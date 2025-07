Wim Coppens gewinnt den International Speaker Award in Wiesbaden

Emotionale Intelligenz in der Organisationsentwicklung

Ennepetal/Wiesbaden. Beim 8. Internationalen Speaker Slam, der am 17.07.2025 mit 218 Teilnehmern aus 23 Nationen in Wiesbaden stattfand, erzielte Wim Coppens einen beachtlichen Erfolg. Der Experte für emotionale Intelligenz in der Organisationsentwicklung überzeugte nicht nur das Publikum, sondern begeisterte auch die Jury mit seiner Bühnenperformance.

Der Speaker Slam bot Coppens die ideale Plattform, um seine Expertise in den Bereichen Führung und Unternehmenskultur zu teilen. Er betonte, dass emotionale Intelligenz heute entscheidend dafür ist, wie gut Führung gelingt, wie Zusammenarbeit funktioniert und ob Veränderungen im Unternehmen nachhaltig verankert werden können.

In seinem Vortrag ging Coppens auf die Herausforderungen ein, vor denen Unternehmen heute stehen, und zeigte auf, wie emotionale Intelligenz helfen kann, diese zu bewältigen. Führungskräfte, die in der Lage sind, die Emotionen ihrer Mitarbeitenden zu erkennen und angemessen darauf einzugehen, schaffen stärkere Bindungen, fördern die intrinsische Motivation und steigern die Leistungsbereitschaft im Team.

Coppens verdeutlichte, dass emotionale Intelligenz nicht nur eine persönliche Stärke ist, sondern ein wesentlicher Bestandteil einer erfolgreichen Unternehmenskultur. „Zwischen Reiz und Reaktion entsteht ein kurzer Moment der Wahl. Nutze diese Pause“, zitierte er während seines Vortrags. Dieser Appell zur Selbstreflexion und zum bewussten Umgang mit Emotionen fand großen Anklang.

„Mein Motto: Die richtigen Mitarbeitenden an der richtigen Stelle, die das Richtige tun“, erklärte Coppens. Diese Philosophie spiegelt seine langjährige Erfahrung als Führungskraft wider und zeigt, dass eine wertschätzende und unterstützende Führungskultur bessere Ergebnisse ermöglicht.

Seine Beratungsschwerpunkte umfassen Strategieentwicklung, Organisations-Redesign, Teamentwicklung sowie individuelles und organisationales Coaching. Auf dem Speaker Slam machte er deutlich, dass diese Bereiche eng miteinander verknüpft sind – nachhaltige Unternehmensentwicklung gelingt nur, wenn alle Ebenen eines Unternehmens in Veränderungsprozesse einbezogen werden.

Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit, bei dem – ähnlich wie bei Poetry Slams – Menschen mit persönlichen Themen gegeneinander antreten. Das von Top-Speaker Hermann Scherer initiierte Event bietet eine Bühne für eine Vielzahl an Themen – so bunt und vielfältig wie das Leben selbst. Eine professionelle Jury aus Autoren, Speakern und Unternehmern kürt am Ende die überzeugendsten Beiträge.

Nach Stationen in New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart und München fand der internationale Slam erstmals in Wiesbaden statt. Mit 218 Teilnehmenden aus 23 Nationen wurde ein neuer Rekord aufgestellt.

Die Slammer verfassten ihre Beiträge eigenständig und wählten frei zwischen gesellschaftlichen Themen oder konkreten Praxisfällen. Die Herausforderung bestand darin, Publikum und Jury in nur zwei Minuten emotional zu erreichen, zu überzeugen und für das eigene Thema zu begeistern.

Wim Coppens nutzte die Bühne, um die Bedeutung emotionaler Intelligenz in der modernen Arbeitswelt hervorzuheben. Mit seinem Vortrag setzte er starke Impulse für eine zukunftsfähige Führung und trug dazu bei, das Bewusstsein für nachhaltige Unternehmensentwicklung zu schärfen.

Er unterstrich: „Führung ist wie LEGO-Spielen – man wählt den passenden Baustein, also den Führungsstil, je nach Situation und den Bedürfnissen der Mitarbeitenden.“ Diese Flexibilität sei essenziell für wirksame Führung.

Im Nachgang betonte Coppens die Bedeutung internationaler Veranstaltungen wie dem Speaker Slam für den Austausch von Ideen und das globale Verständnis. In der Vielfalt der Perspektiven sieht er die Chance, neue Ansätze für die Herausforderungen der heutigen Arbeitswelt zu entwickeln.

Wim Coppens lebt in Ennepetal, ist verheiratet und plant, seine Erkenntnisse weiterhin in seine Beratungsarbeit einzubringen – mit dem Ziel, Unternehmen auf dem Weg zu einer Kultur emotionaler Intelligenz zu begleiten.

