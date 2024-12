Winter-Wandertipp: Auf den Spuren von Alkmaars berühmten Frauen

Nordholländische Stadt setzt seine Geschichte aus weiblicher Sicht in Szene

Die Geschichtsbücher sind voll vom Leben und Wirken berühmter Männer. Doch zu allen Zeiten gab es auch eine Vielzahl von Frauen, die mit besonderen Talenten und Taten auf sich aufmerksam gemacht haben. So lebten auch in Alkmaar viele tapfere, schöne, schlaue und selbständige Einwohnerinnen, die die Geschichte der Stadt geprägt haben. Sie kann man bei einem winterlichen Spaziergang durch die historische Innenstadt auf der Route „Frauen von Alkmaar“ kennenlernen.

Schutzpatronin der Stadt

Alkmaar ist weit über seine Grenzen hinaus für den Käsemarkt bekannt, der im Sommer auf dem zentralen Waagplein stattfindet. Wer hier gut die Augen aufhält, entdeckt viele bedeutende Frauen. An der Fassade des Waagtoren schaut die Stadtmagd von Alkmaar über ihre Stadt hinweg, zu ihrer Rechten ist die römische Göttin Ceres abgebildet. In unmittelbarerer Nähe des Marktes findet man zudem das Standbild des „küssenden Kaasmeisje“, das ein sehr beliebtes Fotomotiv ist.

Damals & heute

An der Kreuzung Achterstraat und Magdalenenstraat gedenken zwei Stolpersteine den jüdischen Schwestern Alida und Jeanette Prins, die hier früher eine Apotheke führten. Die bekannten und beliebten Alkmaarerinnen kamen zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs im Rahmen der Judenverfolgungen ums Leben. Im weiteren Verlauf führt die Route an Alkmaars historischem Rathaus vorbei. Hier regierten seit dem Jahr 2000 bereits zwei weibliche Bürgermeisterinnen.

Weltbekanntes Porträt

In der Grote Kerk kann man das Grab einer Alkmaarerin bestaunen, die über ihren Tod hinweg bis in die heutige Zeit weltbekannt ist. Denn Oopjen Coppit war nicht nur besonders reich, da sie von ihrem ersten Mann die größte Zuckerraffinerie Amsterdams erbte. Sie wurde auch auf einem Bild verewigt, das aus der Feder von Rembrandt stammt. Die berühmten Porträts von ihr und ihrem zweiten Ehemann sind abwechselnd im Rijksmuseum in Amsterdam und im Louvre in Paris ausgestellt.

Berühmte Literatinnen

Am Kennemerstraatweg führt die Wanderroute am Standbild von Geertruida Bosboom-Toussaint vorbei. Sie wurde in Alkmaar geboren und war eine der bedeutendsten niederländischen Schriftstellerinnen des 19. Jahrhunderts. Unweit von hier findet man ihr Pendant aus dem 17. Jahrhundert: ein Standbild von Maria Tesselschade Roemers Visscher, die lange Zeit in Alkmaar wohnte und Teil des berühmten niederländischen Literatenzirkels „Muiderkring“ war.

„Mutter von 1.001 Kindern“

An der Oudegracht 287 befand sich Wohnung und Studio der Alkmaarer Schwestern Tonnie und Sophie Vlaanderen, die sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Porträtfotografinnen einen Namen machten. Kurz bevor die Route wieder am Waagplein endet, erinnert eine eindrucksvolle Statue an aan Truus Wijsmuller-Meijer. Ihr Beiname lautet „Mutter von 1.001 Kindern“, da sie im Zweiten Weltkrieg unzähligen jüdischen Kindern und Erwachsenen beim Untertauchen half.

Weiterführende Informationen:

Wer die Route „Frauen von Alkmaar“ auf eigene Faust erwandern möchte, kann die Beschreibung dafür bei der Touristeninformationen VVV Alkmaar, Waagplein 2, erwerben. Weiterführende Informationen unter: https://www.visitalkmaar.com/de/vvv-touristeninformation Des Weiteren ist es möglich, bei Stadtführerin Alexandra Honings eine geführte Tour über diese Themenroute zu buchen. Weitere Informationen dazu gibt es unter https://stadsgidsalkmaar.nl/Deutsch/

Die lebendige Stadt Alkmaar inmitten der Provinz Nord-Holland trägt den liebevollen Beinamen „Klein-Holland“. Nirgendwo sonst in den Niederlanden findet man auf so kleinem Raum typisch holländische Markenzeichen wie farbenprächtige Blumenfelder, romantische Mühlen, eine historische Innenstadt, schöne Grachten, authentische Fassaden und verborgene Innenhöfe. Und das weniger als 10 km von der Nordseeküste entfernt. Die bekannteste Attraktion von Alkmaar ist sein Käsemarkt: Er findet von April bis September jeden Freitagmorgen statt und hält eine jahrhundertealte Tradition lebendig. Zudem bieten Veranstaltungen wie das Kaeskoppenstad-Festival oder Alkmaar Ontzet (Sieg über die Spanier im 80-jährigen Krieg) die Möglichkeit, die Geschichte der Stadt hautnah zu erleben. Mit insgesamt neun Museen verfügt Alkmaar über einen großen Schatz an kulturellen Sehenswürdigkeiten. Gleichzeitig gehört die Stadt dank ihres vielfältigen Angebots an Einkaufsläden zu den beliebtesten Shopping-Citys der Niederlande. Großräumige Polderlandschaften, malerische Dünengebiete und ausgedehnte Strände in unmittelbarer Umgebung machen Alkmaar zudem auch bei Natur- und Sportliebhabern zu einem beliebten Urlaubsziel.

Firmenkontakt

Alkmaar Marketing

Loïs Paul

Gedempte Nieuwesloot 50

1811 KT Alkmaar

+31725121070



http://www.visitalkmaar.com

Pressekontakt

forvision

Anke Piontek

Lindenstraße 14

50674 Köln

0221-92428140



http://www.forvision.de

Bildquelle: @Ed van de Pol