Wie ScottGalan mit Kunst und Musik überlebt

Zwischen Stille und Schrei

Ein Bild. Ein Blick. Ein Leben voller Narben – und ein unbeirrbarer Wille, zu überleben.

Ludwigsfelde / Deutschland – Ein weißer Hintergrund. Ein junger Mann mit leerem Blick. Die Augen sprechen mehr, als Worte es je könnten. Dieses eine Bild – veröffentlicht unter dem Künstlernamen ScottGalan (auch Scotty) – steht sinnbildlich für das Leben eines Menschen, der nie eine echte Kindheit hatte. Für jemanden, der gelernt hat zu schweigen, wenn er hätte schreien sollen.

Scott Galan, geboren am 8. Februar 1999 in Ludwigsfelde, ist Künstler, Musiker und Produzent. Doch vor allem ist er Überlebender. Er lebt mit dem Fetalen Alkoholsyndrom (FASD) und hat schwerste Traumata erfahren – darunter sexuellen Missbrauch durch seine leiblichen Eltern. Auch in Pflegefamilien fand er keinen Halt, sondern erneute Ablehnung. Heute verarbeitet er seine Geschichte mit Kunst, Fotografie und Musik.

Das ausgewählte weiße Porträt ist mehr als ein Bild. Es ist ein stummer Schrei nach Anerkennung, ein stummes Zeugnis des Überlebens. Der Blick ins Leere erzählt von einer Vergangenheit, die Spuren hinterlassen hat – im Körper, in der Seele, im ganzen Wesen.

„Ich bin kein Popsänger wie Lady Gaga – aber sie hat mir geholfen zu überleben“

Lady Gaga war für Scott nicht nur Inspiration – sie war seine Stimme, als er selbst keine hatte. Ihre Musik gab ihm Halt in Nächten voller Dunkelheit. Einige seiner Tattoos sind ihr gewidmet. Ihre Botschaft lebt in seiner Kunst weiter.

Scott ist keiner, der sich selbst aufgibt. Auch wenn ihm oft gesagt wurde, er werde nie etwas erreichen – weder in der Schule, noch im Beruf. Viele Arbeitgeber zeigten ihm die kalte Schulter. Seine psychische Belastung interessierte kaum jemanden. „Man hat mich behandelt, als sei ich wertlos“, sagt er heute.

Doch er hat sich weiterentwickelt – musikalisch, künstlerisch, menschlich. Er produziert seine eigenen instrumentalen Werke, er gestaltet Bildkonzepte, er spricht für jene, die nicht gehört werden. Er sagt klar: „Ich bin nicht perfekt. Aber ich bin echt. Und ich wachse.“

Ein Wunsch – für sich, für andere

Scott wünscht sich jemanden, der mit ihm gemeinsam etwas Kreatives aufbauen möchte. Jemanden, der ihn nicht nur als Projekt, sondern als Mensch sieht. Und er richtet seine Worte an all jene, die ähnliche Kämpfe führen:

„Wenn euch gesagt wird, ihr werdet nie etwas erreichen – dann zeigt ihnen, dass ihr alles schaffen könnt. Kämpft für euch. Für eure Träume. Für eure Würde. Glaubt an euch – egal, was ihr erlebt habt.“

Scott Galan alias ScottGalan / Scotty ist kein fertiger Star – sondern ein Mensch mit Tiefe, mit Mut, mit Geschichte. Sein weißes Porträt ist keine Kunst. Es ist ein Beweis: Du kannst überleben – und du darfst sichtbar sein.

—

Weitere Informationen:

Website: www.theworld-scottgalan.com

TikTok: @offiziell.scottgalan

Instagram: @scott.galan

About The Site

(EN – Artistic)

Welcome to the world of ScottGalan Music International – My Musicworld.

This isn“t just a website – it“s a journey. A journey through sonic landscapes, heartbeat rhythms, and emotions translated into sound. ScottGalan Music International is a space where music is not just heard – it“s felt. Raw. Honest. Boundless.

Between vision and vibes, you“ll find more than just songs, videos, and merch – you“ll find stories. Stories of sound, creativity, and connection. Whether you’re seeking inspiration, planning a release, curious about usage rights, or simply ready to dive in – you’re in the right place.

This isn“t just a portfolio – it“s a universe.

Your key? Request. Connect. Create.

