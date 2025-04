Wie sich das neue Google-KI-Update auf SEO auswirkt

Das Google-KI-Update verändert SEO und Ads nachhaltig. Erfahre worauf es jetzt ankommt, um online sichtbar und relevant zu bleiben.

Mit dem aktuellen KI-Update macht Google deutlich: Die Suche der Zukunft wird noch stärker durch künstliche Intelligenz geprägt: personalisierter, kontextbezogener und vorausschauender. Für Unternehmen, die auf organische Sichtbarkeit und bezahlte Reichweite setzen, hat das spürbare Auswirkungen.

Denn wenn sich die Spielregeln ändern, müssen sich auch Strategien anpassen, sowohl in der Suchmaschinenoptimierung (SEO) als auch im Suchmaschinenmarketing (SEA). Was sich verändert und worauf man jetzt achten sollte, zeigt ein Blick auf die zentralen Neuerungen.

Was steckt hinter dem Google-KI-Update?

Mit dem Update verfolgt Google das Ziel, Suchanfragen noch besser zu verstehen und individuellere Antworten zu liefern. Dabei fließt verstärkt generative KI in die Ergebnisanzeige ein.

Das bedeutet: Statt klassischer Linklisten zeigt Google vermehrt vorformulierte Antworten, kontextbasierte Zusammenfassungen und KI-generierte Empfehlungen. Die Grenzen zwischen organischen Ergebnissen, bezahlten Anzeigen und KI-Antworten verschwimmen zunehmend.

Mehr Infos zu den technologischen Grundlagen und aktuellen Entwicklungen rund um KI im Marketing finden sich in dieser Wissensdatenbank zu künstlicher Intelligenz.

SEO: Neue Anforderungen an Inhalte und Struktur

Für SEO bedeutet das Update vor allem eines: Inhalte müssen nicht nur für Suchmaschinen, sondern auch für KI-Logik aufbereitet sein.

Die wichtigsten Veränderungen:

1. Thematische Tiefe gewinnt an Bedeutung: Google erkennt, ob Inhalte wirklich Expertise vermitteln und belohnt Seiten, die Themen ganzheitlich abdecken.

2. Strukturierte Inhalte sind entscheidend: KI nutzt Absätze, Zwischenüberschriften, Listen und strukturierte Daten, um Informationen zu extrahieren.

3. Autorität & Vertrauenswürdigkeit werden sichtbarer: Die Bewertung nach dem E-E-A-T-Prinzip (Experience, Expertise, Authoritativeness, Trust) wird durch KI-Unterstützung noch konsequenter umgesetzt.

Für Website-Betreiber heißt das: Eine strategisch durchdachte und technisch sauber umgesetzte SEO-Optimierung ist heute wichtiger denn je, denn Sichtbarkeit entscheidet sich nicht mehr nur über Keywords, sondern über Qualität im Gesamtbild.

Auswirkungen auf Google Ads: KI auch im Paid-Bereich

Auch im Bereich Google Ads (SEA) greift das neue KI-System spürbar ein. Anzeigenformate werden automatisierter, die Platzierung dynamischer, und Google testet zunehmend neue Wege, wie Anzeigen in den KI-Antwortbereich integriert werden.

Das bringt Chancen – aber auch neue Herausforderungen:

1. Responsives Anzeigen-Management: KI analysiert nicht nur Klickverhalten, sondern auch Nutzerkontext und steuert Anzeigen entsprechend aus.

2. Automatisierte Anzeigentexte & Erweiterungen: Google experimentiert mit KI-generierten Texten, die auf den Suchkontext reagieren.

3. Budgetverteilung muss neu gedacht werden: Da sich das Nutzerverhalten verändert, kann auch der Return on Ad Spend (ROAS) von bekannten Kampagnenstrukturen abweichen.

4. Für Unternehmen bedeutet das: SEA-Kampagnen müssen kontinuierlich beobachtet, angepasst und kreativ begleitet werden. Weitere Informationen zur strategischen Ausrichtung im Paid-Bereich gibt es unter SEA-Agentur.

SEO & SEA wachsen zusammen und werden komplexer

Das neue Google-KI-Update zeigt deutlich, in welche Richtung sich die digitale Suche entwickelt. Nutzer:innen erwarten weniger Sucharbeit und mehr direkte Antworten. Gleichzeitig steigt der Anspruch an die Qualität und Tiefe von Inhalten, egal ob organisch oder bezahlt.

Unternehmen, die langfristig sichtbar bleiben möchten, sollten SEO und SEA nicht getrennt betrachten, sondern als zwei Seiten einer durchdachten digitalen Gesamtstrategie.

Dabei wird es entscheidend sein, Inhalte so zu gestalten, dass sie sowohl im klassischen Suchindex als auch in den neuen KI-basierten Antwortformaten bestehen und Ads so zu steuern, dass sie im neuen Suchumfeld präzise und effizient ausgespielt werden.

Was als Solo-Projekt begann, ist heute ein eingespieltes Team mit Sitz in Berlin. Bei amewa treffen Strategie auf Kreativität, Erfahrung auf Experimentierfreude und immer mit dem Ziel: Marken online sichtbar zu machen.

Unser Ansatz ist praxisnah, datenbasiert und individuell. Wir entwickeln maßgeschneiderte Lösungen, setzen auf klare Kommunikation und glauben an echtes Wachstum und nicht an kurzfristige Hypes.

Wir kombinieren Know-how mit einem Gespür für digitale Trends. Wir denken mit, testen, optimieren und bleiben dran, damit aus Ideen Ergebnisse werden.

Firmenkontakt

amewa UG (haftungsbeschränkt)

Liam Aepker

Wrangelstraße 86

10997 Berlin

+49 030 52006324



https://amewa.de/

Bildquelle: @prathanchorruangsak