Wie viel CO verursacht ein Catering-Event?

Emissionsfaktorbasiertes Kalkulationstool ermöglicht kategorisierte CO-Berechnung für Veranstaltungen aller Größen

Emissionsfaktorbasiertes Kalkulationstool ermöglicht kategorisierte CO-Berechnung für Veranstaltungen aller Größen

Wie viel CO verursacht ein Business-Dinner, ein Mitarbeiter-Event oder eine Konferenz? Diese Frage lässt sich mit einem neuen Kalkulationstool des Kelsterbacher Event-Caterers FLOW The Kitchen erstmals systematisch beantworten. Das Tool rechnet den Treibhausgasausstoß einer Veranstaltung auf Basis von Kostenkategorien und hinterlegten Emissionsfaktoren – ohne Fachkenntnisse oder aufwändige Datenerhebung.

Die Methodik basiert auf dem Prinzip ausgabenbasierter Emissionsberechnung: Für jede Hauptkategorie eines Catering-Events – Speisen, Getränke, Personal und Equipment – ist ein CO-Faktor (in kg CO-Äquivalenten pro ausgegebenem Euro) hinterlegt. Wer die jeweiligen Budgets eingibt, erhält in Sekunden eine Schätzung der Gesamtemissionen.

Die Berechnungslogik im Detail

KategorieCO-Faktor (kg/EUR)KostenanteilKlimaintensität

Speisen0,2524 kg COe / EUR40 %Höchste CO-Intensität

Getränke0,1144 kg COe / EUR18 %Mittlere Intensität

Personal0,0944 kg COe / EUR24 %Niedrigste Intensität

Equipment0,1345 kg COe / EUR14 %Mittlere Intensität

Die Faktoren wurden auf Basis anerkannter Emissionsdatenbanken ermittelt. Der Faktor für Speisen ist mit 0,2524 kg COe/EUR der höchste, was die bekannte Klimawirkung von Lebensmittelerzeugung und -transport widerspiegelt. Personal schlägt mit dem niedrigsten Faktor (0,0944 kg COe/EUR) zu Buche, da hier überwiegend Dienstleistungsanteile ohne hohe Materialemissionen dominieren.

Aus diesen Werten berechnet das Tool automatisch: die Gesamtemissionen der Veranstaltung in kg COe, den Ausstoß je teilnehmender Person, eine farbliche Ampeleinschätzung der Klimaintensität, einen rechnerischen Kompensationswert in Euro sowie eine Anzahl an Baumpflanzäquivalenten als anschauliche Orientierung.

Ein Beispiel zur Veranschaulichung: Bei einer Veranstaltung mit 200 Gästen und einem Catering-Budget von rund 19.400 Euro (davon 9.120 EUR Speisen, 5.073 EUR Personal, 5.204 EUR Equipment, 0 EUR separate Getränke) ergibt sich rechnerisch ein Gesamtausstoß, der anhand des Ampelsystems eingeordnet und mit einer Kompensationsempfehlung versehen wird. Das Ergebnis ist für den Veranstalter ohne Vorkenntnisse direkt nutzbar.

FLOW The Kitchen setzt das Tool intern ein, um Angebote klimatransparent zu gestalten und Kunden auf Anfrage eine erste Einschätzung der Klimawirkung ihrer geplanten Veranstaltung zu geben. Das Instrument kann als Ausgangspunkt für konkrete Maßnahmen dienen – etwa die Anpassung von Speiseplänen zugunsten emissionsärmerer Zutaten oder die Entscheidung für Kompensationsmaßnahmen.

„Die Frage nach dem CO-Abdruck einer Veranstaltung wird von unseren Kunden zunehmend gestellt. Mit dem Tool können wir diese Frage jetzt mit konkreten Zahlen beantworten – nicht als Marketingversprechen, sondern als sachlich berechnetes Ergebnis.“ – Geschäftsführung FLOW Food GmbH

Über FLOW The Kitchen / FLOW Food GmbH

FLOW Food GmbH, bekannt unter dem Markennamen FLOW The Kitchen, ist ein Full-Service-Event-Caterer mit Sitz in Kelsterbach (Hessen). Das Unternehmen begleitet Veranstaltungen von der Planung über die kulinarische Umsetzung bis zur Logistik vor Ort.

FLOW THE KITCHEN

Langer Kornweg 19-23

65451 Kelsterbach

Deutschland

Herr Florian Grosse

061074056730

info@flow-thekitchen.de

https://flow-thekitchen.de/

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Kontakt

FLOW THE KITCHEN – Full Service Eventagentur & Catering Frankfurt

Florian Grosse

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Bildquelle: FLOW THE KITCHEN