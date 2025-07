Wilfa und 7hauben starten strategische Kooperation

Norwegische Präzision trifft kulinarische Expertise

Küchengeräte-Spezialist Wilfa integriert Produkte in Premium-Kochkurse der führenden deutschsprachigen Plattform für Online-Kochkurse

Die norwegische Premiummarke für Küchengeräte Wilfa und die führende deutschsprachige Plattform für Online-Kochkurse 7hauben geben ihre strategische Kooperation bekannt. Durch die Integration hochwertiger Wilfa-Geräte in ausgewählte Kurse erleben ambitionierte Hobbyköche die Produkte in authentischen Anwendungssituationen mit renommierten Köchen.

7hauben hat sich als Premium-Destination für kulinarische Weiterbildung etabliert: Mit über 100 verfügbaren Kursen von Starköchen wie Johann Lafer, Haya Molcho und Lutz Geißler bietet die Plattform hochwertige Videoinhalte mit Kursdauern von bis zu zehn Stunden. Die Zusammenarbeit startet mit fünf sorgfältig kuratierten Online-Kochkursen, in denen Wilfa-Geräte prominent zum Einsatz kommen.

„Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, unsere Küchengeräte dort zu präsentieren, wo sie hingehören: in der Praxis, bei der Zubereitung außergewöhnlicher Gerichte“, erklärt Geschäftsführer Rafal Dziegielewski von Wilfa Deutschland. „Von argentinischen Spezialitäten bis zur Sterneküche – unsere Produkte beweisen in jedem Kurs, dass professionelle Ergebnisse auch in der heimischen Küche möglich sind.“

Auftakt mit argentinischem Streetfood und norwegischer Präzision

Den Startschuss bildet der neue Kurs „Argentinisches Streetfood“ mit Spitzenkoch Federico Carrasco. Hier kommt die mehrfach ausgezeichnete Küchenmaschine Wilfa Probaker Timer zum Einsatz – ein Gerät, das durch sein innovatives Doppelknetsystem und präzise Zeitsteuerung überzeugt.

„Argentinisches Streetfood lebt von perfekt zubereiteten Teigen – sei es für Empanadas oder Pizza Fugazzeta. Die Probaker Timer mit ihrem Doppelknetsystem bringt genau die Professionalität in die heimische Küche, die für authentische Ergebnisse notwendig ist“, erklärt Federico Carrasco.

Der Kurs führt Teilnehmer durch die kulturellen Wurzeln des argentinischen Streetfoods und die praktische Zubereitung von Klassikern wie Choripán mit Chimichurri, gefüllten Tortillas, Empanadas und Pizza Fugazzeta.

https://www.7hauben.com/kochkurse/argentinische-kueche/

Fünf Kurse decken kulinarisches Premium-Spektrum ab

Die Kooperation umfasst zum Launch fünf strategisch ausgewählte Kurse, die verschiedene Zielgruppen und Kochstile ansprechen:

-Argentinisches Streetfood mit Federico Carrasco (bereits verfügbar)

-Argentinische Festtagsküche mit Federico Carrasco

-Sterneküche für Zuhause mit Sternekoch Michael Dyllong

-Klassische Deutsche Küche mit YouTuber Calle Kocht (Carl-Michael Hofmann)

-Kochen mit WOW-Effekt mit Influencer Antoni Furs

Die weiteren vier Kurse der Kooperationsreihe werden sukzessive in den kommenden Monaten auf der 7hauben-Plattform veröffentlicht.

Über Wilfa

Wilfa AS wurde 1948 gegründet und ist ein norwegisches Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, nicht nur in Skandinavien, sondern weltweit den Alltag von Verbrauchern durch exzellente Küchengeräte zu verbessern. Mit akribischem Augenmerk auf Qualität, Funktionalität und Kundenzufriedenheit strebt Wilfa danach, die Erwartungen der Kunden kontinuierlich zu übertreffen. Das Engagement für herausragenden Service und stete Innovation spiegelt sich in jedem Gerät des Sortiments wider – gestaltet, um die tägliche Routine in der Küche nicht nur zu erleichtern, sondern zu einem echten Erlebnis zu machen. Die nachhaltige Unternehmensführung, die höchsten Umweltstandards entspricht, zeigt das Versprechen, für die Verbraucher da zu sein und den Planeten so wenig wie möglich zu belasten. Bei Wilfa trifft norwegische Tradition auf innovative Küchentechnik für zuhause.

Über 7hauben

Die Plattform für Premium-Kochkurse bringt seit 2018 renommierte Köche und ambitionierte Hobbyköche zusammen. Mit über 100 Kursen ist 7hauben die führende deutschsprachige Destination für kulinarische Weiterbildung.

Wilfa wurde 1948 gegründet und ist ein norwegisches Unternehmen, das sich auf hochwertige Küchengeräte spezialisiert hat. Wilfa ist einer der führenden Anbieter von Elektrokleingeräten in Skandinavien und ist in Millionen von Haushalten zu einem Teil des täglichen Lebens geworden. Wilfa konzentriert sich auf Design, Qualität, Sicherheit und Innovation.

Firmenkontakt

WILFA Germany GmbH

Rafal Dziegielewski

Feldbergstrasse 27-29

61440 Oberursel

+ 49 1515 7449013



http://www.wilfa.de

Pressekontakt

Becker Döring Communication

Henrike Döring

Löwenstraße 4

63067 Offenbach

+49 69 4305214-12



http://www.beckerdoering.com

Bildquelle: 7hauben