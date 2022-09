Wie geht es den Mitarbeitenden für Konzern Konsolidierung?

Eine Umfrage unter Group Controllern in der Schweiz

Wie geht es eigentlich den Mitarbeitenden welche zuständig für die Konzernkonsolidierung sind? Dies zeigt nun eine Umfrage unter Schweizer Konzernen. Nicht nur das Wohlbefinden wurde befragt und analysiert, sondern zudem können Einblicke in folgende Themen gewonnen werden:

– Die tatsächliche Dauer bis zur Fertigstellung eines Konzernabschlusses

– Das Ansehen eines Mitarbeitenden im Group Controlling

– Die Einordnung in das Unternehmen

– Die Lohnspanne von Group Controllern

Ausschlaggebend für den Start dieser Studie war es, dass noch keine verwertbaren Daten zum Thema Group Controlling in Schweizer Unternehmen vorlagen. Um dies zu ändern, entstand die Umfrage gemeinsam mit der Hochschule Luzern in Zusammenarbeit mit Talentia Switzerland. Das Ergebnis liefert nun detaillierte Einblicke in die Unternehmen. Aufbereitet wurden die Daten in 10 übersichtlichen Grafiken, welche für alle verständlich beschrieben und dargestellt werden.

Klar ersichtlich ist, dass das Group Controlling aufgrund seiner hohen hierarchischen Einordnung ein gewisses Mitsprachrecht mit sich bringt. Doch ob die Mitarbeitenden selbst eine Zukunft in der Position sehen, erfahren Sie in der neuen Ausgabe des Expert Focus: https://info.talentia-software.com/de/group-controlling-studie-expert-focus

Der Expert Focus hat in seiner August 2022 Ausgabe den Artikel über die Ergebnisse der Studie zusammengefasst. Jetzt Artikel downloaden und hinter die Kulissen eines Group Controllers und den Konsolidierungsprozess blicken.

Die Talentia Software Gruppe hat sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von CPM (Corporate Performance Management), Accounting und HCM (Human Capital Management) Software spezialisiert. Mit mehr als weltweit 3″600 Kunden und Tochterunternehmen in 9 Ländern ist Talentia eines der führenden Unternehmen in diesen Bereichen. Nach ursprünglichem Fokus auf Südeuropa ist die Gruppe nun auch im DACH-Raum erfolgreich tätig.

Weitere Informationen: www.talentia-software.com

