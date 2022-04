Wie Unternehmer heute qualifizierte Fachkräfte über Social Media gewinnen.

Das Team rund um Kossek Recruiting verhilft Unternehmen dank revolutionärer Methode zu endlich mehr geeigneten Bewerbern.

Immer mehr Unternehmen stehen vor der Herausforderung neue qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen oder überhaupt noch an Bewerber zu gelangen. In jeder Branche zeigt sich schon seit mehreren Monaten und Jahren ein immer stärker werdender Trend weg von Stellenportalen und ähnlichem. Vor allem in der jetzigen Zeit funktionieren diese veralteten Methoden nahezu überhaupt nicht mehr und das stellt viele Unternehmer vor scheinbar unlösbare Probleme.

Wie können Unternehmer nun diesen „Fachkräftemangel“ im eigenen Unternehmen beheben? Mathias Kossek und sein Team von Kossek Recruiting hat in den letzten Jahren unzähligen Unternehmen im Bereich Social Media unterstützt und sich auf die Mitarbeiter-Gewinnung spezialisiert.

Die Personal-Branche ist wie nahezu jeder Markt von der Digitalisierung betroffen und merkt deutliche Auswirkungen. Trotzdem vertrauen nur wenige Unternehmer bisher auf die großen Möglichkeiten von Social Recruiting. Viele stehen auch vor dem Problem, dass Sie intern nicht die Ressourcen oder das Know-How für den Bereich haben. Mathias Kossek setzt genau hier an: „Unsere digitale Werbeagentur ist darauf spezialisiert die Mitareiter-Gewinnung zu revolutionieren und in das neue Zeitalter zu bringen. Wer jetzt nicht handelt. wird das jahrelang nicht mehr aufholen.“

Die Gegenwart der Mitarbeiter-Gewinnung liegt auf Social Media

Den schwerwiegendsten Fehler sieht Mathias Kossek darin, dass viele Unternehmer die Wichtigkeit von Social Recruiting noch immer unterschätzen. Die meisten denken, dass ein eigener Social Media auftritt gar nicht notwendig ist da sie es ja selbst auch nicht nutzen. Oder es wird sich seit Jahren auf dieselben Wege verlassen, welche schlichtweg nicht mehr funktionieren. Wenn uns die letzten Jahre etwas gezeigt haben, dann dass dieses Denken überholt ist. Potentielle Kandidaten suchen nicht mehr nach dem nächsten Job, sondern wollen gefunden werden.

Wie sieht eine Zusammenarbeit mit Kossek Recruiting aus?

Das Team von Kossek Recruiting versteht sich als revolutionäre Agentur im Bereich der Mitarbeiter-Gewinnung: „Wir befinden uns in einer digitalen Revolution. Genau hier setzen wir an und gehen revolutionäre, neue Wege um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.“

Jetzt starten, bevor es zu spät ist.

In einem persönlichen und kostenlosen Beratungsgespräch erarbeitet ein Experte mit seinen Kunden eine erste Strategie und nimmt sich ausreichend Zeit es ihnen verständlich zu machen.

Was jedoch unabdingbar ist, ist vor allem eine Sache: Jetzt auf Social Recruiting zu setzen um oft traditionsreiche Branchen und Unternehmen langfristig abzusichern. „Es gibt genau jetzt eine einmalige Gelegenheit sich online als attraktiven Arbeitgeber zu positionieren, die besten Kandidaten anzusprechen und so langfristig von der Konkurrenz abzuheben.“ Die Aufmerksamkeit im Internet war noch nie so hoch wie heute. Es schaffen allerdings nur wenige Unternehmen bislang von den unzähligen Vorteilen zu profitieren und ihre Zielgruppe gezielt auf Social Media anzusprechen.

Das Team rund um Kossek Recruiting unterstütz Unternehmen dabei, dass Sie endlich mehr qualifizierte und persönlich passende Fachkräfte gewinnen.

Kontakt

Kossek Recruiting

Mathias Kossek

Kreitnergasse 5

1160 Wien

013261160

office@kossek-recruiting.com

http://www.kossek-recruiting.com

