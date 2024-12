Windrad-Pionier „Vayu“ hat die Antwort auf die aktuelle Energiekrise

Revolutionäre Technologie, die begeistert

„Vayu“, der Windrad-Pionier aus der Schweiz überzeugt auf ganzer Linie im Bereich Effizienz sowie Nachhaltigkeit und hat damit eine Antwort auf die aktuelle Energiekrise. „Nutzt man die allgegenwärtige Wind-Kraft der Natur, ist man von fossilen Brennstoffen unabhängig und kann autark im eigenen Garten für ausreichend Strom sorgen.“, so ein Mitarbeiter der 3D Wind AG.

Seit einigen Jahren ist das Unternehmen auch für Haushalte möglich geworden. Gerade jetzt in Zeiten der Energiekrise ist es wichtiger denn je, sich mit grüner Energie auseinander zu setzen.

Ob es sich nun um eine Firma oder um einen privaten Haushalt handelt, der Windrad-Pionier „Vayu“ hat eine Antwort auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Unklarheiten bezüglich erneuerbarer Wind -Energie.

Mit der revolutionären „Vayu“ 3D-Windradturbine, die nicht nur drei, sondern acht Klingen hat und daher die dreidimensionale Windkraft der Natur perfekt nutzen kann, ist dem schweizer Unternehmen ein visionäres Produkt gelungen.

Die Geschwindigkeit von drei Metern pro Sekunde genügt bereits, um Strom zu produzieren. Ganze vierzig Prozent mehr Effizienz als zweidimensionale Turbinen sprechen für sich und machen die Wind-Pioniere zur innovativen Kraft während der derzeitigen Energiekrise.

Darüber hinaus bietet die 3D Wind AG eine zukunftsweisende Investitionsmöglichkeit. Der Trend ist eindeutig. Die globale Kapazität zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien im Jahr 2020 belief sich auf 2799 Gigawatt. Das Wachstum betrug 10,3 Prozent. Davon nahm die Windenergie 26 Prozent ein.

„Vayu“ ist die weltweit erste 3D- Windturbine und sucht auf dem Markt ihresgleichen. Dieses revolutionäre Produkt ist daher, wie anfangs erwähnt eine souveräne Antwort auf die akute Energiekrise der Gegenwart.

Die Umweltfreundlichkeit von „Vayu“ erstreckt sich auf ihre Anpassung an die Umgebung in Bezug auf ihr Aussehen, ihren leisen Geräuschpegel und den Vogelschutz. Die Windrad-Pioniere haben ein fantastisches Produkt entwickelt, das in jeder Hinsicht zukunftweisend ist.

