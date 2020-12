WiFi 6 für eine schnelle Verbindung: NETGEAR erweitert seine Produktlinie “Business Essentials” mit dem WAX204 um einen weiteren leistungsstarken und

Der neue Dual-Band WiFi 6 AX1800 Wireless Access Point WAX204 bietet ein einfach einzurichtendes und zu verwaltendes, ultraschnelles Business-WLAN für Home Offices sowie kleinere und mittelständische Unternehmen.

München, 08. Dezember 2020 – NETGEAR® (NASDAQ: NTGR), weltweit führender Anbieter innovativer Netzwerk- und Speicherlösungen für kleinere und mittelständische Unternehmen (SMBs), gibt die Verfügbarkeit des neuen WiFi 6 Access Point WAX204 bekannt, der das stetig wachsende WiFi 6 Produktportfolio von NETGEAR ergänzt.

Der NETGEAR WAX204 reiht sich in die bestehende Produktreihe der “Business Essentials” ein, die sich als leistungsfähige und dennoch kostengünstige WLAN Access Points, ideal für kleine Einzelstandorte, charakterisieren. Die Produktreihe der “Business Essentials” umfasst ein breitgefächertes Portfolio an Desktop WLAN Access Points mit WiFi 5 und WiFi 6. Diese Reihe von drahtlosen Access Points ist für Kunden gedacht, die keine Fernverwaltung benötigen, aber eine einfache lokale Verwaltungslösung mit einer intuitiven Benutzeroberfläche wünschen. Mit dem perfekten Preis-/Leistungsverhältnis sind diese drahtlosen Access Points von NETGEAR die preisgünstigste WLAN-Lösung für heute und morgen.

NETGEAR WAX204 – Klein, aber Oho

Als Teil der Produktfamilie der “Business Essentials” bietet der WAX204 Mitarbeitern im Home Office, Kleinunternehmen und kleineren bis mittleren Einzelhändlern eine kostengünstige Lösung für die typischen Netzwerkprobleme von heute. Eine lückenhafte Konnektivität, Datenstaus aufgrund begrenzter Bandbreite, Verbindungsabbrüche, geringe Geschwindigkeiten, komplexe Installationen und mangelnde Sicherheit werden mit den technologischen Innovationen des NETGEAR WAX204 gelöst.

Der neue WAX204 bietet erschwingliche Highspeed WiFi 6-Technologie, die einfach zu installieren ist und keinerlei zusätzliche Infrastruktur- oder Bereitstellungskosten mit sich bringt. Es ist eine der preiswerteste WLAN-Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen, Home Offices, Cafes, Einzelhandel, kleine Büros und mehr. Der WAX204 wurde mit der neuesten WLAN-Technologie entwickelt und bietet Leistung, Abdeckung und Sicherheit, damit das Home Office, das Unternehmen, die Mitarbeiter, Gäste und Kunden immer in Verbindung bleiben können.

Bessere Abdeckung mit separaten Netzwerken

In jedem Haushalt oder Unternehmen ist es das Ziel, die beste Abdeckung durch einen Wireless Access Point zu erhalten. Der WAX204 nutzt den neuesten WLAN-Standard – WiFi 6 -, um eine größere WLAN-Abdeckung als frühere WLAN-Standards zu erreichen. Diese Weiterentwicklung reduziert WLAN-Lücken und sorgt so für ein produktiveres und weniger frustrierendes Wireless-Erlebnis.

Wenn alle Nutzer eines WLANs dasselbe drahtlose Netzwerk verwenden, konkurrieren die einzelnen Geräte um die verfügbare Bandbreite. Mit der Fähigkeit, bis zu drei separate Netzwerke mit dedizierten Kanälen (SSID) einzurichten, maximiert der WAX204 die Leistung jeder Verbindung. Jetzt kann beispielweise im Home Office ein separates Netzwerk für das Arbeiten, eines für Home Schooling und ein weiteres für das Streaming eingerichtet werden, um sicherzustellen, dass Videokonferenzen nicht unterbrochen werden und auch die gleichzeitige Übertragung großer Datenmengen problemlos möglich ist

