Windrad-Pionier, 3D Windrad AG, vereint mit „Vayu“ vertikale und horizontale Achsenbewegungen

Windrad-Pionier und die 3D Windrad Turbine „Vayu“

Das Faszinierende an dem Windrad-Pionier aus der Schweiz und seiner 3D Windradturbine „Vayu“ ist deren Fähigkeit, die Kräfte der Natur zu beobachten, und sich diese zu Nutze zu machen. Den Flügeln der Libelle nachempfunden, bewegen sich die sechs Arme der revolutionäre 3D-Windturbine indem sie die vertikale und horizontale Achsenbewegungen in sich vereinen.

Es bedarf nur wenig Windgeschwindigkeit von 2,5 Metern pro Sekunde, damit „Vayu“ sich dreht, Strom sowie überschüssigen Strom zum Speichern in einer zusätzlichen Batterie generiert. Mit diesen Alleinstellungsmerkmalen ist der Windrad-Pionier ganz klar im Vorteil gegenüber den herkömmlichen zweidimensionalen Windrädern.

Auch die moderne Umweltfreundlichkeit von „Vayu“ von 3D Windrad AG, besticht durch ihren leisen Geräuschpegel, die innovative Anpassung an

die Umgebung in Bezug auf ihre optische Erscheinung und natürlich den Vogelschutz. Der Windrad-Pionier und Erfinder der revolutionären 3D-Windturbine „Vayu“ hat ein zukunftsträchtiges Produkt entwickelt, das seinesgleichen sucht.

Unabhängig davon, ob es um Unternehmen oder gar um mittlerweile auch private Haushalte geht, der Windrad-Pionier „Vayu“ hat eine ausgereifte Antwort auf die unterschiedlichen Ziele und Bedürfnisse im Bereich der erneuerbaren Wind-Energie. Mit ganzen vierzig Prozent mehr Effizienz als zweidimensionale Turbinen, spricht „Vayu“ für sich und macht die Wind-Pioniere zur visionären Kraft, die den aktuellen Energieproblemen trotzen.

Der Windrad-Pionier stellte sicher, dass es, geografisch gesehen, fast keine Grenzen für die visionäre „Vayu“ Windradturbine gibt. Mit Hilfe einer speziell entwickelten Analysesoftware kann man jeweils vor Ort eine präzise Einschätzung der Windverhältnisse und damit den ökonomischen Nutzen bestimmen.

Bildquelle: @Vayu