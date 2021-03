wineo 1200 Purline Bioboden – nachhaltig und gesund

Designboden aus natürlichen Rohstoffen für hohe Beanspruchungen

Mit der wineo 1200 Purline Bioboden Kollektion erweitert Hersteller wineo seine Sortiment gesunder Bio-Polyurethan-Bodenbeläge um eine weitere Linie. Wichtigster Unterschiede zur wineo 1000 ist die höhere Nutzungsklasse von 23/33/42. Damit hält der Bio-Designboden jetzt starken gewerblichen Beanspruchungen stand. wineo 1200 beschränkt sich auf 8 detailstarke Holzoptiken und 4 trendige Betonoptiken in 3 passenden Oberflächenprägungen. Die Designs überzeugen durch authentische Wiedergabe ihrer Materialvorbilder.

Hat man sich für ein Dekor entschieden, steht der wineo 1200 Purline Bio Designboden in drei Ausführungen bzw. Verlegevarianten zur Verfügung. Klassisch können die Designboden mit dem Unterboden verklebt werden. Diese Produktvariante ist mit nur nur 2,2 mm Bodenbelag-Stärke Günstigste. Dieser Designboden kann aber in Verbindung mit der selbstklebenden Verglegeunterlage wineo silentPREMIUM rigid ach schwimmend verlegt werden. Als wineo 1200 Click Rigid Purline Bioboden ist der neue Designbelag besonders einfach zu verlegen und daher besonders für den privaten Anwendungsbereich geeignet.. Dank des fleeceTec-Systems kann der Boden ohne zusätzliche Verlegeunterlage verlegt werden. Für eine optimale Trittschalldämmung wird sie dennoch empfohlen. Dritte Designboden-Ausführung ist der Multi-Layer Bodenbelag. Er besteht aus mehreren Schichten basierend auf einer HDF-Trägerplatte und hat mit SoundPROTECT die Trittschalldämmung gleich integriert. Die Oberschicht besteht wir bei den anderen Varianten auch aus Bio-Polyurethan. Mittels Klicksystem ist wineo 1200 Multilayer einfach zu installieren und überbrückt dank seiner Stärke von 9 mm auch etwas größere Niveauunterschiede von bis zu 3 mm.

Alle wineo 1200 Purline Bioböden wurden mit dem Zertifikat Blauer Engel ausgezeichnet. Dieses Umweltsiegel wird nach strengen Kriterien nur für Bodenbeläge vergeben, dass keinerlei schädliche Substanzen enthält und bestimmte Emissionswerte einhält, sowie mit nachhaltigen Materialien produziert wurde. Für seine Bioböden hat wineo den Hochleistungsverbundwerkstoff ecuran aus Bio-Polyurethan entwickelt. Polyurethan ist eine Kunststoffklasse, die weltweit als leistungsstarker Werkstoff für unterschiedlichste Produkte und Anwendungen verwendet wird. Insbesondere die unübertroffene Flexibilität bei der Rezepturentwicklung ermöglicht das Design von kreativen Produkten mit maßgeschneiderten Eigenschaften. Polyurethan ist vielseitiges Material für verschiedene Einsatzbereiche, das besonders strapazierfähig und langlebig ist. Die Basis des Hochleistungsverbundwerkstoffes ecuran besteht zu einem überwiegenden Teil aus Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden, mineralischen Komponenten, wie Kreide.

wineo 1200 PURLINE Bioboden punktet vor allem durch seine Nachhaltigkeit, kombiniert mit einer extremen Strapazierfähigkeit. Darüber hinaus ist der Designboden absolut geruchsneutral und wohngesund. Zudem ist der Boden hinsichtlich aller Produktionsschritte “Made in Germany”.

Bildquelle: @wineo