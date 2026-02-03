Wiedereröffnung des ikonischen Grand Hotel Leicester nach umfassender Neugestaltung

Haus gehört jetzt zur Marke The Unlimited Collection – 104 individuell gestaltete Zimmer im viktorianischen Herzen von Leicester – Viele Sehenswürdigkeiten fußläufig erreichbar

Nach umfangreichen Renovierungs- und Modernisierungsarbeiten hat das Grand Hotel in der mittelenglischen Stadt Leicester wiedereröffnet. Der ikonische Art-déco-Bau aus den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts erstrahlt jetzt als Grand Hotel Leicester by The Unlimited Collection in neuem Glanz und vereint sein viktorianisches Ambiente mit modernsten Annehmlichkeiten. Für die Gäste stehen in dem ehrwürdigen Hotel, in dem schon die englische Königsfamilie und bekannte Namen wie Winston Churchill übernachteten, 104 individuell gestaltete Zimmer bereit, darunter zwei Grand und 19 Premier Rooms. Zudem gibt es einige Tagungsräume wie die prächtige Kings Hall für bis zu 300 Gäste. Kulinarisch bietet das neue O.W at The Grand, das vom Morgen bis in den Abend geöffnet ist, neben gehobener Küche auch einen gepflegten Afternoon Tea. Die Bar des Restaurants präsentiert eine große Bandbreite an Gin, der von Brennern aus der Region stammt.

Spaziergang durch eine der ältesten Städte Englands

Ansprechend ist auch die zentrale Lage des Grand Hotel Leicester by The Unlimited Collection in der historischen Altstadt von Leicester mit vielen viktorianischen Gebäuden sowie zahlreichen kleinen Läden, Cafés und Restaurants. Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt befinden sich nur einen Spaziergang vom Hotel entfernt, etwa die Kathedrale von Leicester mit dem Grab von König Richard III, dessen Gebeine erst 2012 bei Bauarbeiten auf einem örtlichen Parkplatz entdeckt wurden. Leicester selbst liegt rund 170 Kilometer nördlich von London in den East Midlands und geht auf eine römische Gründung zurück. Damit ist Leicester eine der ältesten Städte in England.

Expansion von The Unlimited Collection geht weiter

Mit dem Grand Hotel Leicester gibt es weltweit nun acht Hotels, die zur exklusiven The Unlimited Collection des globalen Hospitality-Konzerns The Ascott Limited (Ascott) gehören. Alle Häuser sind einzigartig, blicken auf eine besondere historische oder kulturelle Vergangenheit zurück und sind eng mit ihrer jeweiligen Heimatstadt verbunden. Neben Leicester sind Edinburgh, Dublin, Singapur (drei Häuser) sowie Hoi An und Sam Son in Vietnam die aktuellen Standorte von The Unlimited Collection. Weitere Eröffnungen finden voraussichtlich 2026 und 2027 in Marokko, Indonesien und Malaysia statt.

Weitere Informationen zu allen Marken, Häusern und Angeboten von Ascott gibt es unter www.discoverasr.com/de

Seit der Eröffnung von The Ascott Singapore im Jahr 1984, dem ersten Appartment Hotel der internationalen Marke im asiatisch-pazifischen Raum, hat sich Ascott zu einem vertrauenswürdigen Gastgewerbeunternehmen mit rund 990 Häusern weltweit entwickelt. Ascott hat seinen Hauptsitz in Singapur und ist in mehr als 230 Städten in über 40 Ländern im asiatisch-pazifischen Raum, in Zentralasien, Europa, im Nahen Osten, in Afrika und in den USA vertreten. Das breit gefächerte Angebot an Unterkünften umfasst Serviced Apartment Hotels und unabhängige Seniorenwohnungen sowie Studentenwohnungen und Mietwohnungen. Zu den preisgekrönten Marken gehören Ascott, Citadines, lyf, Oakwood, Quest, Somerset, The Crest Collection, The Unlimited Collection, Preference, Fox, Harris, POP!, Vertu und Yello. Mit Ascott Star Rewards (ASR), dem Treueprogramm von The Ascott Limited, genießen die Mitglieder exklusive Privilegien und Angebote in den teilnehmenden Häusern. In diesem Jahr feiert Ascott sein 40-jähriges Bestehen im Gastgewerbe mit dem Start von Ascott Unlimited, einer ganzjährigen Kampagne die unlimitierte Möglichkeiten, Auswahl, Freiheit und Gutes bieten wird. Ascott Unlimited steht für eine Zukunft der unlimitierten Möglichkeiten vor dem Hintergrund des globalen Wandels und der sich verändernden Perspektiven des Reisens. Ascott Unlimited markiert Ascotts Ambitionen, neue Wege zu beschreiten und ein Sprungbrett für das nächste Wachstumskapitel als globales Gastgewerbeunternehmen zu sein. Mehr über Ascott Unlimited unter www.discoverasr.com/ascottunlimited

Firmenkontakt

The Ascott Limited

Ralph Steffen

Robinson Road 168

068912 Singapore

0065 6272 7272



http://www.discoverasr.com/de

Pressekontakt

Claasen Communication GmbH

Ralph Steffen

Breslauer Straße 10

64342 Seeheim-Jugenheim

06257 68781



http://www.claasen.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.