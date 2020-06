WILD COFFEE – wild gewachsen im Hochland Ecuadors

3 Sorten WILD COFFEE aus 3 verschiedenen naturbelassenen, unberührten Höhenlagen – geröstete Kaffeebohnen (100% Arabica ) – handgepflückt.

Aus unterschiedlichen Höhenlagen (1.300 – 2.000 m über dem Meeresspiegel) in wilder naturbelassener Umgebung werden diese drei Kaffee-Sorten in Familienbetrieben mit eigenen Standorten geerntet und geröstet. Diese konstanten Bezugsquellen garantieren die jeweils gleichbleibenden Geschmacks-Noten der Kaffeebohnen.

Das Herkunftsland Ecuador – ein Land mit biologischer Vielfalt, unterschiedlichem Mikrowetter und unterschiedlichen Höhenlagen ermöglicht Kaffee- Sorten mit organoleptischen Eigenschaften und variablen Noten.

In diesem ursprünglichen und üppigem Lebensraum der Papageien wächst unser WILD COFFEE. Im natürlichen Einklang von Pflanzen, Tieren und indigener Bevölkerung.

Ökologischer Anbau – keine Pestizide oder Mineraldünger

3 Sorten:

Amazonian Blend (1300 m über dem Meeresspiegel); perfekt für Espresso und “Bulletproof Coffee”

Mittel-dunkle Bohnen mit leichtem Schokoladen- und Kastaniengeschmack und milder Säure (säurearm)

Jalchi-Mischung (1700 m über dem Meeresspiegel); ideal für Filterkaffee, Kaffeeautomaten oder “französische Presse”

Eine perfekte Kombination aus rauchigem, glattem Körper, nussiger Schokolade und fruchtigen Noten spricht für einen abgerundeten Geschmack

Quilanga (2000 m über dem Meeresspiegel); gut geeignet für Filterkaffee und “französische Presse”

Ein exklusiver Geschmack mit einer Note von roten Beeren, Limette, Zitrone und Grapefruit.

beso del sol UG (haftungsbeschränkt) ist ein start-up-Unternehmen, das sich mit dem Import erlesener Lebensmittelspezialitäten aus Südamerika beschäftigt u.a. aus Ecuador.

