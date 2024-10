Wieder geschafft: asioso – Top Company 2025 bei Kununu

Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass asioso auch im Jahr 2025 mit dem renommierten Kununu Top Company Award ausgezeichnet wurde!

Diese Auszeichnung ist mehr als nur ein Titel; sie bedeutet für uns eine Bestätigung unseres Engagements für eine Unternehmenskultur, die auf Wertschätzung, Offenheit und gegenseitigem Vertrauen basiert. Die Kununu-Auszeichnung reiht uns in die obersten fünf Prozent der am besten bewerteten Unternehmen auf der Plattform ein – ein Zeichen dafür, dass wir in den Augen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Bewerberinnen und Bewerber einen wertvollen und attraktiven Arbeitsplatz bieten.

Mit einer hervorragenden Durchschnittsbewertung von 4,7 von 5 Sternen liegen wir deutlich über dem Branchendurchschnitt von 4 Sternen. Diese hohe Bewertung zeigt, dass unsere Kolleginnen und Kollegen unsere Bemühungen für eine unterstützende und dynamische Arbeitsatmosphäre schätzen und anerkennen. Sie ist eine Bestätigung dafür, dass die Werte und Prinzipien, die wir bei asioso täglich leben, im Alltag greifbar sind und von unserem Team aktiv erlebt werden. Unsere Mitarbeitenden und Bewerbenden schätzen Faktoren wie Flexibilität, Respekt, ein offenes Ohr für ihre Ideen und eine Führung, die auf Vertrauen und Fairness basiert.

Diese positiven Rückmeldungen zeigen, dass unsere Bemühungen geschätzt werden und wir die Anerkennung erhalten, die wir verdienen. Wir danken allen, die uns ihr Vertrauen geschenkt und uns positiv bewertet haben. Es erfüllt uns mit Stolz, erneut zu den „kununu TOP Companies“ zu gehören!

Wir sind asioso ein kreatives Team von Fachleuten mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Branche, welches Ihre Ideen in die virtuelle Realität umsetzt. Mit Hauptsitz in München und Niederlassungen in Belgrad (Serbien) und Banja Luka (Bosnien & Herzegowina) sind wir international präsent.

Mit einem Mix aus strategischem und fachlichem Wissen, kombiniert mit kreativer Power und technologischem Verständnis, setzen wir auf die Erfolgsformel für digitales Marketing! Unser Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Botschaften nicht nur funktional, sondern auch emotional an ihre Zielgruppen zu vermitteln.

Als Experten im digitalen Marketing verfügen wir über umfangreiche Erfahrung und sind stolz auf internationale Zertifizierungen in unseren Bereichen.

Bei allem, was wir tun, wollen wir nicht nur digitale Kampagnen erstellen, sondern Begeisterung wecken. Durch innovative Ideen stärken wir Marken und bringen sie näher an ihre Kunden. Wir gestalten herausragende digitale Marketing-Erlebnisse, die genau auf die Bedürfnisse Ihrer Zielgruppen zugeschnitten sind. Willkommen in der Welt des Digital Marketings! Wir lieben, was wir tun!

