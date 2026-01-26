Winterferienangebote in der Feengrottenstadt Saalfeld

Zahlreiche Angebote laden zum Entdecken ein

In den Thüringer Winterferien gibt es in Saalfeld für die ganze Familie viel zu erleben – von faszinierenden Untertagewelten in den Feengrotten bis zur Zeitreise in die Stadtgeschichte.

Schaubergwerk Feengrotten: Führungen für Groß und Klein

Täglich von 11.00 bis 15.00 Uhr starten klassische Führungen durch die faszinierenden Saalfelder Feengrotten. Dabei erfahren Besucherinnen und Besucher Wissenswertes über die Entstehung der Grotten, ihre farbenreichen Tropfsteine, Heilwässer und viele weitere Besonderheiten – und erleben ein eindrucksvolle s Lichtspiel im Märchendom.

Für Familien mit Kindern ab 4 Jahren beginnen mehrmals täglich spezielle Familienführungen: Ausgestattet mit Mützchen und Grubenlämpchen erkunden die kleinen Gäste die farbenreiche Untertagewelt mit schillernden Grottenseen und leuchtenden Tropfsteinen.

Für Erwachsene sowie Kindern ab 8 Jahren gibt es mehrmals wöchentlich um 15.30 Uhr die Dunkelführung mit Grubenlampe. Auf teilweise unbeleuchteten Strecken geht es durch schmale Stollen und Gänge des ehemaligen Bergwerks – ein besonderes Erlebnis mit

Atmosphäre.

Heilstollen: „Gesunde Stunde“ und kostenfreies Schnupperwochenende

Im Naturheilstollen der Feengrotten finden täglich außer montags von 16.00 bis 17.00 Uhr die „Gesunde Stunde für Kinder“ statt. Hier können Kinder und Begleitpersonen die ruhige Atmosphäre unter Tage intensiv genießen.

Ein besonderes Highlight sind die Tage des offenen Heilstollens am 7. und 8. Februar :

von 10.00 bis 16.00 Uhr kann dann der Heilstollen kostenfrei kennengelernt werden.

– Samstag, 7. Februar: Schnuppertag für Kinder mit Eltern oder Großeltern

– Sonntag, 8. Februar: Schnuppertag für interessierte Erwachsene

Treffpunkt ist jeweils am Kassengebäude der Feengrotten. Wunschzeiten können bereits vorab online reserviert werden.

Stadttore: Zeitreise ins Saalfeld um 1600

Die begehbaren Stadttore Oberes Tor, Saaltor, Darrtor und Blankenburger Tor laden täglich von 9 – 18 Uhr mit interaktiven Ausstellungen zu einer Zeitreise nach Saalfeld in 17. Jahrhundert ein.

Park und Villa Bergfried: Die Saalfelder Schokoladengeschichte

Der großzügige Park der Villa Bergfried lädt zum Spazieren, Entdecken und Innehalten ein. Über einen QR-Code erhalten Besucherinnen und Besucher während des Rundgangs Informationen zur Anlage und den Gebäuden. Eine Besonderheit ist die kleine, kostenfreie Ausstellung am Fuße des Parks im ehemaligen Gärtnerhaus: Hier gibt es Spannendes – per Film, Tafeln und interaktiven Medien – über die „Schokoladenstadt“ Saalfeld und den Gründer der Saalfelder Schokoladenfabrik Ernst Hüther.

Alle Termine auf einen Blick

– täglich, 11.00-15.00 Uhr: Klassische Führungen und Familienführungen (Kinder 4-9 Jahre) durch die Feengrotten

– 14. – 21.02., 15.30 Uhr: Dunkelführung mit Grubenlampe (ab 8 Jahren, ca. 90 Min.)

– Di-So, 16.00-17.00 Uhr: „Gesunde Stunde für Kinder“ im Heilstollen (außer montags)

– 07. + 08.02., 10.00-16.00 Uhr: Wochenende des offenen Heilstollens (kostenfrei)

– täglich, 9.00-18.00 Uhr: Ausstellungen in den Stadttoren (Oberes Tor, Saaltor, Darrtor, Blankenburger Tor)

Für alle Angebote wird eine telefonische Reservierung unter 03671 / 55040 oder der Kauf von Online Tickets empfohlen. Tickets, Gutscheine und weitere Informationen unter www.feengrotten.de

Die Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH ist eines der größten Tourismusunternehmen in Thüringen und vermarktet das Ausflugsziel Feengrotten, den Erlebnispark Feenweltchen sowie zahlreiche Zusatzangebote, wie zum Beispiel untertägige Hochzeiten, Inhalationskuren, Gruppenreisen u.v.m.

