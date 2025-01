Winterferienangebote in Saalfeld

Zahlreiche Angebote laden zum Entdecken ein

In den Winterferien gibt es in Saalfeld für die ganze Familie viel zu erleben.

Von 11.00 – 15.30 Uhr finden zur vollen Stunde klassische Führungen durch die Grotten statt. Während dieser erfahren die Besucher viel Interessantes über die Feengrotten, ihre Tropfsteine, Heilwässer und Besonderheiten und erleben das faszinierende Lichtspiel im Märchendom.

Zwischendrin beginnen täglich „Familienführungen“ für Kinder zwischen 4 und 9 Jahren. Ausgestattet mit Mützchen und Mäntelchen erkunden sie die farbenreiche Untertagewelt, mit ihren bunten Tropfsteinen und schillernden Grottenseen.

Für Kinder ab 8 Jahren und deren Begleiter geht es am 06.Feburar um 16:30 Uhr bei der Taschenlampentour mit Grubenhelm und Taschenlampe auf teils unbeleuchteten Strecken durch die schmalen Stollen und Gänge des ehemaligen Bergwerks.

Ein weiteres Highlight bildet die Märchentour „Ein Zauberspruch für Klein-Siegfried“. Der junge Kobold Klein-Siegfried hat die Aufgabe, tief unter die Erde zu den Feen zu reisen, um Feenstaub zu holen. Dieser wird benötigt, um das kranke Koboldmädchen Lilli zu heilen. Doch den Feenstaub erhält man nur mit einem Zauberspruch. Um diesen Zauberspruch zu erfahren, muss Klein-Siegfried den Bergleuten, Zwergen, Trollen und Geistern eine Geschichte aus seinem Leben erzählen und ein Rätsel lösen. Die Märchentour durch den geheimnisvollen Berg findet am 04. Februar 2025 um 16:00 statt.

Zum Inhalieren der gesunden Luft im Naturheilstollen der Feengrotten gibt es täglich, außer montags, von 16:00 bis 17:00 die „gesunde Stunde für Kinder“. Im Emanatorium, einem separaten Grubenteil der Feengrotten, kann man die wohltuende Atmosphäre unter Tage und die Zeit mit seinem Kind ganz intensiv genießen.

Am zweiten Februarwochenende finden im Heilstollen kostenfreie Schnuppertage jeweils von 10.00 bis 16.00 Uhr statt. Am Samstag, 08. Februar, speziell für Kinder mit Ihren Eltern oder Großeltern und am Sonntag, 09. Februar, sind die Türen für alle interessierten Erwachsenen geöffnet. Treffpunkt zum „Schnuppertag“ ist im Kassengebäude der Feengrotten.

Darüber hinaus locken weitere interessante Angebote zu einem Besuch der historischen Innenstadt von Saalfeld. Im Stadtmuseum sind neben der umfangreichen Ausstellung zur Heimatgeschichte eine Sonderausstellung zu Spielzeugen in der DDR und die naturkundliche Sammlung des Forschers Emil Weise zu sehen.

Die begehbaren Stadttore Oberes Tor, Saaltor und Darrtor locken mit interaktiven Ausstellungen zu einer Zeitreise durch Saalfeld in der Zeit um 1600. Vorrausichtlich Mitte Februar, wird dem Blankenburger Tor das vierte Stadttor eröffnet. Alle vier Ausstellungen sind täglich von 9:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.

Der großzügige Park der Villa Bergfried lädt zum Spazieren und Entdecken ein. Über einen QR-Code kann man während eines Rundgangs viel über die Gebäude und Anlage erfahren. Eine Besonderheit ist die kleine kostenfreie Ausstellung am Fuße des Parkes im ehemaligen Gärtnerhaus. Hier erfährt man Spannendes mittels eines Filmes, Tafeln und interaktiven Medien über die Schokoladenstadt Saalfeld und den Gründer der Saalfelder Schokoladenfabrik Ernst Hüther.

Alle Termine auf einen Blick:

täglich Familienführungen in den Feengrotten

Di – So16:00 Uhr Gesunde Stunde für Kinder im Heilstollen

04.02.16:00 Uhr Märchentour „Ein Zauberspruch für Klein-Siegfried“

06.02.16:30 Uhr Taschenlampentour in den Feengrotten

08. + 09.02.10:00 bis 16 Uhr Wochenende des offenen Heilstollens

Für alle Angebote empfehlen wir eine telefonische Reservierung. Weitere Informationen unter www.feengrotten.de oder 0 36 71/ 5 50 40.

Die Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH ist eines der größten Tourismusunternehmen in Thüringen und vermarktet das Ausflugsziel Feengrotten, den Erlebnispark Feenweltchen sowie zahlreiche Zusatzangebote, wie zum Beispiel untertägige Hochzeiten, Inhalationskuren, Gruppenreisen u.v.m.

Firmenkontakt

Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH

Yvonne Wagner

Feengrottenweg 2

07318 Saalfeld

03671550418



http://www.feengrotten.de

Pressekontakt

Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH

Anna Querengässer

Feengrottenweg 2

07318 Saalfeld

03671550410



http://www.feengrotten.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.