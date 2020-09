Wie Sie gesund durch den Herbst kommen

Mehr und mehr zeigt sich der farbenfrohe Herbst. Von Tag zu Tag wird es kälter. In einigen Wochen ist es dann soweit: Sie werden krank, weil Sie sich erneut eine Erkältung geholt haben. Es ist nicht so toll deswegen einige Tagen auf der Arbeit zu verpassen.

Viktor Kovalyk sagte mir einmal, dass er vor etwa fünf Jahren auch noch regelmäßig erkältet war. Dann habe er einen buddhistischen Lama getroffen. Der Lama habe ihn animiert, sich regelmäßig zwei bis drei Mal pro Woche kalt zu duschen. Seitdem sei er nie mehr erkältet gewesen.

Sich kalt zu duschen stärkt Ihr Immunsystem und steigert die Konzentrationsfähigkeit. So machen Sie es richtig: Fangen Sie langsam an, in der ersten Woche duschen Sie erst einmal für etwa 30 Sekunden nur Ihre Füße. Nach einer Woche können Sie Ihre Beine vom Knie an dazu nehmen. In der dritten Woche duschen Sie Ihre Beine schon ab der Hüfte mit kaltem Wasser, in der nächsten nehmen Sie den Bauch mit dazu. Nach einem Monat sind Sie dann soweit, dass Sie ihren gesamten Körper kalt abduschen können. Drehen Sie sich dabei unter der Dusche, damit Hände und Rücken gleichmäßig abgehärtet werden. Als schöne Motivation zum Kaltduschen hat sich Lieblingsmusik erwiesen. Wenn Sie zu der Musik tanzen, wird die Zeit wie im Flug vergehen. Damit Sie dauerhaft gesund bleiben, reicht es, wenn Sie drei bis vier Minuten unter der Dusche stehen. Dies wiederholen Sie zwei bis drei Mal pro Woche.

Wenn Sie die regelmäßigen Erkältungen so hinter sich lassen, werden Sie bei Ihrem Arbeitgeber sehr beliebt sein. Sie überwinden die Angst vor Kälte, die unbegründet ist, und steigern Ihre Abwehrkräfte um ein Vielfaches. Mit einem starken Immunsystem können Sie zahlreiche Viren, nicht nur das Coronavirus, abwehren. Damit jeder Morgen so kostbar und frisch bleibt wie auf dem Gemälde von Viktor Kovalyk.

