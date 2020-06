Vier Unternehmer über die Zukunft der Kongresse

Deutschland, Juni 2020: Die drei preisgekrönten Interim Manager Ulvi Aydin, Peter Kuhle und Siegfried Lettmann sowie der Unternehmer Meik Lindberg haben sich zu einer Initiative zusammengeschlossen, um den Corona-Impact der Hotel- und Veranstaltungsbranche zu analysieren. Ihre Ergebnisse und Ansätze haben sie nun in der Publikation “Wie tagt Deutschland in Zukunft” zusammengetragen.

Nur online reicht nicht:

Die deutsche Wirtschaft fährt ihre Aktivität wieder hoch. Veränderungen hat es viele gegeben. Online-Meeting-Anbieter wie Skype, Zoom, Spreed oder Google Hangouts erhielten starken Zuwachs. Vieles, das bisher als schwer umsetzbar galt, wurde aufgrund der Krise quasi über Nacht in Gang gesetzt. Und siehe da: Digitalisierung funktioniert. Peter Kuhle, Initiator der Taskforce, berichtet: “Unternehmen sind aber soziale Systeme. Der Mensch kann nicht ununterbrochen alleine vor seinem MacBook sitzen, ohne direkten Kontakt zu Kollegen oder Kunden. Meetings werden teilweise wieder face-to-face stattfinden müssen – nur unter anderen Bedingungen.”

Das hybride Meeting:

Bei Meetings, Tagungen, Kongressen und Fachmessen stellt sich laut Kuhle die Frage für Unternehmen: Wie können wir uns organisieren, wenn wir Fachtagungen mit Zulieferern, wichtige Meetings mit den Verantwortlichen der Partnerfirma oder eine Produktvorstellung für Kunden haben? Wie können wir die Leute schützen, die berufsbedingt viel auf Geschäftsreise sind? “Die Antwort”, so Ulvi Aydin, “ist ein Hybrid aus Abstand, Digitalisierung und Hygiene sowie ein Perspektivwechsel von Ballungsgebieten weg, hin zu Veranstaltungsorten und Hotels im Grünen.” Das biete laut Aydin vor allem kleinen Hotels in ländlichen Regionen die Chance, sich als Tagungsort zu positionieren und somit neue Kundengruppen zu erschließen.

Die Chance der Krise nutzen:

Meik Lindberg, Geschäftsführer des The Hearts Hotel im Harz, hat sein Hotel aufgrund der Corona-Krise vom New-Work-Hotel zum Reiseveranstalter und Tagungshotel mit modernster Ausstattung weiterentwickelt. “Die Deutschen werden dieses Jahr Regionalurlaub machen – und Unternehmen suchen Tagesräume für kleinere Veranstaltungen”, erklärt Lindberg. “Viele Anfragen erreichen das Hotel. Wir haben mit den Maßnahmen in die richtige Kerbe geschlagen.” Da die Interim Manager Expertise aus unterschiedlichsten Branchen mitbringen, sei nach Lindberg ein immenser Wissenstransfer entstanden.

Denkanstoß für Transformation:

Die Wirtschaftswelt wird auch ohne die Pandemie komplexer. Laut Siegfried Lettmann tun sich aber immer noch viele Unternehmen schwer mit der Transformation. “Wir möchten mit der Publikation Hotelbetreiber animieren, branchenübergreifend zu denken und die Zukunft der Veranstaltungsbranche mitzugestalten”, so Lettmann. “Wie die Zukunft von Offsite-Meetings auch nach Corona aussieht und was sich für Unternehmen und Hotels als Tagungsort ändert, analysieren wir in unserer Publikation. Sie ist Denkanstoß und Handlungsempfehlung für Verantwortliche im Wandel.” Interessenten können die Publikation auf den Websites von Peter Kuhle, Ulvi Aydin (jeweils digital und print), und Siegfried Lettmann (digital) anfordern:

Ulvi Aydin:

https://aycon.biz/so-tagt-deutschland-in-zukunft/

Peter Kuhle:

https://www.peterkuhle.com/presse-news

Siegfried Lettmann:

http://www.lettmann-interim.com/tagungen-deutschland-hotellerie/

Über Ulvi Aydin, Peter Kuhle, Siegfried Lettmann und Meik Lindberg:

Ulvi Aydin ist preisgekrönter Interim Manager, Unternehmens- und Unternehmer-Entwickler, Beirat und Buchautor. Als international agierender Interim-CEO und -CSO unterstützt er mittelständische Unternehmen und Konzerne bei Marken- und Marktentwicklung, Neu-Positionierung, Restrukturierung und Vertriebsexzellenz. Er ist hart in der Sache und respektvoll im Umgang. Für seine Kunden ist er “die bittere Medizin, die nötig ist, um wieder gesund zu werden”. Über seine Erfahrungen als Interim Manager schreibt Aydin in diversen Wirtschaftsmedien sowie als Kolumnist auf Xing Insider. Mehr Infos: www.aycon.biz

Peter Kuhle ist Interim Manager und Berater aus Bad Honnef. Er begleitet Unternehmen in erfolgskritischen Phasen von Wachstum und Wandel. Dabei blickt er auf langjährige Erfahrung in Sales & Service, Transformation & Effizienz und diversen Managementfunktionen bei namhaften Unternehmen aus Konzernen und Mittelstand zurück. Seine Spezialitäten sind Vertrieb, Direktvertrieb, After Sales, Service und technischer Kundendienst. Er ist Preisträger des “Interim Management Excellence Awards”. Mehr Infos: www.peterkuhle.com

Der Executive Interim Manager Siegfried Lettmann ist spezialisiert auf die (digitale) Transformation in Vertrieb und Marketing. In seinen Mandaten fungiert er als Leiter in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Produktmanagement oder übernimmt auf Zeit die Unternehmensführung. Für seine Arbeit wurde der erfahrene Interim Manager bereits mehrmals ausgezeichnet – er ist fünffacher Constantinus-Preisträger, Interim Manager des Jahres, Träger des Interim Management Excellence Awards und Innovator des Jahres 2020. An der European Business School ist er auch Studienleiter des Interim Executives Programme, der einzigen universitären Weiterbildung für Interim Manager im deutschen Sprachraum. Mehr Infos: www.lettmann-interim.com

Meik Lindberg ist Geschäftsführer des The Hearts Hotel im Nationalpark Harz. Er war 20 Jahre lang in der Startup-Szene als Gründer und Investor unterwegs – und hat 2018 das innovativste New Work Boutique-Hotel Deutschlands gebaut. Über seinen unternehmerischen Erfolg wird regelmäßig in den Medien berichtet. Mehr Infos: www.heartshotel.com

Firmenkontakt

Peter Kuhle Interim Manager und Berater

Peter Kuhle

Im Gier 34

53604 Bad Honnef

+49 (0) 151 / 585 80 808

info@peterkuhle.om

http://www.peterkuhle.com

Pressekontakt

Benjamin Wulff – Medienarbeit

Benjamin Wulff

Carrer de Sants 204

08028 Barcelona

(030)55573955

benjamin@wulff-pr.com

http://www.wulff-pr.com

Bildquelle: The Hearts Hotel