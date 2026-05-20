Wie Lehrer Schüler dabei unterstützen können, den richtigen Weg für die Zukunft zu finden

Die Schulzeit ist für Kinder und Jugendliche eine prägende Phase. Neben Klassenarbeiten, Hausaufgaben und sozialen Herausforderungen stellt sich irgendwann eine besonders wichtige Frage: Wie soll es nach der Schule weitergehen? Ausbildung, Studium, Freiwilligendienst, Praktikum oder doch erst einmal Orientierung sammeln?

Viele Jugendliche fühlen sich von diesen Möglichkeiten überfordert. Genau hier können Lehrerinnen und Lehrer eine entscheidende Rolle spielen. Die P-J GmbH möchte mit diesem Beitrag zeigen, wie Schulen junge Menschen sinnvoll begleiten können, ohne Druck aufzubauen.

Für viele Schülerinnen und Schüler ist die Berufswahl kein klarer gerader Weg. Manche wissen schon früh, welchen Beruf sie einmal ausüben möchten. Andere haben noch keine Vorstellung davon, was zu ihnen passt. Das ist völlig normal. Jugendliche befinden sich in einer Entwicklungsphase, in der sich Interessen, Stärken und Ziele noch verändern. Lehrer sollten deshalb nicht erwarten, dass jeder Schüler sofort einen festen Plan hat. Viel wichtiger ist es, Orientierung zu ermöglichen.

Stärken erkennen, die nicht immer in Noten sichtbar sind

Ein guter erster Schritt ist, Talente und Stärken sichtbar zu machen. Nicht alle Fähigkeiten zeigen sich in Noten. Ein Schüler, der im Unterricht eher ruhig ist, kann vielleicht sehr zuverlässig, kreativ oder technisch begabt sein. Eine Schülerin mit Schwierigkeiten in Mathe kann besonders empathisch, sprachlich stark oder organisatorisch talentiert sein. Lehrerinnen und Lehrer sollten solche Beobachtungen aktiv zurückmelden. Sätze wie „Mir fällt auf, dass du gut erklären kannst“ oder „Du arbeitest sehr sorgfältig“ können Jugendlichen helfen, sich selbst besser einzuschätzen.

Berufsorientierung als dauerhaften Prozess verstehen

Die P-J GmbH empfiehlt, Berufsorientierung nicht nur als einmalige Veranstaltung zu verstehen. Ein einzelner Berufsinformationstag reicht oft nicht aus. Jugendliche brauchen wiederkehrende Impulse, Gespräche und praktische Erfahrungen. Dazu gehören Praktika, Betriebserkundungen, Gespräche mit Auszubildenden, Besuche von Berufsmessen oder kurze Projekte mit Unternehmen aus der Region. Besonders hilfreich ist es, wenn Schüler echte Einblicke bekommen und nicht nur theoretische Informationen sammeln.

Verschiedene Zukunftswege wertschätzend vorstellen

Lehrer können außerdem dabei helfen, Vorurteile gegenüber bestimmten Berufswegen abzubauen. Noch immer glauben viele Jugendliche, dass nur ein Studium erfolgreich macht oder dass bestimmte Berufe „nichts wert“ seien. Andere trauen sich bestimmte Wege nicht zu, weil sie denken, diese seien nur für besonders gute Schüler geeignet. Hier ist Aufklärung wichtig. Eine Ausbildung kann hervorragende Chancen bieten. Ein Studium ist nicht automatisch der richtige Weg für jeden. Und ein Umweg bedeutet nicht, dass jemand gescheitert ist.

Die richtigen Fragen stellen

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Gesprächskultur. Jugendliche sollten offen sagen dürfen, wenn sie unsicher sind. Lehrerinnen und Lehrer können mit einfachen Fragen unterstützen: „Was machst du gerne?“ „Welche Aufgaben fallen dir leicht?“ „In welchen Situationen fühlst du dich sicher?“ „Was möchtest du auf keinen Fall machen?“ Solche Fragen helfen oft mehr als direkte Ratschläge. Denn Berufsorientierung bedeutet nicht, Jugendlichen eine Entscheidung abzunehmen, sondern sie zu einer eigenen Entscheidung zu befähigen.

