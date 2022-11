Wie gut sichert eine Berufsunfähigkeitsversicherung ab?

Guido Lehberg von der-buprofi.de ist seit 2010 als Versicherungsmakler in Gütersloh mit Schwerpunkt Grundfähigkeits- und BU tätig.

Gütersloh, 21. November 2022. Die Berufsunfähigkeit gehört zu den wichtigsten Versicherungen auf dem Markt. Das weiß auch Guido Lehberg, der mit der-buprofi.de ein Informationsportal rund um die Berufsunfähigkeitsversicherung geschaffen hat. Mit seinem fundamentalen Fachwissen zählt der Versicherungsmakler zu den renommiertesten Referenten für die Bereiche Berufsunfähigkeitsversicherung und Grundfähigkeitsversicherung. Er erklärt, wie gut eine BU-Versicherung wirklich ist.

Was macht eine Berufsunfähigkeitsversicherung so wichtig?

Wer durch Krankheit oder einen Unfall nicht mehr in der Lage ist, seinen Beruf auszuüben, steht oft vor großen finanziellen Problemen. Dabei ist eine Berufsunfähigkeit kein Einzelfall: Rund jeder vierte Erwerbstätige wird im Laufe des Arbeitslebens berufsunfähig. Grund dafür sind in mehr als 50 Prozent der Fälle psychische Leiden und Erkrankungen des Bewegungsapparats. Risiken, die jeden treffen können. Und wenn sie eingetreten sind, das Leben ordentlich auf den Kopf stellen. Denn neben dem Leidensdruck durch die Erkrankung stellen sich bei den meisten Menschen langfristig auch finanzielle Schwierigkeiten ein. Bedenken Sie, dass ein Erwerbstätiger in 45 Arbeitsjahren rund 1,62 Millionen Euro verdient!

Warum reicht die gesetzliche Rentenversicherung bei Berufsunfähigkeit nicht aus?

Obwohl das Risiko für eine Berufsunfähigkeit hoch ist, sind viele Erwerbstätige unzureichend abgesichert. Sie vertrauen auf die Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung. Die Ernüchterung zeigt sich im Ernstfall: Denn die Rentenkasse zahlt nur, wenn sie keinen Job auf dem Arbeitsmarkt mehr ausüben können. Sind sie lediglich nicht mehr in der Lage, ihrem aktuellen Beruf nachzugehen, haben sie keinen Anspruch auf die Erwerbsminderungsrente. Und selbst wenn diese bezahlt wird, reichen die Leistungen selten aus, um den Lebensstandard zu halten.

Und an diesem Punkt knüpft die Berufsunfähigkeitsversicherung an?

Genau. Denn diese leistet, wenn die Versicherten zu mindestens 50 Prozent ihren derzeitigen Beruf nicht mehr ausüben können. Unabhängig davon, ob sie theoretisch einer anderen Tätigkeit nachgehen könnten. Entscheidend ist nur, dass die BU voraussichtlich dauerhaft – für mindestens sechs Monate anhält. Dann zahlt der Versicherer dem Betroffenen eine monatliche Rente, die sich im Optimalfall an seinem bisherigen Einkommen orientiert.

Können Sie im Falle einer Berufsunfähigkeit alleine durch die Leistungen der Kranken- und Rentenversicherung Ihren Lebensstandard halten, benötigen Sie keine BU. Lautet die Antwort aber „nein“, so ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung sinnvoll und notwendig.

Und wie sichert eine Berufsunfähigkeitsversicherung mich wirklich gut ab?

Guido Lehberg weiß, dass eine Berufsunfähigkeitsversicherung nicht pauschalisiert werden kann. Auf der-buprofi.de klärt er seine Kunden darüber auf, dass die optimale BU-Versicherung immer individuell ist. Es kommt dabei nicht nur auf das Einkommen und die berufliche Situation an, sondern auch auf die Lebensumstände.

Die optimale Berufsunfähigkeitsversicherung deckt das entfallende Einkommen uneingeschränkt ab. Eine gute Orientierung ist das Nettoeinkommen. Zusätzlich muss der Vertrag die Klausel „Verzicht auf abstrakte Verweisung“ beinhalten, damit ein Leistungsanspruch besteht, wenn die Versicherten theoretisch einen anderen Beruf ausüben könnten. Auch haben verschiedene Berufsgruppen unterschiedliche Ansprüche an ihren Versicherungsschutz, die er bei einer persönlichen Beratung und auf seinem Blog im Detail erläutert.

Guido Lehberg von der-buprofi.de ist seit 2010 als Versicherungsmakler in Gütersloh mit Schwerpunkt Grundfähigkeits- und Berufsunfähigkeitsversicherung tätig. Neben seinem Know-how rund um die BU hat er sich außerdem ein medizinisches Grundwissen angeeignet und verfügt über umfangreiche Kontakte zu vielen guten Versicherungsgesellschaften.

Als Versicherungsmakler habe ich mich auf den Bereich der Berufsunfähigkeitsversicherung und Einkommensabsicherung spezialisiert. Dabei kann ich auf meine mittlerweile über 10 Jahre Branchenerfahrung zurück greifen.

In meiner Bewertung geht es ausschließlich um Qualität – denn den Preis können Sie selbst bewerten.

Wenn Sie also eine verlässliche Absicherung suchen führt an mir kein Weg vorbei. Überzeugen Sie sich jetzt.

