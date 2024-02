Wie smart2success die IT-Prozesse der Kirchen optimieren kann

smart2success neuer Anbieter der Wirtschaftsgesellschaft der Kirchen in Deutschland (WGKD)

Die WGKD ist die Wirtschaftsgesellschaft der Kirchen in Deutschland, die kirchlichen Einrichtungen sowie ihren Mitarbeitenden Rahmenverträge für verschiedene Produkte und Dienstleistungen anbietet. Die WGKD ist ein ökumenischer Zusammenschluss von fünf großen kirchlichen Trägern, die gemeinsam das Einkaufspotenzial von tausenden von Einrichtungen mit ihren Millionen von Mitarbeitenden bündeln.

Wozu brauchen Kirchen Software?

Die IT ist ein wichtiger Faktor für die kirchliche Verwaltung, denn sie unterstützt die vielfältigen Prozesse, die die Erbringung der kirchlichen Leistungen ermöglichen. Ob es um die Finanzen, die Personalentwicklung, die Immobilienverwaltung oder die Kommunikation geht, die IT muss ständig neue Anforderungen erfüllen, Daten integrieren und Informationen nutzbar machen. Dabei stehen die kirchlichen Einrichtungen vor verschiedenen Herausforderungen, wie zum Beispiel:

-Die Komplexität und Dynamik der IT-Landschaft, die aus verschiedenen Systemen, Anwendungen, Lieferanten und Cloudanbietern besteht

-Die Abhängigkeit der Geschäftsprozesse von der IT, die eine hohe Verfügbarkeit, Sicherheit und Qualität erfordert

-Die Ressourcenknappheit, die eine effiziente Planung, Steuerung und Kontrolle der IT-Projekte und -Changes erfordert

-Die Compliance-Anforderungen, die eine transparente Dokumentation, Überwachung und Prüfung der IT-Prozesse erfordern

smart2success neuer Anbieter der WGKD

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, benötigen die kirchlichen Einrichtungen eine Lösung, die ihnen einen umfassenden Überblick über ihre IT-Prozesse bietet, die vorhandenen Daten und Informationen konsolidiert darstellt und die Entscheidungsfindung auf Basis von Fakten erleichtert. Eine solche Lösung ist das smart2success Cockpit, eine Plattform, die alle notwendigen Daten der IT verknüpft mit den Anforderungen der Prozesse in einer Plattform konsolidiert darstellt. Es öffnet die bestehenden Datensilos, technisch und in den Köpfen, und macht die Informationen nutzbar. Die Plattform bietet ein integriertes Ressourcenmanagement, das zeigt, wie viele Projekte möglich sind und wie sie gemäß den Prioritäten verschoben werden können. Es gibt einen zentralen Überblick über die relevanten Gefährdungen und die Verantwortlichkeiten in der Organisation. smart2success schafft ein Datenfundament für ein effizientes Notfallmanagement, ISMS, Risikomanagement und eine automatisierte Dokumentation der IT.

Mit dem smart2success Cockpit können die kirchlichen Einrichtungen ihre IT-Prozesse optimieren, indem sie:

-Die Transparenz und Effizienz ihrer IT-Prozesse erhöhen

-Die Qualität und Sicherheit ihrer IT-Services verbessern

-Die Kosten und Risiken ihrer IT-Projekte und Changes reduzieren

-Die Zufriedenheit und Zusammenarbeit fördern

Das smart2success Cockpit ist eine flexible und skalierbare Lösung, die sowohl als Cloud-Service als auch als lokale Installation angeboten wird. Es bietet eine offene Schnittstelle für die Anbindung von verschiedenen Datenquellen, wie zum Beispiel Excel, CSV, Datenbanken oder Software. Vorausgefüllte Branchendatenbanken werden zur Verfügung gestellt, die die Prozesse und Services der kirchlichen Verwaltung vormodellieren. Die Plattform ermöglicht die einfache und unkomplizierte Pflege der vorhandenen Daten über eine Importfunktion. smart2success bietet ein sensationelles Preis-Leistungs-Verhältnis, indem es keine User-Lizenzen, sondern Unternehmenslizenzen anbietet.

Das smart2success Cockpit ist eine innovative und zukunftsorientierte Lösung, die die kirchliche Verwaltung bei der Bewältigung der digitalen Transformation unterstützt. Es hilft den kirchlichen Einrichtungen ihre IT-Prozesse smart zu gestalten und ihre kirchlichen Leistungen erfolgreich zu erbringen.

Über die smart2success GmbH:

Immer mehr Informationen müssen in Projekte und Prozesse sinnvoll eingebunden werden, und zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle zur Verfügung stehen. Oft liegen die Informationen in verteilten Datensilos, deren Inhalte nur Wenige kennen.

Das deutsche Software-Unternehmen smart2success bietet das Cockpit für das IT-Management der Zukunft, welches Unternehmensdaten aus unterschiedlichsten Quellen vereint, logisch verknüpft und übersichtlich und strukturiert darstellt.

Unternehmen, Kliniken und Energieversorger erhalten mit smart2success die notwendige Datenbasis für Themen wie beispielsweise Digitalisierung, Transformation, Ressourcen Management, Notfallplanung, Change Management und Projekt Management. Weitere Informationen: https://smart2success.com

