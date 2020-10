Wie sieht die Wirtschaft nach der Corona Krise aus?

Zukunftsforscher Sven Gabor Janszky über die Zukunft nach Corona

Willkommen in der VUCA-Welt. Die Pandemie hat das wirtschaftliche Leben auf den Kopf gestellt. Unbeständigkeit, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit prägen unseren Alltag mehr denn je. Aus diesem Grund stehen Unternehmen mehr denn je vor enormen Herausforderungen. Wie soll mit dieser neuen Situation umgegangen werden? Wie sieht die Wirtschaft nach der Krise aus? Und was muss getan werden, um an Ende erfolgreich dazustehen? Mit diesen Fragen befasst sich Europas größtes Zukunftsforschungsinstitut, der 2b AHEAD ThinkTank des Zukunftsforschers Sven Gabor Janszky.

“Die Corona-Krise führt zu Ergänzungen und einer Neubewertung von Dringlichkeiten, ändert aber nichts an der grundsätzlichen Notwendigkeit, sich mit diesen Veränderungen auseinanderzusetzen und sie in Unternehmensstrategie und unternehmerisches Handeln zu übersetzen. Im Gegenteil”, ist sich 5 Sterne Redner und Zukunftsforscher Sven Gabor Janszky, Chairman des 2b AHEAD ThinkTanks, sicher. Der renommierte Zukunftsforscher und sein Team befassen sich laufend mit Veränderungen, die die Bereiche Kunden, Führung, Innovationen, Daten, Wertschöpfung und Arbeiten in der Zukunft betreffen.

Auch im Bezug auf Kunden gibt es weitreichende Veränderungen: “Die Veränderung des Kundenerlebens und der Kundenerwartungen hin zu mehr Personalisierung und adaptiven, also situationsgemäßen Ansprachen, bedingt eine Neudefinition der Kundenbeziehungen. Weg von Massenmarkt-Logiken hin zu dynamischen Netzwerken mit wechselseitigen Wertströmen, von Einweg-Botschaften zu Inspiration, Loyalität und Fursprache von Influencern. Der Kundenwert definiert zunehmend die Wirtschaftlichkeit von Unternehmen, die entsprechend gut beraten sind, eine bessere Zugänglichkeit fur Kunden zu schaffen, Inspiration zu bieten, sich zu vernetzen und Möglichkeiten einer Zusammen-arbeit auszuloten.”

Für Unternehmen wird Resilienz daher ein noch wichtigerer Punkt als zuvor und entwickelt sich immer weiter zu einem Schlüssel für anhaltenden Erfolg. Unternehmen müssen ihre Systeme so flexibel gestalten, dass auf Verwerfungen agil reagiert werden kann, egal ob es sich dabei um temporäre oder anhaltende Veränderungen handelt. “Es ist anzunehmen, dass Kunden künftig mehr Wert auf Robustheit und auf Einfachheit legen, auf Produkte und Services, die auch unter schwierigen bzw. unvorhergesehenen Bedingungen noch funktionieren. Unordnung und bewusste Nicht-Perfektion sind dabei durchaus gute Leitmotive, um die notwendige Flexibilität und Geschwindigkeit zu erreichen”, betont 5 Sterne Redner und Zukunftsforscher Sven Gabor Janszky.

Sven Gabor Janszky präsentiert in seinen spannenden, zukunftsweisenden Vorträgen Zukunftsszenarien eindrücklich und schildert verständlich deren Konsequenzen für die Lebens- und Arbeitswelten der kommenden zehn Jahre, gibt konkrete Handlungsempfehlungen und macht damit Lust, die Gestaltung der Zukunft selbst in die Hand zu nehmen.

