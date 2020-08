Wie wird man Suchmaschinenoptimierer (SEOs)?

Suchmaschinenoptimierung (SEO) – wissenschaftliche Expertise oder Learning by doing?

Die Digitalisierung bringt ganz neue Berufsbilder hervor. Ein sehr prominentes ist das des Suchmaschinenoptimierers. Eine Website kann noch so schön und informativ sein. Erfolgreich ist nur der, der es schafft bei seiner Zielgruppe sichtbar zu sein. Sichtbar ist, wer in den organischen Suchergebnissen von Google, Bing & Co. weit oben gefunden wird. Suchmaschinenoptimierung ist demnach eine wichtige Disziplin, die maßgeblich über den Erfolg einer Online Marketing Strategie entscheidet. Content Marketing, Social Media Management, Reputationsmanagement, Suchmaschinenoptimierung – in diesem attraktiven Umfeld, das immer mehr an Bedeutung gewinnt, arbeiten Experten, die sich permanent weiterbilden müssen.

Suchmaschinenoptimierer müssen sich permanent weiterbilden

Suchmaschinenoptimierer bewegen sich in einem interdisziplinären Umfeld – schließlich gilt es, Journalismus, Kommunikationsmanagement und SEO Technik geschickt zu verknüpfen. Die Herausforderungen, denen sich Suchmaschinenoptimierer täglich stellen, werden immer komplexer. Die Zeiten, als SEO nebenher erledigt wurde, sind definitiv vorbei. Längst haben Hochschulen und auch Google selbst erkannt, dass sich hier ein großer Weiterbildungsmarkt entwickelt. So gibt es in München eine Google Zukunftswerkstatt. Suchmaschinen Marktführer Google hat ein großes Interesse daran, dass Webseiten immer bessere Antworten auf die Fragen der jeweiligen Zielgruppe finden.

Search Engine Optimizer zeichnen sich durch Begeisterung und Referenzen aus

Suchmaschinenoptimierer, englisch: Search Engine Optimizer, zeichnen sich durch Eigeninitiative, Begeisterung und Referenzen aus. Immer wichtiger wird aber der Verweis auf eine einschlägige Ausbildung und Berufserfahrung. So drängen immer häufiger Journalisten sowie Medien- und Kommunikationsmanager sowie Informationswissenschaftler mit einem kompetenzorientierten Studium in den Beruf. Zertifikate, die Weiterbildung belegen, helfen zudem, potentielle Kunden und Arbeitgeber zu überzeugen. Immer häufiger wird die Disziplin Suchmaschinenoptimierung zum Lehrinhalt an Hochschulen. SEO Praktika in Unternehmen oder Agenturen helfen, den Berufswunsch Suchmaschinenoptimierer zu realisieren. Damit wird der Weg zum Berufsbild Suchmaschinenoptimierer ein planbarer Prozess.

