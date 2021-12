Wie Kunst durch Krisenzeiten helfen kann

Die Menschheitsgeschichte ist durch Krisen und gesellschaftliche Umbrüche gekennzeichnet. Die Aufgabe der KünstlerInnen war es, außergewöhnliche Zeiten darzustellen und auf gesellschaftliche Veränderungen aufmerksam zu machen. Dies gilt heute noch. Künstler Dierk Osterloh geht der Frage nach, wie Kunst durch Krisenzeiten hilft und beleuchtet zwei Aspekte, die den Menschen helfen durch Kunst neuen Mut und Kraft zu finden.

Neue Kraft und positive Energie durch Kunst

Kunst hat die Geschichte dokumentiert und ausgedrückt, wie sich die Zeiten verändert haben. Heute ist Kunst wichtiger denn je, auch wenn dieser Umstand in Krisenzeiten oftmals in den Hintergrund rückt. Doch gerade dann brauchen Menschen neuen Mut und die Kraft weiterzumachen, um positiv in die Zukunft zu blicken. Sorgen und Probleme in beruflichen wie privaten Lebensbereichen scheinen oftmals unüberwindbar. Deshalb ist die Kunst ein Ort, an dem neue Gedanken und neue Inspiration in die Köpfe der Menschen einziehen. Kunst hilft, sich besser zu fühlen, alleine dadurch, dass die Gedanken abseits des Alltags schweifen. Kunst beflügelt Geist und Seele.

Kunst und die Hoffnung

Ein weiterer Aspekt: Es ist wie es ist und die Kunst zeigt dies auf. Sie erinnert daran, dass nach dunklen Zeiten wieder helle kommen. Der Künstler Dierk Osterloh zeigt den Kampf von hell gegen dunkel in seinen Werken, beispielsweise in Landschaftsbildern, in denen nach einem Gewitter oder der Abenddämmerung das Licht und die Sonne folgen. Sie geben Menschen Hoffnung, dass nach schweren Zeiten besser Tage kommen werden.

Über den Künstler Dierk Osterloh

Dierk Osterloh, der 1964 in Oldenburg/Niedersachsen geboren wurde, studierte zunächst Jura. Doch mit 27 Jahren beschloss er, eine neue Richtung in seinem Leben einzuschlagen und fand den Weg zur Kunst. Im Jahr 1994 bezog er sein erstes eigenes Atelier in Köln, welches er zwei Jahre später in das bekannte Kunstzentrum Wachsfabrik im Kölner Süden verlegte. Hier fand er optimale Voraussetzungen für seine künstlerische Entwicklung. In seiner Schaffensphase entstehen großformatige Ölbilder sowie beeindruckende Skulpturen und Objekte. Sein Malstil beruht auf der Umsetzung der zentralen Elemente Kraft und Dynamik. Diese beiden Themenkomplexe stehen für die heutige Zeit. Pastos wird die Ölfarbe aufgetragen und mit Schmissen versehen. Es entstehen Einsichten in neue Welten, die BetrachterInnen in nationalen und internationalen Ausstellungen faszinieren, wenn sie sich auf eine neue Art des Sehens einlassen.

Seit dem Jahr 2020 lebt und arbeitet der Künstler Dierk Osterloh im Westerwald bei Bonn in der Villa ARTE. Dort gibt es einen Showroom und einen Skulpturengarten. Mehr Informationen über Dierk Osterloh und seine Werke gibt es auf seiner Webseite www.art-osterloh.de.

