermind Groups möchte Thorsten Ebeling langfristig wirkungsvolle Veränderungsimpulse setzen – in Führungsthemen wie Teamentwicklung, Strategie & Kultur und Konfliktmanagement.