Eltern sinnvoll einbeziehen

Auch Eltern spielen bei der Zukunftsplanung eine große Rolle. Manche Eltern haben klare Erwartungen, andere fühlen sich selbst unsicher. Schulen können helfen, indem sie Eltern frühzeitig einbeziehen. Elternabende zur Berufsorientierung, gemeinsame Gespräche oder Informationsmaterial können Missverständnisse vermeiden. Die P-J GmbH sieht darin eine wichtige Verbindung zwischen Schule, Familie und beruflicher Praxis.

Realistische Ziele entwickeln, ohne zu entmutigen

Besonders wichtig ist es, realistische Ziele zu entwickeln. Manche Jugendliche unterschätzen sich, andere überschätzen bestimmte Berufsbilder. Lehrer können helfen, Wunsch und Wirklichkeit miteinander abzugleichen. Das sollte jedoch wertschätzend geschehen. Statt zu sagen „Das schaffst du nicht“, ist es hilfreicher zu fragen: „Welche Schritte brauchst du, um diesem Ziel näherzukommen?“ So bleibt Motivation erhalten, während gleichzeitig ein klarer Plan entsteht.

Bewerbungssicherheit frühzeitig trainieren

Zur Unterstützung gehört auch, Bewerbungsprozesse frühzeitig zu üben. Lebenslauf, Anschreiben, Vorstellungsgespräch und digitales Auftreten sind für viele Jugendliche ungewohnt. Schulen können hier Sicherheit schaffen, indem sie Bewerbungstrainings anbieten. Rollenspiele, Feedbackrunden und das gemeinsame Überarbeiten von Unterlagen nehmen vielen Schülern die Angst vor dem ersten Kontakt mit Unternehmen.

Besonders stille oder benachteiligte Jugendliche im Blick behalten

Lehrer sollten außerdem sensibel für Jugendliche sein, die wenig Unterstützung von zu Hause erhalten. Nicht alle Eltern können bei Bewerbungen helfen oder Kontakte vermitteln. Gerade diese Schülerinnen und Schüler profitieren besonders von schulischer Begleitung. Ein Hinweis auf Beratungsstellen, Jugendberufshilfen oder regionale Angebote kann für sie entscheidend sein.

Schule als Wegbegleiter in die Zukunft

Die P-J GmbH ist überzeugt: Gute Zukunftsorientierung beginnt nicht erst kurz vor dem Schulabschluss. Sie entsteht durch viele kleine Gespräche, Erfahrungen und Ermutigungen. Lehrerinnen und Lehrer sind dabei wichtige Wegbegleiter. Sie sehen junge Menschen über Jahre hinweg, erkennen Entwicklungen und können Mut machen, wenn Unsicherheit überwiegt.

Am Ende geht es nicht darum, dass jeder Jugendliche sofort den perfekten Beruf findet. Es geht darum, eigene Stärken zu erkennen, Möglichkeiten kennenzulernen und den nächsten passenden Schritt zu gehen. Wenn Lehrer Schüler dabei geduldig, offen und praxisnah unterstützen, entsteht echte Orientierung. So kann Schule mehr sein als ein Ort des Lernens: Sie wird zu einem wichtigen Begleiter auf dem Weg in die Zukunft.

Als engagiertes Team setzen wir uns leidenschaftlich für den Jugendschutz ein und beraten Eltern und Erziehungsberechtigte in allen relevanten Fragen. Unsere Broschüre umfasst eine breite Palette von Themen, darunter Gewaltprävention, Mobbing-Erkennung und effektive Gegenmaßnahmen sowie die Auswirkungen von Cybermobbing und Ausbildung. Zudem sind wir im Bereich des Jugendschutzes fundiert ausgebildet und kennen uns auf dem Azubi-Arbeitsmarkt gut aus.

Wir stellen ein unabhängiges Werkzeug zur Verfügung, das alle Eltern, Erziehungsberechtigten und interessierten Bürger unterstützt. Frei von jeglichen inhaltlichen oder organisatorischen Vorgaben Dritter und reflektieren lediglich unsere Fachkompetenz und unser Engagement im Bereich des Jugendschutzes. Unser Anliegen ist es, Ihnen nützliche Tipps und Empfehlungen zu bieten, die Sie bei der praktischen Umsetzung unserer Vorschläge unterstützen können.

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