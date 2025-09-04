Wiedemann Sicherheitsbeschlage erweitert Standort in Hannover

Die Wiedemann Sicherheitsbeschläge GmbH erweitert ihren Standort in Hannover. Mit zusätzlichen Räumlichkeiten in der Lilienthalstraße 11 reagiert das Unternehmen auf die anhaltend hohe Nachfrage – insbesondere bei Dienstleistungen rund um die energetische Sanierung von Fenstern und Türen.

Kompetenter Service für Fenster und Türen aller Hersteller

Die Wiedemann Sicherheitsbeschläge GmbH ist Teil des bundesweit agierenden Dienstleistungsnetzwerks Service Friends, einer Marke der Roto Frank Professional Service GmbH. Die Service Friends sind spezialisiert auf die Instandhaltung, Modernisierung und Sanierung von Fenstern, Türen und Dachfenstern aller Hersteller. Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem regelmäßige Wartungen bei Neubauten ebenso wie Einbruchschutz, Reparaturen, Dichtungstausch, Sanierungen und energetische Fenster-Upgrades bei Bestandsgebäuden. Ziel ist es, Wohn- und Arbeitsräume effizienter, sicherer und nachhaltiger zu gestalten.

Das Team in Hannover betreut ein breites Kundenspektrum – von privaten Eigenheimbesitzern über Hausverwaltungen bis hin zu Wohnungsunternehmen und öffentlichen Auftraggebern. Mit der Standorterweiterung schaffen die Service Friends optimale Voraussetzungen, um noch schneller und effizienter auf Kundenanfragen in der Region zu reagieren. „Hannover ist bereit für mehr“, betont Service Friends-Geschäftsführer Dr. Christian Faden, der aus der Firmenzentrale bei Stuttgart zum Vor-Ort-Besuch nach Hannover gekommen war. Das zusätzliche Platzangebot in der Lilienthalstraße ermöglicht bessere Abläufe bei Beratung, Planung und Ausführung der Serviceleistungen.

Bekenntnis zu Niedersachsen

„Mit der Standorterweiterung in Hannover stärken wir die Präsenz der Service Friends in ganz Niedersachsen und Bremen und unterstreichen unseren Anspruch an Servicequalität, Kundennähe und Zukunftsorientierung“, so Klaus Buhl, Geschäftsführer der Wiedemann Sicherheitsbeschläge in Hannover, abschließend.