Höhere Leistung

Die stetig wachsende Anzahl an internetfähigen Endgeräten führt häufig zu einer Überlastung der verfügbaren WiFi-Netzwerkbandbreite. Laptops, Telefone, Tablets, Sicherheitskameras, Lampen, Fernseher, Mediaplayer und sogar der Kühlschrank und Drucker konkurrieren um den Zugang zum Netzwerk. Der WAX204 bringt mit dem neuen WiFi 6 Standard eine bessere Leistung in das Netzwerk, da mehr Geräte als je zuvor angeschlossen werden können. Jetzt können alle im Netzwerk befindlichen Geräte dank der Bandbreite von 1,8 Gbps mit optimaler Geschwindigkeit arbeiten, was zu einer bis zu 40% höheren Geschwindigkeit im Vergleich zu WiFi 5 (802.11ac) führt. Der WAX204 ist außerdem abwärtskompatibel, so dass auch ältere Geräte eine Leistungssteigerung erfahren werden.

Einfache Installation

Der neue WAX204 Access Point wurde entwickelt, um die Installation einfacher denn je zu gestalten. Die intuitive, webbasierte Benutzeroberfläche bietet eine geführte Step-by-Step-Einrichtung für eine schnelle und nahtlose Installation.

Erhöhte Sicherheit

Ob im Home Office oder in einem Coffeeshop, Sicherheit ist wichtiger als je zuvor. Der WAX204 überzeugt mit robusten Sicherheitsfunktionen: drei dedizierte SSIDs trennen die Client-Geräte und schützen so die Privatsphäre und sorgen für mehr Datensicherheit. Darüber hinaus verwendet der neue Access Point WPA3-Authentifizierung für die höchste Stufe der WiFi-Verbindungssicherheit sowie einen DHCP NAT-Server für eine verbesserte Firewall-Funktionalität.

Feste Konnektivität

Selbst in der heutigen fortschrittlichen drahtlosen Welt hat eine kabelgebundene Verbindung ihre Vorteile. Der neue Access Point WAX204 bietet deshalb zusätzlich vier Ethernet-LAN-Ports für diejenigen, die einen Drucker, eine Spielkonsole oder Workstation, einen Fernseher oder den Laptop per Kabel verbinden möchten.

Der WAX204 kann sowohl als Router als auch als Access Point fungieren und spart so bares Geld. Diese Funktionalität ermöglicht es, auf die Kosten und die Komplexität eines separaten Routers zu verzichten und nur ein Gerät einzusetzen.

Verfügbarkeit

Der NETGEAR WAX204 ist ab sofort zu einer UVP von EUR129,99 erhältlich. Weitere Informationen zu den neuesten WiFi 6 Lösungen für kleinere und mittelständische Unternehmen finden Sie unter NETGEAR.de/business/wifi6.

NETGEAR (NASDAQ: NTGR) ist weltweit führender Anbieter innovativer Netzwerklösungen für kleine und mittelständische Unternehmen, Privatanwender und Service Provider. Das Portfolio umfasst verschiedenste Technologien in den Bereichen Wireless (WiFi und LTE), Ethernet und Powerline und zeichnet sich durch seine Zuverlässigkeit und Einfachheit aus. Die Produktfamilien beinhalten sowohl drahtgebundene als auch drahtlose Geräte für Networking, Breitbandzugang und Netzwerkkonnektivität. Die Produkte sind in vielfachen Konfigurationen verfügbar und erfüllen die unterschiedlichsten Anforderungen der Anwender. NETGEAR Produkte sind weltweit in ungefähr 31.000 Einzelhandelsstandorten und bei über 28.000 Value-Added Resellern (VARs) sowie Kabel-, Mobil- und Wireline-Service-Providern verfügbar. VARs können sich über das Partner Solution Programm qualifizieren. Hauptsitz des Unternehmens ist San Jose (Kalifornien) mit zusätzlichen Standorten in nahezu 25 Ländern. Die Niederlassungen in der DACH-Region befinden sich in München, Wien und Baar. Weitere Informationen zu NETGEAR sind unter www.netgear.de oder telefonisch (+49 89 45242-9000) erhältlich.

